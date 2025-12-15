神州經脈 | 消費增速近三年低，70城樓價降幅三個月大，股跌匯漲

內地11月經濟數據進一步放緩，滬深股市全面下調，滬綜指收跌0.55%，報3867.92點，深成指跌1.1%，創業板指走低1.77%；成交大減，兩市全日成交額1.77萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量3189億元或15%。

內地11月70城新建商品住宅價格指數同比跌2.4%，為三個月最大跌幅。（AP圖片）

在岸與離岸人民幣匯率今日盤中雙雙升破7.05關口。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）曾高見7.0470，收報7.0505，較上個交易日4時30分收盤價升49點子，五連升，創2024年9月30日以來14個半月新高。今日人民幣兌一美元中間價報7.0656，較上個交易日跌18點子，止三連升，較市場預測偏弱87點。

今日新聞精選

1. 中國11月經濟數據全線走弱，其中工業增加值同比增幅收窄至4.8%，低於預期的5%，續創2024年8月以來最低；社會消費品零售總額僅增1.3%，遠低於預期的2.8%，並創2022年12月以來最低水平；1-11月固定資產投資同比降幅擴至2.6%，為2020年6月以來最大降幅。統計局指，近期社零增速有所回落，主因去年同期基數較高；房地產投資下降等影響，投資增速下降。分析師認為，11月經濟數據持續磨底，但預計全年GDP收在4.9%-5.0%的概率較大。

2. 中國外交部今日發布外交部令指，日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂公然同「台獨」分裂勢力勾連，即日起對其採取反制措施，包括凍結其在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；對其不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線。

3. 國家統計局今日公布11月份70個大中城市商品住宅銷售價格。《路透》根據統計局數據測算，11月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌2.4%，為三個月最大跌幅；環比跌0.4%。經測算，11月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有八個（上月六個），下跌59個（上月64個），持平的三個（上月零個）。中指研究院表示，當前房地產市場已逐步進入以存量為主導階段，二手房為市場成交的主力。

4. 工業和信息化部今日正式公布中國首批L3級有條件自動駕駛車型准入許可，兩款獲准車型分別是長安牌SC7000AAARBEV型純電動轎車、極狐牌BJ7001A61NBEV型純電動轎車，分別對應長安汽車的深藍SL03和北汽藍谷旗下極狐阿爾法S6。兩款車將分別在北京、重慶指定區域開展上路試點，標誌著中國L3級自動駕駛從測試階段邁入商業化應用的關鍵一步。

5. 據《路透》報道，曾在3月提出繼續經營疑慮的美國掃地機品牌Roomba製造商iRobot，周日在特拉華州破產法院申請破產保護，稱將在被其主要代工製造商中國深圳杉川機器人（Picea Robotics）收購後私有化。根據iRobot的破產計劃，杉川將獲得該公司100%的股權，並取消2023年貸款中剩餘的1.9億美元，以及根據雙方生產協議iRobot欠杉川的7400萬美元債務；其他債權人和供應商亦將得到全額償付。

6. 智元機器人今日宣布，將於12月22日（下周一）在上海舉辦全國機器人租賃生態峰會，並正式發布旗下「擎天租」平台。首批租賃服務商及終端用戶可報名參與0元體驗，按需租賃機器人。據了解，智元機器人計劃通過「擎天租」平台，整合資金方、本體廠商、內容方、物流及保險等全流程資源，試圖構建一個覆蓋全國的租賃節點網絡。

7. 據內媒報道，美團團好貨業務今日發布內部郵件，稱食雜零售管理團隊經研究討論，決定暫停團好貨業務，聚焦探索零售新業態。該業務作為美團快遞電商業務探索者，積累了商品零售相關經驗，但近年來隨著食雜零售行業創新發展，快遞電商難以承接即時零售用戶的需求，「我們將順應趨勢，主動求變」。團好貨是美團自主孵化的B2C電商業務。

8. 抖音電商安全與信任中心微信公眾號今日發布「關於升級『違規蹭熱不當獲利』內容治理規範的公告」，進一步整治以「打假」、「測評」、「揭黑」等為名，故意蹭熱引發爭議後不當獲利的帳號。此次升級的新規已經開始試運行，並將於2026年2月1日起正式生效。新規進一步明確發布、傳播相關內容時，應遵循、遵守科學依據、行業標準與客觀事實，有理有據表達真實信息與理性觀點；多次違規等情節嚴重者，平台將對其從嚴處置，包括但不限於短期禁言、長期或無限期封禁帳號等。

撰文：經濟通中國組

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情