  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

神州經脈 | 明年APEC峰會時間定，滬指止兩周連升，消費增速料回落

12/12/2025

　　滬綜指今日（12日）反彈收漲0.41%收報3889.35點，終止此前連續三個交易日跌勢，惟本周累跌0.34%，兩連升斷纜；深成指今日亦升0.84%，創業板指揚0.97%。滬深兩市全天交易額2.09萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日放量2351億元或13%。盤面上，商業航天延續強勢，可控核聚變、電網設備概念走強；下跌方面，零售、房地產跌幅居前。

 

神州經脈 | 明年APEC峰會時間定，滬指止兩周連升，消費增速料回落

2026年APEC領導人非正式會議將於明年11月18日至19日在深圳舉行。（新華社圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.0554，較上個交易日4時30分收盤價升26點子，四連升，再創2024年10月8日以來逾14個月新高。今日人民幣兌一美元中間價報7.0638，較上個交易日升48點子，三連升，續創2024年10月9日以來逾14個月新高，較市場預測偏弱155點。

 

今日新聞精選

 

1. 12月11日至12日，2026年亞太經合組織（APEC）非正式高官會在廣東省深圳市舉行。會議一致通過中國提出的2026年APEC主題「建設亞太共同體，促進共同繁榮」和三大優先領域「開放、創新、合作」，並確認全年會議安排。外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上宣布，2026年APEC領導人非正式會議將於明年11月18日至19日在深圳舉行，屆時還將配套舉行工商領導人峰會、外交和貿易雙部長會等活動。

 

2. 國家統計局將於下周一（15日）公布11月工業增加值、投資和消費等數據。據《路透》綜合約30家機構預估中值顯示，隨著假期擾動因素消退，外需回升推動工業生產景氣出現改善，預計11月規模以上工業增加值同比增速從4.9%略加快至5%；1-11月固定資產投資（不含農戶）同比則延續負值，降幅或從1.7%進一步走闊至2.3%。同時，受到「以舊換新」政策效應邊際走弱、以及「雙11」促銷前置的影響，11月社會消費品零售總額同比增速可能從2.9%進一步回落至2.8%。

 

3. 中央經濟工作會議12月10日至11日在北京舉行。中金公司發布聯合解讀會議報告稱，中央經濟工作會議化解風險部分，關於地產政策的表述較多，超出市場預期，地產鏈相關領域可能受到階段性關注；不過考慮房地產在國內經濟佔比已經明顯降低，房地產工作主要是防風險，而不是通過房地產刺激經濟。明年可以重點關注二手房價格能否實現明顯企穩。《央視財經》則解讀稱，明年樓市政策核心趨向如何鞏固住「穩」的態勢，且首次明確「控增量、去庫存、優供給」並列為核心方向。

 

4. 國家糧食交易中心官網刊登的公告顯示，中儲糧下周二下午1時許將拍賣51.39萬噸進口大豆，該批大豆生產於2022-2024年間，這是該機構數月以來第二次開啟此類拍賣。數位交易員表示，預計中儲糧將繼續拍賣大豆，因為需要騰出約500萬至600萬噸的空間，以容納中國預計在2月底前採購的美國大豆。

 

5. 內地白酒行業價格平台「今日酒價」最新數據顯示，貴州茅台核心白酒產品飛天茅台今日跌破1499元的官方出廠指導價，其散裝單瓶和原箱單瓶的批發參考價分別跌至每瓶1485元和1495元，上日兩者分別為1500元和1510元。今年以來，受高端消費疲軟和公務禁酒的衝擊，飛天茅台價格一路下行，從年初超2000元的高位跌至指導價下方。

 

6. 小米汽車今日正式上架開售「準新車」。對此，小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍在其個人微博回應稱，「準新車，就是因運輸等原因產生維修項的原廠新車，這些車經過官方修復及附加檢驗」。小米汽車表示，目前「現車」包含全新現車、官方展車、準新車，均已通過嚴格質檢，可享快速提車、完整原廠質保和售後，部分車型可享優惠。

 

7. 今日全國多地迎來初雪，哈爾濱冰雪大世界園區也在日前啟動了門票預售。據去哪兒旅行數據，預售首日，冰雪大世界門票預訂量暴漲，單日銷量在國內景區中斷層領先，同比去年增長2.8倍。其中，12月31日入園的跨年票最為火爆，票量佔比超過總數的55%。2026年元旦假期，冰雪大世界周邊民宿預訂量在全國商圈中位居第一。

 

8. 工信部、人行發布關於用好綠色金融政策支持綠色工廠建設的通知，稱重點支持研發和產業化應用項目、技術改造升級項目、零碳工廠建設項目。具體舉措包括鼓勵金融機構根據綠色工廠資金使用特點，合理確定貸款期限、還款周期，開發無還本續貸、中長期貸款等產品，加大綠色工廠項目建設信貸投放；支持符合條件的企業發行綠色債券和轉型債券，募集資金加大綠色工廠建設投入等。

