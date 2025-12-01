  • 會員
神州經脈 | 俄國對華臨時免簽，RD製造業PMI收縮，人幣創14個月高

01/12/2025

　　滬綜指延續近期反彈態勢，今天（1日）再度站上3900點關口，收升0.65%報3914.01點，實現三連漲；深成指也升1.25%，創業板指揚1.31%。成交放量，滬深兩市全天交易額1.87萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大升2882億元或18%。

 

中國公民至明年9月14日前可免簽證以旅遊和商務目的前往俄羅斯。（AP圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.0725，較上個交易日4時30分收盤價升69點子，兩連升，創2024年10月11日以來近14個月新高。今日人民幣兌一美元中間價報7.0759，較上個交易日升30點子，創2024年10月14日以來逾13個半月新高，較市場預測偏弱50點。

 

今日新聞精選

 

1. 據《央視新聞》報道，根據俄羅斯總統普京當地時間12月1日簽署的命令，中國公民至2026年9月14日（含14日）前可免簽證以旅遊和商務目的前往俄羅斯，免簽天數為30天。中國此前宣布，自2025年9月15日至2026年9月14日，對俄羅斯持普通護照人員試行免簽政策，俄羅斯持普通護照人員來華經商、旅遊、觀光、探親訪友、交流訪問，過境不超過30天可免辦簽證入境。

 

2. 中國外交部今日宣布，法國總統馬克龍應國家主席習近平邀請，將於3至5日國事訪問中國。外交部發言人林劍表示，這是馬克龍總統第四次對中國進行國事訪問，也是對習近平主席在去年中法建交60周年之際對法國進行歷史性國事訪問的回訪。訪問期間，習近平主席將同馬克龍總統舉行會談，共同引領新形勢下中法關係發展，並就重大國際和地區熱點問題深入交換意見。

 

3. 國家統計局公布，11月製造業採購經理指數為49.2%，比上月上升0.2個百分點，連續第八個月處於收縮區間，與市場預期一致。非製造業商務活動指數為49.5%，比上月下降0.6個百分點；綜合PMI產出指數為49.7%，比上月下降0.3個百分點，是2023年以來首次降至榮枯線以下。RatingDog/標普全球聯合公布，經季節性調整的中國11月採購經理人指數降至49.9，低於10月的50.6，亦低於《路透》預期的50.5，並創四個月新低。

 

4. 據《彭博》報道，俄羅斯將在本周發行其首筆人民幣計價的主權債券，此舉將助力中國提升人民幣的國際地位。俄羅斯財政部將於2日開始接受投資者認購這筆分兩部分發行、將在俄國內交易的債券。據國際文傳電訊社報道，其中3.2年期部分預計將以6.25%-6.5%的目標票面利率進行推介，7.5年期部分的票面利率最高料為7.5%。

 

5. 中指研究院報告指出，在高掛牌量及預期偏弱影響下，二手房價格下行壓力有所加大，11月百城二手住宅均價為13143元／平方米，環比下跌0.94%，跌幅較上月擴大0.1個百分點，同比下跌7.95%。新房方面，百城新建住宅均價為17036元／平方米，環比上漲0.37%，同比上漲2.68%。租賃住宅方面，11月住房市場進入傳統淡季，50城住宅平均租金為34.36元／平方米/月，環比下跌0.60%，同比下跌3.57%。

 

6. 據《彭博》報道，萬科計劃將境內債展期引發市場擔憂後，內地兩家民間數據機構未發布大型房企的月度銷售數據。克而瑞和中指院是國內主要的兩家民營房地產數據提供商，通常會在每月最後一天公布百強房企的銷售總額數據，但11月28日並未披露當月數據，也未說明原因。中國房地產市場數年來銷售下降，恒大、碧桂園等公司也出現大規模違約，萬科的舉動無疑加劇了該行業的困境。

 

7. 豆包手機助手今日發布技術預覽版。豆包手機助手是豆包和手機廠商在操作系統層面合作的手機AI助手。字節跳動表示，豆包目前正與多家手機廠商洽談助手合作，並沒有自己開發手機的計劃。目前官方披露的手機合作廠商只有中興手機。豆包手機助手的技術預覽版本可在豆包與中興合作的工程樣機nubia M153上體驗，目前在豆包手機助手官網及中興商城有售，產品說明強調「僅面向需要體驗豆包手機助手的行業人士，不承諾成熟產品的功能完善度，普通消費者請務必謹慎選擇」，售價3499元。

 

8. 據《彭博》引用消息人士說法報道，美國人工智能雲端公司PaleBlueDot AI正在尋求約3億美元的貸款，用於採購英偉達高階AI晶片，這些晶片將安裝於日本東京的一個數據中心，最終使用者為內地社交平台小紅書。PaleBlueDot AI已向銀行和私募信貸公司尋求融資，摩根大通亦曾協助準備潛在貸款的營銷材料，但最終該行可能不會在交易中承擔角色。

 

撰文：經濟通中國組

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

即時重點新聞

04/12/2025 17:22  《盤後部署》港股連續三日成交低於兩千億，德林國際喘穩宜吼高息撈底

04/12/2025 19:26  【宏福苑大火】麥美娟：災民每戶生活津貼增至10萬元，研居民長期居住問題

04/12/2025 18:04  瑞銀：全球億萬富豪總財富15.8萬億美元，亞太區增幅居全球之首

04/12/2025 18:35  《新股上市》遇見小麵暗盤潛水近15%，每手蝕520元

04/12/2025 15:18  光大證券：港股明年有機會上試30000點以上水平，關注四大板塊

04/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１４﹒８億元，買盈富基金沽騰訊

04/12/2025 08:54  【大行炒Ｄ乜】花旗維持財險目標評級，滙證削石藥升百濟目標

04/12/2025 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒７８３６，一周拆息較上日升至２﹒１％

