中經會｜八大任務內需居首，政策取向強調提質增效

分析｜東方金誠：明年出口增速或低於今年，「需要內需及時頂上來」

中央經濟工作會議對明年重點經濟工作提出八大重點任務，首要任務為「堅持內需主導，建設強大國內市場」，包括「深入實施提振消費專項行動，制定實施城鄉居民增收計劃」、「擴大優質商品和服務供給」、「清理消費領域不合理限制措施，釋放服務消費潛力」等。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，這意味著明年經濟增長將更多依靠內需發力，而背後是伴隨美國高關稅政策對全球貿易和中國出口的影響進一步顯現，明年中國出口增速有可能低於今年，外需對經濟增長的貢獻率會下降，需要內需及時頂上來。

王青並認為，明年財政支持促消費的資金規模有望上調，支持範圍有望從耐用消費品擴大到一般消費品及服務消費，其中服務消費將成為大力提振消費的重點。

廣開：連續兩年「擴內需」列首要任務

廣開首席產研院資深研究員劉濤則指出，今年經濟工作會議延續了去年將「擴大內需」擺在各項重點工作首位的做法。2026年中國將擴大優質消費品和服務供給，培育壯大新的消費增長點，積極打造消費新場景，把擴大消費與因地制宜發展新質生產力結合起來。

商務部：增強居民可持續消費能力

另外，商務部研究院副研究員洪勇表示，「制定實施城鄉居民增收計劃」意味著擴大內需更加重視提升收入能力，未來政策將更強調通過提高工資性收入、擴大中等收入群體、深化收入分配制度改革等增強居民的可持續消費能力。

分析｜專家：首提「督促各地主動化債」，2028年底前隱性債「清零」壓力不小

中央經濟工作會議對於明年重點經濟工作，會議其中提出「積極有序化解地方政府債務風險，督促各地主動化債，不得違規新增隱性債務。優化債務重組和置換辦法，多措並舉化解地方政府融資平台經營性債務風險」。

東方金誠：地方債風險化解重心轉向融資平台經營性債務

這是中經會首次提到「督促各地主動化債」，同時特別指出要「優化債務重組和置換辦法，多措並舉化解地方政府融資平台經營性債務風險」。《華夏時報》引述東方金誠首席宏觀分析師王青指出，融資平台債務分為兩大類，一類是地方政府隱性債務，指的是融資平台舉借的、由政府承擔償還或擔保責任，未納入政府資產負債表的債務，當前正在按照化債方案有序置換。另一類是融資平台公司在市場化經營活動中產生的債務，政府不承擔償還或擔保責任，但也屬地方債務的一部分。

他進一步表示，下一步地方債務風險化解的重心將轉向融資平台經營性債務，主要化解方式將是以展期降息為核心的債務重組，同時融資平台也會利用經營性收入、盤活存量資產等方式償還債務。

中財大教授：需地方政府加大債務治理力度

中央財經大學教授溫來成則指出，近兩年實施的一攬子化債方案成效顯著，一定程度上緩解了地方政府債務的風險，但要在2028年底前確保隱性債務「清零」，根本性解決投融資平台債務問題，目前來看還存在一定壓力。因此，在12萬億元（人民幣．下同）化債方案之外，還需要地方政府加大債務治理力度、主動化債，推動融資平台能夠在2028年以前較早地實現轉型發展與債務清零，助力地方經濟邁入高質量發展新階段。

遠東資信：城投有息債務超65萬億，近兩成屬「非標」

報道又引述遠東資信研究院副院長、首席宏觀研究員張林稱，近兩年，伴隨大規模債務置換持續推進，地方隱性債務規模持續下降，今年年底或降至6.5萬億至7萬億元左右水平，明年2萬億元置換額度發完後需要地方自行化解的隱性債務規模將降至4.5萬億元左右水平，壓力大幅減小，風險整體可控。不過，化債周期已過半，要確保實現2028年底前隱性債務「清零」的目標，壓力依然不小。根據2025年年中城投年報，城投有息債務規模超65萬億元，其中近兩成為非標債務，表明經營性債務規模和付息壓力仍然較大。

分析｜中經會「穩樓市」列明年重點工作最末項

值得留意的是，中經會部署2025年重點經濟工作時，「防風險」排在第五項，並明確提出「穩定股市樓市」；部署2026年工作時，「堅持守牢底線，積極穩妥化解重點領域風險」排在最末的第八項，當中提出了「著力穩定房地產市場」，但未提及股市。

分析｜專家：首提「能源強國建設」，開展多元清潔能源供應轉型

中央經濟工作會議在部署明年重點經濟工作時提到要「深入推進重點行業節能降碳改造。制定能源強國建設規劃綱要，加快新型能源體系建設，擴大綠電應用」，呼應了「十五五」規劃建議中提出的「建設能源強國」、「加快建設新型能源體系」、「著力構建新型電力系統」、「深入實施節能降碳改造」。

