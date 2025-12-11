  • 會員
神州經脈 | 滬指三連跌，中歐重啟貿易救濟對話，汽車月度產量創新高

11/12/2025

　　滬綜指連挫三日，周四（11日）繼續收低0.7%，報3873.32點，深成指跌1.27%，創業板指軟1.41%；兩市全日成交額約1.86萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增加787億元或4.4%。

 

神州經脈 | 滬指三連跌，中歐重啟貿易救濟對話，汽車月度產量創新高

滬指連挫三日，今日繼續收低0.7%。(資料圖片)

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周四收報7.0580，較上個交易日4時30分收盤價升58點子，三連升，續創2024年10月8日以來逾14個月新高。周四人民幣兌一美元中間價今報7.0686，較上個交易日升67點子，兩連升，創2024年10月9日以來逾14個月新高，較市場預測偏弱逾160點。

 

今日新聞精選

 

1. 中國商務部周四舉行例行新聞發布會，商務部新聞發言人何亞東在會上表示，中歐雙方本周剛剛舉行了貿易救濟對話，並將在下周繼續磋商。中方歡迎歐方再次重啟價格承諾磋商，讚賞歐方回到通過對話化解分歧的軌道上。何亞東並提到，近日聞泰科技向安世荷蘭獨立董事和股權託管人發出函件，邀請對方來華，就企業控制權和恢復供應鏈穩定與暢通開展協商，中方已通過荷蘭駐華使館，要求荷蘭經濟部落實與中方磋商共識，推動安世荷蘭盡快派人來華。

 

2. 據世界銀行官網，世界銀行周四發布《中國經濟簡報：深入推進改革，提振經濟前景》，預測2025年中國經濟增長率為4.9%，較年初預測的4.5%上調了0.4個百分點；由於現有阻力料將持續存在，預計2026年經濟增速為4.4%。世銀認為，近期出台的財政措施，以及全球貿易政策一定程度上的穩定，有望為投資和出口提供支撐。

 

3. 外電引述消息人士指，中興通訊可能向美國政府支付超過10億美元，以解決有關其涉嫌海外行賄的指控。目前尚不清楚何時將達成協議，而協議需要獲得中國政府批准。中興通訊周四中午在港交所和深交所公告，公司正與美國司法部就有關事項進行溝通，並將通過法律等手段堅決維護自身權益。公司反對一切形式的腐敗行為，對任何可能相關的個人持零容忍態度。公司目前生產經營一切正常。

 

4. 據《新華社》報道，從中國航空工業集團有限公司處獲悉，「九天」無人機在陝西蒲城圓滿完成首飛任務，標誌著中國大型無人機技術實現新突破。「九天」無人機由陝西無人裝備科技有限責任公司委託航空工業第一飛機設計研究院設計，機長16.35米，翼展25米，最大起飛重量16噸，載荷能力達6000公斤，航時12小時、轉場航程7000公里，性能指標位居同類產品前列。

 

5. 據中國汽車工業協會周四發布的最新數據，今年11月份，中國汽車月度產量首次超過350萬輛，創歷史新高。不僅如此，今年前11個月，汽車產銷量均超過3100萬輛，同比增長均超過10%。今年1至11月，中國新能源汽車產銷量均接近1500萬輛，同比增長均超過30%。在出口方面，新能源汽車出口231.5萬輛，同比增長1倍。

 

6. 據中指院周四發布的2026中國房地產市場趨勢報告，中性情形下，預計2026年全國新建商品房銷售面積同比下降6.2%，降幅較今年有所收窄，市場分化態勢延續。在控增量、優存量政策導向下，預計2026年新開工面積下降8.6%，降幅較過去幾年明顯收窄；預計房地產投資同比下降11%，而供給端縮量將有助於市場庫存下降，推動供求關係改善。

 

7. 據《路透》引述四位知情人士報道，在美國總統特朗普允許英偉達向中國出口H200芯片後，字節跳動和阿里巴巴已向該公司詢問購買芯片事宜。其中兩位知情人士說，如果中國政府開綠燈，這些中國公司仍熱衷於下大訂單購買H200芯片。不過，他們仍然擔心供應問題，正在尋求英偉達的澄清。

 

8. 據《彭博》引述知情人士報道，Meta正在開發新模型，代號為「牛油果」（Avocado），預計將於明年春季某個時間亮相，並可能以「閉源」形式發布。知情人士提到，訓練「牛油果」的過程中使用了多家第三方模型，包括谷歌的Gemma、OpenAI的gpt-oss，以及阿里巴巴的通義千問。報道指，使用中國技術來訓練新模型代表Meta CEO朱克伯格對中國大模型的態度變化。

 

撰文：經濟通中國組

 

【你點睇？】宏福苑五級火過後，地產商會正研究地盤全面禁煙，你認為是否可行？► 立即投票