 

撰文：經濟通中國組

 

【你點睇？】美國頒國家安全戰略，擬重新平衡美中經濟關係，強調對華強硬。你點睇此舉對中美關係態勢的影響？► 立即投票

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,580.95

最大成交額股票

深300308

中際旭創 #

582.000

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 48,458.05
    -245.96 (-0.505%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,827.41
    -73.59 (-1.066%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,195.17
    -398.69 (-1.690%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升7.640
變動率︰+11.852%
較港股︰+6.41%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升98.959
變動率︰+2.333%
較港股︰-0.29%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升62.744
變動率︰+1.574%
較港股︰-1.58%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌395.992
變動率︰-1.813%
較港股︰-1.45%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升11.510
變動率︰+3.694%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升139.140
變動率︰+2.114%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌125.010
變動率︰-2.572%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.950
變動率︰-4.412%
精選美股 More
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升18.420
變動率︰+12.112%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰跌37.810
變動率︰-4.303%
AMD
超威半導體
按盤價(USD)︰跌210.780
變動率︰-4.810%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌88.510
變動率︰-6.180%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/12/2025 21:04 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：12/12/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/12/2025 21:04 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02643 曹操出行
  • 41.440
  • 02591 銀諾醫藥－Ｂ
  • 34.180
  • 00241 阿里健康
  • 5.330
  • 02276 康耐特光學
  • 55.000
  • 00506 中國食品
  • 4.790
股份推介
  • 00152 深圳國際
  • 8.300
  • 目標︰$10.00
  • 00005 滙豐控股
  • 117.300
  • 目標︰$114.80或以上
  • 01336 新華保險
  • 48.780
  • 目標︰--
  • 02382 舜宇光學科技
  • 67.450
  • 目標︰$84.90
  • 01050 嘉利國際
  • 2.610
  • 目標︰$4.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 616.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 102.400
  • 00941 中國移動
  • 86.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.100
  • 02318 中國平安
  • 63.750
報章貼士
  • 03998 波司登
  • 4.770
  • 目標︰--
  • 00108 國銳生活
  • 3.240
  • 目標︰--
  • 01288 農業銀行
  • 5.550
  • 目標︰$6.10
熱炒概念股
即時重點新聞

12/12/2025 17:30  《盤後部署》港股造好北水同步離場，美元弱人幣強慎防市場風險

12/12/2025 16:10  【ＡＰＥＣ】APEC財長會議定於明年10月在香港舉行，李家超：會全面和周詳籌備

12/12/2025 16:04  【ＡＰＥＣ】明年APEC領導人非正式會議定於11月18日至19日深圳舉行

12/12/2025 17:22  【聚焦數據】內地11月新增人民幣貸款3900億元，低於預期

12/12/2025 17:48  《中國監管》全國金融系統工作會議：著力防範化解風險，嚴防「爆雷」

12/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出５２﹒８７億元，買美團沽阿里

12/12/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】花旗降潤電評級至中性，中信里昂唱好藥明孖寶升目標

12/12/2025 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒７８４５５，一個月拆息較上日微軟至…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美股收盤 | 道指破頂後倒跌245點，納指收市重挫1.7%新文章
人氣文章

新聞>專訪

陳永陸專訪｜恒指明年見31000，25000為選擇性吸納良機（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 字節跳動AI手機冇得用淘寶微信，同行點解趕盡殺絕？新文章
品味生活
生活
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

高市早苗相格薄而尖︰身型薄欠靠山、眼神尖銳野心大，耳尖倔強、下巴尖做事冒險政治未夠班？新文章
人氣文章

娛樂

郭富城《內幕》票房連續3日奪冠，危險動作場面親身上陣，孻女出世成動力新文章
人氣文章

足球俱樂部．主教練

車路士果然海鮮波，曼聯真復甦？水晶宮主場威力強，曼城恐失分新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

展覽「藝脈新生」：文人石的時光繡語——記飄雅活藝跨界作品
人氣文章

港女講男．妮洛

曖昧總是沒有下文？2大初次約會雷點，一不小心馬上出局！  
人氣文章

美麗同頻．Peggy Wong

告別冬季乾燥肌！簡單高效「三文治護膚法」，2 Steps上妝不再卡粉！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
專業失德｜加拿大名醫被揭擅用病人做實驗，50歲女割痔瘡後難忍劇痛18個月後輕生 新文章
人氣文章
名人保養｜60歲夏文汐無濾鏡狀態驚艷網民：頸部皮膚很細膩！大方分享4招凍齡法 新文章
人氣文章
鬱證臟躁 │ 七情內傷易生病，中醫推介3款食療助改善心煩／心慌／焦慮／失眠
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/12/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/12/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/12/2025
美股收盤 | 道指破頂後倒跌245點，納指收市重挫1.7%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌

12/12/2025 12:08

大國博弈

重啟擴表 | FOCUS | 聯儲急轉彎啟擴表，鮑公投就業震...

11/12/2025 12:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區