北京理工大學經濟學院特聘教授、綠色低碳發展研究中心主任李金鎧指出，這是中經會首次提出「能源強國建設」，意義重大，意味著中國能源發展態勢出現重大轉變，中國能源發展的戰略目標與戰略舉措都將發生重大轉變。

綠電交易機制將進一步完善

李金鎧又指，新型能源體系是推進「雙碳」目標的核心支撐，從「加快構建」到「加快建設」，標誌著新型能源體系建設進入了新階段和關鍵期，以「源網荷儲」一體化和多能互補為特徵的綜合智慧能源是新型能源體系建設的核心路徑。至於擴大綠電應用，則意味著綠電交易機制將進一步完善，加強綠電市場與碳市場銜接等。

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強稱，從能源系統規模來看，中國已具備建設能源強國的堅實基礎，但當前能源結構仍以煤炭為主，會議強調「能源強國建設」的關鍵就在於加快新型能源體系建設，用清潔能源代替傳統化石能源。

推進低碳能源技術創新，實現智能電網數字化賦能

對於如何建設新型能源體系，華北電力大學能源互聯網研究中心副主任王永利認為，在能源供給方面，開展多元清潔能源供應轉型；能源消費方面，推進低碳能源技術創新；能源傳輸方面，實現智能電網數字化賦能。

分析｜機構：貨幣政策更注重「提質增效」，料明年降息0.2個百分點、降準1個百分點

中央經濟工作會議就明年經濟工作提出「要繼續實施適度寬鬆的貨幣政策」，並首次提出「靈活高效運用降準降息等多種政策工具」，稱要「把促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量」。

工銀國際：貨幣政策從強調操作時點轉向政策效果

工銀國際首席經濟學家程實指出，相較過去「適時降準降息」等提法，上述新表述標誌著貨幣政策從強調操作時點的「適時」、「擇機」轉向更注重政策效果的「提質增效」。貨幣政策將通過更充裕的流動性、更順暢的傳導機制以及更精準的結構性工具組合，強化逆周期和跨周期調節力度，以促進需求修復、推動物價合理回升，從而促進經濟穩定增長。「靈活高效」也意味著貨幣政策將在宏觀政策體系中承擔更重要的協同角色。

東方金誠：料明年結構性貨幣政策工具「加量降價」

東方金誠首席宏觀分析師王青判斷判斷，明年適度寬鬆的貨幣政策有兩個主要發力點：一是總量政策，會議明確要求要「靈活高效運用降準降息等多種政策工具」。綜合明年經濟金融形勢以及物價走勢，政策性降息幅度有可能達到0.2至0.3個百分點，降準幅度有望達到1個百分點，上、下半年分別實施一次。

二是結構性政策，金融系統著眼於做好五篇大文章，引導金融資源更多支持科技創新、製造業轉型升級、綠色發展、小微企業，以及促消費穩外貿等國民經濟重點領域和薄弱環節，明年央行將優化用好各類結構性貨幣政策工具，總體上是「加量降價」，即結構性貨幣政策工具額度總體上會增加，操作利率則會跟進降息適度下調。

分析｜中金：房地產工作重點為「防風險」，貨幣政策放鬆料加快

中金公司發布聯合解讀會議報告稱，中央經濟工作會議化解風險部分，關於地產政策的表述較多，超出市場預期，地產鏈相關領域可能受到階段性關注；不過考慮房地產在國內經濟佔比已經明顯降低，房地產工作主要是防風險，而不是通過房地產刺激經濟。明年可以重點關注二手房價格能否實現明顯企穩。

報告並指，會議除再次強調不得違規新增隱性債務外，首次提出要多措並舉化解地方政府融資平台「經營性債務風險」。繼續看好明年債券市場表現，近期債市調整帶來較好的介入機會。

會議對明年財政政策的表述略顯克制，可能與化債背景下的財政可持續性的訴求有關，這可能意味著明年廣義財政赤字率難有大幅提升。不過，會議對貨幣政策定調更加積極，提出「把促進經濟穩定成長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量」，意味著明年貨幣政策放鬆會加快，尤其是基準利率下調可能會加快。

此外，本次會議將發展內需作為明年經濟工作的第一條，凸顯消費在經濟發展中的重要性，消費鼓勵政策有望持續加碼。

分析｜粵開證券：明年赤字率預計不低於4%，新增債務規模增至15萬億左右

中央經濟工作會議就明年經濟工作提出要繼續實施更加積極的財政政策，並要保持必要的財政赤字、債務總規模和支出總量，加強財政科學管理，優化財政支出結構，規範稅收優惠、財政補貼政策等。《上海證券報》引述粵開證券首席經濟學家羅志恒表示，「更加積極」要求財政支出強度有保障，明年赤字率預計不低於4%，新增債務規模將繼續提高，明年有必要提高到15萬億元人民幣左右。

