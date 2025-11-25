  • 會員
神州經脈 | 中美元首再通話，星洲AI計劃採用阿里千問，股匯漲

25/11/2025

　　中日就台灣問題處於緊張關係之時，中美元首出乎意料地再次通話，更定商定明年互訪。A股三大指數今日（25日）大幅反彈，分析人士指出，股市此前深度回撤後，外部環境有所改善，因而順勢回升。滬綜指全日收升0.87%，報3870.02點，深成指亦升1.53%，創業板指揚1.77%。滬深兩市全天成交1.8萬億元（人民幣．下同），較上個交易日升845億元或約5%。

 

新加坡國家人工智能計劃據報轉用阿里千問開源架構，棄Meta。（AP圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.0938，較上個交易日4時30分收盤價升118點子，三連升，創2024年10月14日以來逾13個月新高。今日人民幣兌一美元中間價報7.0826，較上個交易日升21點子，三連升，創11月17日以來逾一周新高，較市場預測偏強230點。

 

今日新聞精選

 

1. 中國國家主席習近平與美國總統特朗普周一（24日）通話討論了貿易、台灣以及俄烏衝突等問題，這是中美元首上月會晤達成關稅休戰以來的首次對話。中國外交部毛寧今日在例行記者會上被問及有關情況時回應稱，特朗普總統第二任期以來，中美元首保持著經常性的交往，「據我了解，此次通話是美方發起的，通話的氛圍是積極的、友好的、建設性的」，兩國元首就共同關心的問題進行溝通，對於中美關係穩定發展十分重要。

 

2. 據日媒引述消息人士披露，日本外務省事務次官船越健裕，今天在外務省與中國駐日大使吳江浩會談，就首相高市早苗的涉台言論和中方回應，說明日本政府的立場，並討論應對方法。另外，中美元首通話後，日本首相高市早苗今早亦與特朗普通電話。高市指特朗普在電話中說明他稍早與習近平之間的通話，但高市未透露更多細節。另據《彭博》引述知情人士報道，中國政府已指示國內航空公司減少2026年3月底之前的赴日航班數量，不過航企在削減哪些航班及數量方面「有自主決定權」。

 

3. 神舟二十二號飛船今日中午12時11分成功發射，進入預定軌道，到達太空站後，採取3.5小時自主快速交會對接方案，與太空站對接，成為在軌的神舟二十一號乘組的「新座駕」。這是中國載人航天工程第一次應急發射任務。神舟二十二號飛船無載人，但裝載了航天食品、航天藥品、新鮮果蔬、針對神舟二十號飛船舷窗裂紋的處置裝置，以及太空站所需的備品備件等。

 

4. 據《上海證券報》報道，新加坡國家人工智能計劃（AISG）正在進行一次重大戰略調整，在其最新的東南亞語言大模型項目（SEA-LION）中，放棄了Meta模型，轉向阿里巴巴的通義千問Qwen開源架構，標誌著中國開源AI模型在全球影響力版圖中的一次關鍵擴張。報道指，AISG今日宣布推出的「Qwen-SEA-LION-v4」模型，在一項衡量東南亞語言能力的開源榜單上迅速佔據首位。

 

5. 在今日舉行的華為全場景新品發布會上，華為常務董事余承東宣布正式推出全新的Mate80及Mate 80 Pro系列機型，HUAWEI Mate 80系列起售價4699元，HUAWEI Mate 80 Pro系列起售價5999元。首發搭載HarmonyOS 6操作系統，11月28日正式開售。另外，華為WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大師紫金款也正式發布，搭載HarmonyOS 6系統，售價24999元。

 

6. 據《財聯社》報道，時隔近三年，綜合帳戶試點券商再度擴容，監管已最新批准東方證券、東吳證券、國聯民生、平安證券、西部證券、東北證券、東方財富、華鑫證券等8家綜合實力突出、合規風控機制完善且財富管理推動較快的證券公司，正式加入帳戶管理功能優化試點陣營。至此，國內開展該試點的券商數量從原先的12家增至20家。

 

7. 阿里巴巴旗下AI助手「千問App」在港澳市場亦掀起熱潮。最新數據顯示，千問App已登頂蘋果澳門App Store澳門免費榜榜首，同時成為香港App Store免費榜第二名。千問App於11月17日正式啟動公測，上線僅三天便衝入內地App Store免費總榜前三，截至24日的公測首周累計下載量突破1000萬次，超越ChatGPT、Sora、DeepSeek成為史上下載量增長最快的AI應用。

 

8. 今日有消息稱諾華中國區縣域團隊將整體解散，最後工作日定為12月31日。對此，據《界面新聞》報道，諾華回應稱，為持續服務中國縣域醫療市場，自2026年1月1日起，諾華公司將對縣域業務運營模式進行調整。諾華稱，目前其業務覆蓋約1000個縣域市場，公司對縣域患者的承諾不變，將始終推動創新藥物引入和應用，繼續惠及縣域患者，支持縣域醫療水平持續提升。

 

撰文：經濟通中國組

 

