  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

神州經脈 | 中國傳再購至少10船美國大豆，寧德時代西班牙電池廠動土

26/11/2025

　　中美元首通話的消息緩解了地緣風險擔憂，提振了市場情緒，A股三大指數周三（26日）低開高走，惟滬綜指近收盤時段突轉跌，全日收低0.15%，報3864.18點，深成指則揚1.02%，創業板漲2.14%。滬深兩市全日成交1.78萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減289億元或1.6%。

 

神州經脈 | 中國傳再購至少10船美國大豆，寧德時代西班牙電池廠動土

中美兩國元首通電話的第二天起，中國據報至少再採購了10船美國大豆。（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周三收報7.0802，較上個交易日4時30分收盤價升136點子，四連升，續創2024年10月14日以來13個半月來新高，全日在7.0788至7.0869之間波動。周三人民幣兌一美元中間價報7.0796，較上個交易日升30點子，四連升，為2024年10月14日以來13個半月來首次升破7.08關口，較市場預測偏強僅約30點。

 

今日新聞精選

 

1. 中美元首24日晚通話後，美日元首隨即在25日上午通話，有分析認為，中方希望借助美國總統特朗普的影響力，勸說日本首相高市早苗緩和在兩岸議題上的激進言論。關於「中方領導人是否曾請特朗普向高市早苗轉達任何口信」，外交部發言人毛寧對此回應稱，關於中美兩國元首通話的情況，中方已經發布了消息，「我沒有更多信息可以提供」。據日媒報道，高市早苗表示是應約與特朗普通話，期間特朗普簡要說明了他與中國國家主席習近平的通話。

 

2. 據《路透》引述兩名了解交易情況的貿易商稱，在中美兩國元首通電話的第二天（25日）起，中國在簽署的合同中購買了至少10船美國大豆，價值約3億美元。其中一名貿易商透露，中國購買了大約12批船貨；另一位貿易商則估計數量為10-15批。每批貨物約為6萬至6.5萬公噸。消息人士指，所有船貨計劃於明年1月從美國墨西哥灣沿岸碼頭和西北太平洋港口裝運。報道認為，這次異常大宗的採購延續了近期中美貿易關係緩和後中國買盤激增的趨勢。

 

3. 工信部等六部門周三發布《關於增強消費品供需適配性進一步促進消費的實施方案》，從加速新技術新模式創新應用、擴大特色和新型產品供給、精準匹配不同人群需求、培育消費新場景新業態、營造良好發展環境五方面提出共十九項舉措，目標是到2027年，消費品供給結構明顯優化，形成3個萬億級消費領域和10個千億級消費熱點；到2030年，供給與消費良性互動、相互促進的高質量發展格局基本形成，消費對經濟增長的貢獻率穩步提升。

 

4. 《廣東省金融支持企業開展產業鏈整合兼併行動方案》印發。其中提到，鼓勵各地完善企業上市綜合服務平台，健全梯度培育機制，支持突破關鍵核心技術的科技型等企業到創業板、科創板等上市，支持其他符合條件的企業積極上市融資，支持港股上市的粵港澳大灣區企業在深圳證券交易所上市，拓寬企業融資渠道。

 

5. 據《路透》報道，寧德時代將於周三開始建設其西班牙最大電池工廠。該工廠位於西班牙東北部的阿拉貢，是一個與歐洲汽車製造商Stellantis合作的項目，投資高達41億歐元，並獲得超過3億歐元的歐盟資金支持，預計將於2026年底投產。工會表示，約有2000名中國工人將參與工廠建設，後續將招聘並培訓3000名西班牙員工。

 

6. 航空公司收費選座問題受爭議，江蘇省消保委周三在微信公眾號發文指，為釐清行業經營邊界，推動消費者合法權益得到切實保障，該委於11月21日線上約談東方航空、南方航空、中國國航、海南航空、廈門航空、深圳航空、山東航空、四川航空、春秋航空、吉祥航空等十家航空公司，在會上通報了機票鎖座問題調查結果，並要求各航司15個工作日內自查自糾。

 

7. 據《路透》引述法國財政部消息人士報道，法國政府將於周三請求法院將中國快時尚零售商SHEIN（希音）的法國網站封禁三個月。法國11月5日啟動封禁SHEIN的程序，原因是在其網站上發現出售兒童外形的性玩偶和武器，而就在同一天，SHEIN在巴黎一家百貨公司開設了首家實體店。隨後，在SHEIN將所有非法商品從平台撤下後，法國政府中止了對SHEIN的封禁程序。

 

