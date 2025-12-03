  • 會員
神州經脈 | 柬埔寨將對華試免簽，滬指連跌兩日，朱雀三號首飛回收失敗

03/12/2025

　　滬綜指連續兩日調整，今日（3日）指數收低0.51%報3878點，深成指也跌0.78%，創業板指挫1.12%；滬深兩市全日成交額1.67萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增量766億元或4.8%。分析人士稱，市場近期並無明顯利空消息和催化驅動，短期不確定性因素減少，下行風險釋放的較為充分，疊加國內政策預期可能會提前發酵，後續股市可能表現為震盪修復。

 

神州經脈 | 柬埔寨將對華試免簽，滬指連跌兩日，朱雀三號首飛回收失敗

柬埔寨將於明年6月15日至10月15日期間對中國公民試行免簽政策。（AP圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.0661，較上個交易日4時30分收盤價小升51點子，四連升，創2024年10月8日以來近14個月新高。今日人民幣兌一美元中間價報7.0754，較上個交易日升40點子，創2024年10月14日以來近14個月新高，較市場預測則偏弱90點。

 

今日新聞精選

 

1. 據《路透》引述知情消息人士透露，德國外交部長瓦德富爾（Johann Wadephul）將於下周一至二（8至9日）訪華。中德關係緊張，瓦德富爾此前原定10月訪華，並預告將討論中方限制稀土及半導體出口的問題，但行程在最後一刻推遲。歐盟預計將在下個月對華採取更強硬的貿易立場，並有跡象表明，作為歐盟最大成員國和最大經濟體的德國，正在配合這項轉變。

 

2. 據柬埔寨華文媒體《柬中時報》報道，柬埔寨政府決定自2026年6月15日至10月15日，對中國公民試行免簽入境政策。期間，中國遊客僅需填寫電子入境卡即可入境，無需任何申請與費用，每次入境可停留14天，並可多次往返。報道指，柬埔寨內閣於2日致函當地外交部、財經部、內政部和旅遊部，通知政府上述決定。

 

3. 據商務部網站，2025年1-10月，中國服務貿易穩步增長，服務進出口總額65844.3億元，同比增長7.5%。其中，出口29090.3億元，增長14.3%；進口36754億元，增長2.6%；服務貿易逆差7663.7億元，同比減少2693.9億元。另外，商務部數據顯示，今年1-11月，消費品以舊換新帶動相關商品銷售額超2.5萬億元，惠及超3.6億人次。

 

4. 文化和旅遊部、中國民航局印發《文化和旅遊與民航業融合發展行動方案》，從提升旅遊出行服務水平、優化旅遊航線與服務設施、培育融合新產品新業態新場景、營造良好融合發展環境四方面提出15項舉措，目標是到2027年，旅遊出行服務水平顯著提高，國際國內旅遊航線覆蓋更廣，融合產品和場景更加豐富多元，文化和旅遊與民航業實現更深層次、更大範圍、更高質量的融合，形成需求牽引供給、供給創造需求的良性發展格局。

 

5. 司法部今日發布公告，進一步擴大取得內地（大陸）法律職業資格並獲得內地（大陸）律師執業證書的港澳台居民在內地（大陸）人民法院代理的涉港澳台民事案件範圍。此次港澳台居民律師代理民事案件範圍擴大後，可以辦理涉港澳台海事海商糾紛、人格權糾紛、物權糾紛、知識產權與競爭糾紛等領域299種民事案件。

 

6. 朱雀三號遙一運載火箭今日在東風商業航天創新試驗區首次發射升空，二級火箭成功進入預定軌道，但一級火箭回收任務未能成功，過程中發生異常燃燒，未能在回收場坪軟著陸，具體原因正在進一步分析排查。航空專業人士指，從行業的專業角度來看，朱雀三號入軌已經是成功，很值得中國航空航天人慶賀，但藍箭航天前期宣傳上有點過分強調朱雀三號的可重複回收，客觀上拔高了大眾預期，「導致現在大家對成功入軌的價值感拉低，更關注回收失敗」。

 

7. 據《新浪科技》今日引述知情人士報道，代工小米的內地小家電品牌德爾瑪，正面臨重大調整，已解散其蘇州團隊，涉及員工近百人。報道指，德爾瑪官方確認了該消息，稱基於當前環境變化與公司經營發展需要，公司對蘇州地區部分業務做出調整，目的是更好地支撐公司長期戰略發展。上述知情人士稱，蘇州地區裁撤與公司業績下滑有直接關係。

 

8. 英國政府第三次推遲中國在倫敦建設新使館規劃的審批時限，由12月10日延至明年1月20日。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，中方的館舍規劃申請早已完備，英方再次推遲批准，沒有任何道理，所謂的理由完全站不住腳。林劍強調，中方對此嚴重關切，強烈不滿。中方將認真地評估形勢，維護自身的正當利益。

 

撰文：經濟通中國組

 

【你點睇？】大埔宏福苑五級火造成嚴重死傷，你認為是否涉及重大監管漏洞？全港仍有多幢舊樓及屋邨正進行維修，為防慘劇重演，你認為應當如何加強承建商防火責任及規管？► 立即投票

