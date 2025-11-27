  • 會員
神州經脈 | 工業企業利潤轉跌，字節傳被禁用英偉達芯片，鏈博會明年6月辦

27/11/2025

　　內地10月工業企業利潤三個月來首次下降，進一步表明經濟增長動能減弱。滬深股市漲跌不一，滬綜指全日（27日）收升0.29%，報3875.26點，深成指跌0.25%，創業板指收低0.44%。兩市全日成交額1.7萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量735億元或4%。

 

10月規模以上工業企業利潤同比下降5.5%，創五個月最大跌幅。（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周四收報7.0806，較上個交易日4時30分收盤價小跌4點子，止四連升。周四人民幣兌一美元中間價報7.0779，較上個交易日升17點子，五連升，續創2024年10月14日以來逾13個半月新高，較市場預測偏弱46點，近四個月來首現。

 

今日新聞精選

 

1. 就中美何時完成正式的貿易協定簽約，中國商務部新聞發言人何咏前周四在例行發布會上表示，中國願與美方團隊保持密切溝通，共同做好有關經貿磋商成果的落實工作。另外，中國貿促會周四宣布，應美國商會邀請，中國貿促會將於12月初組織中國企業家代表團訪問美國。隨團企業涉及領域包括農業食品、機械電子、金融服務、跨境貿易、物流運輸、生物醫藥及潮流文化等。

 

2. 國家統計局公布，10月份，受上年同期基數有所抬高、財務費用增長較快等因素影響，規模以上工業企業利潤同比下降5.5%，從9月增21.6%所創下的2023年11月以來新高點大幅下滑，結束此前連續兩個月高增狀態，並創五個月最大跌幅。1-10月份，規模以上工業企業利潤同比增長1.9%，自今年8月份以來累計增速連續三個月保持增長；規模以上工業企業營業收入同比增長1.8%，營業收入持續保持增長，為工業企業盈利恢復創造有利條件。

 

3. 據《The Information》援引消息人士報道，中國監管機構已禁止字節跳動在新數據中心部署英偉達芯片。報告顯示，字節跳動在2025年購買的英偉達芯片數量超過了其他任何一家中國公司，原因是該公司正競相為其超過10億的用戶確保計算能力，同時擔心華盛頓可能會限制供應。另據英國《金融時報》引述知情人士報道，中國科技巨頭阿里巴巴和字節跳動等正在東南亞多個數據中心訓練其最新的大語言模型，以便使用英偉達芯片，而此舉是為了規避美國相關管制措施。

 

4. 國新辦周四就《關於增強消費品供需適配性進一步促進消費的實施方案》舉行政策吹風會。工信部指，推動供需總體適配能最大程度激發消費潛力，促進經濟循環暢通。當前國潮從小眾潮流躍升為主流趨勢，年輕人成為核心追捧群體，工信部將支持開發更多如國潮服飾、設計師聯名款、IP文創產品等兼具文化內涵與時尚態度的服飾、化妝品等產品。商務部則表示將推進汽車流通消費改革試點，擴大二手車流通，拓展汽車改裝、租賃、賽事、房車露營等汽車後市場，全鏈條擴大汽車消費。

 

5. 中國貿促會周四舉行11月例行新聞發布會，發言人楊帆表示，第四屆中國國際供應鏈促進博覽會將於2026年6月22日至26日在北京舉辦，目前相關籌備工作正有序推進，國內外路演和推介也同步展開。截至目前，已有300餘家企業簽約參展第四屆鏈博會。據此前的公開報道，西門子、華潤集團、中興通訊、阿里巴巴、賽力斯、穩健醫療等102家中外企業和機構簽署了第四屆鏈博會參展意向。

 

6. 在周四舉辦的夸克AI眼鏡新品發布會上，阿里巴巴集團副總裁、阿里智能信息事業群總裁吳嘉宣布，夸克AI眼鏡S1發布，目前該眼鏡已內置阿里巴巴最新發布的千問助手，實現更加智能便捷的產品交互。目前，千問App的公測上線一周下載量即突破1000萬次，超越ChatGPT、Sora、等國際知名AI應用的同期表現，用戶增長速度領先。

 

7. 國家發改委政策研究室副主任李超周四在11月記者會上表示，隨著新興資本加速入場，全國目前已有超過150家人形機器人企業，數量還在不斷增加，其中半數以上為初創或「跨行」入局，這對鼓勵創新來講是一件好事，但也要注意防範重複度高的產品「扎堆」上市、研發空間被壓縮等風險。國家發改委將加速構建行業標準與評價體系，建立健全具身智能行業准入和退出機制，營造公平競爭的市場環境，保障產業有序發展。

 

8. 近日網傳「充電寶安全新標準曝光，3C認證全面失效」，部分內容引發網友擔心。針對網傳消息，中國電子技術標準化研究院發布《關於移動電源強制性國家標準制定工作進展的說明》稱，網傳「2026年2月發布、6月實施」的時間節點尚未確定，且強制標準發布後通常有6至12個月過渡期；已獲3C認證的充電寶不受新標準影響，消費者可繼續正常使用，毋須擔心閒置浪費。

 

撰文：經濟通中國組

 

A股

滬深300指數

4,515.40

最大成交額股票

深300308

中際旭創 #

524.000

最大成交額股票

滬511360

短融ETF

112.665

