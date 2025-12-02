  • 會員
神州經脈 | 滬指失三千九，地方債發行破10萬億，A場新股民增3%

02/12/2025

　　滬深股市全日震盪調整，滬綜指失守3900關，今日收報3897.71點、跌幅0.42%，深成指軟0.68%，創業板指跌0.69%。滬深兩市全日成交額約1.59萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量2806億元或15%。

 

神州經脈 | 滬指失三千九，地方債發行破10萬億，A場新股民增3%

截至12月2日，中國地方政府債券發行規模約為10.1萬億人幣，為史上首次破10萬億人幣。（AP圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.0712，較上個交易日4時30分收盤價小升13點子，三連升，續創2024年10月11日以來近14個月新高。今日人民幣兌一美元中間價報7.0794，較上個交易日跌35點子，創11月26日以來近一周新低，較市場預測偏弱48點。

 

今日新聞精選

 

1. 據《路透》引述消息人士報道稱，至少有三家中國稀土磁鐵製造商獲得了許可證，從而能夠加快向某些客戶出口，實現中美元首峰會的其中一項重要成果。消息人士稱，金力永磁已取得向幾乎所有旗下客戶出貨的許可證，在此同時寧波韻升和北京中科三環則取得向部分客戶出口的許可證。

 

2. 據內媒《第一財經》報道，根據數據平台機構企業預警通數據，截至12月2日，全國地方政府債券發行規模約為10.1萬億元。經查閱中國人民銀行及財政部發布的官方數據發現，這是年度地方政府債券發行規模歷史上首次突破10萬億元。長期關注地方債的中央財經大學教授溫來成表示，目前地方政府債務餘額已經超過50萬億元，但仍控制在限額之內，需要警惕債務過快增長對中長期地方財政可持續性的挑戰。

 

3. 據上交所網站，11月，A股新開戶238.14萬戶，環比10月的230.99萬戶增長3%，同比去年11月的269.84萬戶則降11.7%；前11個月累計新開2484.02萬戶，同比增長7.95%。從月度對比來看，2025年1月A股新開157萬戶；2月環比近翻倍增長，達283.59萬戶；3月突破300萬戶；4月因關稅摩擦市場震蕩環比下降37.22%至192.44萬戶；5月受假期影響進一步回落至155.56萬戶；6月、7月、8月、9月新開戶數持續回升，10月環比下降21%，11月微升3%。

 

4. 據人民銀行主管報刊《金融時報》報道，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行六家國有大行已全面停售5年期大額存單產品，部分股份制銀行及城商行也緊隨其後收縮長期存款業務。目前各銀行大額存單期限結構已明顯「短期化」，工商銀行「大額存單」欄目下僅剩餘1個月、3個月、6個月、1年、2年、3年六個期限產品；中國銀行、建設銀行、交通銀行及郵儲銀行的產品矩陣也相似，5年期產品均已從在售列表中移除。

 

5. 萬科債務出現展期風險五天後，12月1日，萬科集團通過主承銷商向「22萬科MTN004」債券持有人披露初步展期方案。據《財新》獲得文件顯示，債券展期一年，調整後的兌付時間為2026年12月15日。展期期間，該筆債券的票面利率維持不變，已經產生的利息與展期期間新增利息均在展期到期日隨本金一次性兌付。展期期間不計復利，無現金首付。

 

6. 據《新浪科技》報道，多名認證信息為聯想員工的網友近日爆料，聯想ISG（Infrastructure Solutions Group，基礎設施解決方案集團）上海全員被裁，波及數百名員工。此外，中國區軟件、固件和OS也全部裁撤，涉及北京、上海、天津和深圳等地。聯想ISG主要提供資料中心、雲端、AI伺服器等解決方案，近年因AI伺服器需求爆發而快速成長，成為推動聯想整體業績的重要力量。

 

7. 阿里巴巴宣布圖片生成及編輯模型Qwen-Image更新。新模型在圖像編輯中維持了更高的一致性，並在多視角轉換、多圖像融合、多模態推理等方面取得突破進展。目前，新版本Qwen-Image已首發接入千問App，用戶可無限次免費使用。

 

8. 據上海市科委介紹，為推進腦機接口前沿技術創新與未來產業發展，營造創新環境，12月4日至5日將舉行2025腦機接口大會。大會將首次舉辦國內大規模多賽道腦機接口競技賽和腦機接口開發者大會，並開設聚焦投融資的「投資合作」分論壇。其中，腦機接口競技賽是腦機接口產業聯盟舉辦的大規模比賽，設置了情緒感知、疲勞監測、腦控機械臂、腦控賽車4條細分賽道。

 

撰文：經濟通中國組

 

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

照顧者 情緒健康