8. 據《路透》援引長城汽車一位高管表示，公司目標到2029年在歐洲年產30萬輛汽車。目前長城汽車正為其在歐洲首家工廠選址，以改變其銷售疲軟的局面。長城國際總裁史青科透露，幾個團隊正在評估在西班牙、匈牙利等幾個國家的工廠選址。而長城汽車總裁穆峰曾在2023年表示，公司在歐洲有重大計劃，並已開始選址建廠。這是史青科自那時以來首次介紹這方面的進展。

 

撰文：經濟通中國組

 

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

00639

首鋼資源

2.930

異動股

09900

智雲科技建設

4.820

異動股

01810

小米集團－Ｗ

41.100

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00639 首鋼資源
  • 2.930
  • 09900 智雲科技建設
  • 4.820
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.100
  • 08146 怡園酒業
  • 0.180
  • 01378 中國宏橋
  • 30.660
股份推介
  • 01801 信達生物
  • 96.200
  • 目標︰$109.10
  • 00780 同程旅行
  • 21.860
  • 目標︰--
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.100
  • 目標︰$47.50
  • 03692 翰森製藥
  • 41.040
  • 目標︰--
  • 00939 建設銀行
  • 8.230
  • 目標︰$9.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 150.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.100
  • 00700 騰訊控股
  • 611.500
  • 01347 華虹半導體
  • 72.550
  • 00823 領展房產基金
  • 36.700
報章貼士
  • 02498 速騰聚創
  • 31.220
  • 目標︰$35.50
  • 06110 滔搏
  • 3.460
  • 目標︰--
  • 02097 蜜雪集團
  • 413.000
  • 目標︰$500.00
熱炒概念股
即時重點新聞

27/11/2025 18:13  《盤後部署》成交縮減港股難升幸鴿派撐市，北水連日掃貨阿里宜開始分注撈底

27/11/2025 18:29  【宏福苑大火】李家超：政府投入3億元設援助基金，向每戶災民派一萬元補助金，提供1800個單位安置

27/11/2025 16:47  【宏福苑大火】金管局及銀公籲銀行協助受影響人士，包括提取流動資金及延遲還款寬限等

27/11/2025 15:15  【新股上市】安永料全年香港IPO集資額2800億元，按年升逾2倍，A+H佔約六成

27/11/2025 17:38  【宏福苑大火】港澳辦副主任農融率領工作小組到港，徐啟方亦抵港協助救災工作

27/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒２８億元，買阿里沽小米

27/11/2025 08:57  【大行炒Ｄ乜】摩通大削萬科目標逾三成，大行齊劈理想目標麥格理最淡予66元

27/11/2025 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒７７７９，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

大埔宏福苑五級火55人死亡多人傷，三人涉誤殺被捕廉署介入調查（不斷更新） 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 工業企業利潤轉跌，字節傳被禁用英偉達芯片，鏈博會明年6月辦新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 安永料全年香港IPO集資額2800億元，按年升逾2倍，A+H佔約六成新文章
品味生活
生活
人氣文章

熱話 Feature

宏福苑大火︱全港順豐站收集應急物資＋捐贈寵物糧食＋動物緊急支援新文章
人氣文章

市場最熱點

溫傑星期四｜理想業績見紅惟股價反覆 點部署？IPO遇見小麵入場費3555元起！｜跟進Google最新進展！新文章
人氣文章

熱話 Feature

宏福苑大火｜駐港多國領事館發文哀悼，國際社會關注香港重大悲劇新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining Feature

Winter Bar Hopping：天際泳池醉人景致 Kimpton Swim Club、簡約現代小酌 Mius，今季特色酒吧新寵！
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

Threads美容圈大熱！ReFa智能風筒真的是美髮神器嗎？
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

感情被背叛，為何不選擇離婚？除了愛或不愛，原來還有很多現實考慮
健康好人生 Health Channel
人氣文章
洗面巾測試｜淘寶21款洗面巾含有毒物質，棉柔巾 vs 綿柔巾：一字之差恐爛面傷神經新文章
人氣文章
認真地是旦、是旦地認真！精神科專科醫生許龍杰：一包薯片救宇宙？！要學會於物理上及心理上為自己建立一個「護城河」
人氣文章
首飾測試 │ S925純銀廉價首飾評測致癌物超標9000倍，增肺癌腎癌風險新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/11/2025 19:45
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞27/11/2025
大埔宏福苑五級火55人死亡多人傷，三人涉誤殺被捕廉署介入調查（不斷更新）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美日扯貓尾，紅顏終薄命

27/11/2025 14:46

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區