羅志恒分析稱，優化財政支出結構方面，預計財政資金的投向將實現從重視投資到投資消費並重、從重視供給到供給需求並重、從重視企業到重視企業家庭並重，進一步向居民端和民生保障傾斜，提高育兒補貼金額、延長學前教育免費年限、進一步提高城鄉居民養老金，修復居民部門資產負債表。

中經會｜明年首要加力提振消費，並要推進科技創新、整治內捲、擴大開放、穩定樓市等

中央經濟工作會議12月10日至11日在北京舉行。會議要求明年經濟工作在政策取向上要堅持穩中求進、提質增效；要繼續實施更加積極的財政政策；保持必要的財政赤字、債務總規模和支出總量。並要繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，把促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，靈活高效運用降準降息等多種政策工具，保持流動性充裕等。同時，要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定；要增強宏觀政策取向一致性和有效性；將各類經濟政策和非經濟政策、存量政策和增量政策納入宏觀政策取向一致性評估等。

會議就明年經濟工作部署了八大任務：

一是堅持內需主導，建設強大國內市場。深入實施提振消費專項行動，制定實施城鄉居民增收計劃。擴大優質商品和服務供給。優化「兩新」政策實施。清理消費領域不合理限制措施，釋放服務消費潛力。推動投資止跌回穩，適當增加中央預算內投資規模，優化實施「兩重」項目，優化地方政府專項債券用途管理，繼續發揮新型政策性金融工具作用，有效激發民間投資活力。高質量推進城市更新。

二是堅持創新驅動，加緊培育壯大新動能。制定一體推進教育科技人才發展方案。建設北京（京津冀）、上海（長三角）、粵港澳大灣區國際科技創新中心。強化企業創新主體地位，完善新興領域知識產權保護制度。制定服務業擴能提質行動方案。實施新一輪重點產業鏈高質量發展行動。深化拓展「人工智能+」，完善人工智能治理。創新科技金融服務。

三是堅持改革攻堅，增強高質量發展動力活力。制定全國統一大市場建設條例，深入整治「內捲式」競爭。制定和實施進一步深化國資國企改革方案，完善民營經濟促進法配套法規政策。加緊清理拖欠企業帳款。推動平台企業和平台內經營者、勞動者共贏發展。拓展要素市場化改革試點。健全地方稅體系。深入推進中小金融機構減量提質，持續深化資本市場投融資綜合改革。

四是堅持對外開放，推動多領域合作共贏。穩步推進制度型開放，有序擴大服務領域自主開放，優化自由貿易試驗區布局範圍，扎實推進海南自由貿易港建設。推進貿易投資一體化、內外貿一體化發展。鼓勵支持服務出口，積極發展數字貿易、綠色貿易。深化外商投資促進體制機制改革。完善海外綜合服務體系。推動共建「一帶一路」高質量發展。推動商簽更多區域和雙邊貿易投資協定。

五是堅持協調發展，促進城鄉融合和區域聯動。統籌推進以縣城為重要載體的城鎮化建設和鄉村全面振興，推動縣域經濟高質量發展。嚴守耕地紅線，毫不放鬆抓好糧食生產，促進糧食等重要農產品價格保持在合理水平。持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，把常態化幫扶納入鄉村振興戰略統籌實施，守牢不發生規模性返貧致貧底線。支持經濟大省挑大樑。加強重點城市群協調聯動，深化跨行政區合作。加強主要海灣整體規劃，推動海洋經濟高質量發展。

六是堅持「雙碳」引領，推動全面綠色轉型。深入推進重點行業節能降碳改造。制定能源強國建設規劃綱要，加快新型能源體系建設，擴大綠電應用。加強全國碳排放權交易市場建設。實施固體廢物綜合治理行動，深入打好藍天、碧水、淨土保衛戰，強化新污染物治理。扎實推進「三北」工程攻堅戰，實施自然保護地整合優化。加強氣象監測預報預警體系建設，加緊補齊北方地區防洪排澇抗災基礎設施短板，提高應對極端天氣能力。

七是堅持民生為大，努力為人民群眾多辦實事。實施穩崗擴容提質行動，穩定高校畢業生、農民工等重點群體就業，鼓勵支持靈活就業人員、新就業形態人員參加職工保險。推進教育資源布局結構調整，增加普通高中學位供給和優質高校本科招生。優化藥品集中採購，深化醫保支付方式改革。實施康復護理擴容提升工程，推行長期護理保險制度，加強對困難群體的關愛幫扶。倡導積極婚育觀，努力穩定新出生人口規模。扎實做好安全生產、防災減災救災、食品藥品安全等工作。

八是堅持守牢底線，積極穩妥化解重點領域風險。著力穩定房地產市場，因城施策控增量、去庫存、優供給，鼓勵收購存量商品房重點用於保障性住房等。深化住房公積金制度改革，有序推動「好房子」建設。加快構建房地產發展新模式。積極有序化解地方政府債務風險，督促各地主動化債，不得違規新增隱性債務。優化債務重組和置換辦法，多措並舉化解地方政府融資平台經營性債務風險。

