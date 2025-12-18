  • 會員
京城近觀｜火爆的奶皮子冰糖葫蘆，甜蜜了寒冬

18/12/2025

 

　　在嚴寒的冬天之中，下班之後，甚麼才能撫慰忙碌工作一整天的身心？可能有人會說，買一串甜甜的、亮晶晶的奶皮子冰糖葫蘆，在路邊美滋滋的吃起來。今年十月以來，奶皮子冰糖葫蘆在內地各地火爆出圈，掀起冰糖葫蘆消費狂潮，成為現象級爆款。到處排起長長的隊伍，有些大熱攤位更是深夜11點都有人在排隊。奶皮子冰糖葫蘆的價格較一般冰糖葫蘆貴，普遍20至50元（人民幣．下同）不等，上海更出現98元的「天價」奶皮子冰糖葫蘆。

 

京城近觀｜火爆的奶皮子冰糖葫蘆，甜蜜了寒冬

奶皮子冰糖葫蘆在今年突然非常火爆，奶皮子外裹著炒米和糖漿，非常受歡迎。（黃燕明攝）

 

從席捲全國的奶皮子冰糖葫蘆，到內蒙的巨型「糖葫蘆樹」

 

　　冰糖葫蘆是傳統食品的代表，奶皮子又是甚麼？奶皮子是一種傳統的乳製品，是內蒙特產，在蒙語中稱為「烏如木」。鮮牛奶煮沸後，表面凝結的一層含脂肪的薄皮。剛做好的奶皮子口感綿密濕潤，有濃郁的奶油感，吃起來順滑且醇厚。冰糖葫蘆外裹著炒米，炒米也是一種內蒙土特產。以大米或小米、糜子等穀物為原料，炒製加工而成。蒙古炒米外脆內鬆，有穀物淡淡的焦香，一般是來泡奶茶；裹在冰糖葫蘆外面，又甜又香脆。有人說「單吃奶皮子會膩，單吃糖葫蘆偏酸，配在一起剛剛好」。

 

　　奶皮子冰糖葫蘆最早走紅於去年底的內蒙古包頭市，由一家老字號店舖推出。不久前，內蒙古呼倫貝爾牙克石市鳳凰山舉辦的「冰糖葫蘆冰雪藝術季」上，白茫茫的冰雪中，五棵綴滿上萬根冰糖葫蘆的「糖葫蘆樹」非常吸睛，其中最高的一棵高達11米，吸引了大量遊客前來免費體驗和拍照打卡。

 

「萬物皆可裹奶皮」，被廣泛應用於各類飲品甜品

 

京城近觀｜火爆的奶皮子冰糖葫蘆，甜蜜了寒冬

冰糖葫蘆的種類非常多，除了傳統的山楂，也有葡萄、草莓和山藥的。（黃燕明攝）

 

　　新一代奶皮子糖葫蘆，徹底打破「山楂+奶皮」的經典組合，開啟「萬物皆可裹奶皮」的模式。有裹草莓、葡萄、無花果、山藥等多口味的冰糖葫蘆。

 

　　奶皮子元素的爆火不僅限於糖葫蘆，還衍生出「奶皮子宇宙」，被廣泛應用於各類飲品甜品中。瑞幸咖啡推出「奶皮子拿鐵」，盒馬推出「新疆奶皮子酸奶慕斯蛋糕」，形成了獨特的消費潮流。奶皮子分量大幅加厚，奶香濃郁度直接翻倍。

 

　　由於需求激增，核心原材料奶皮子的採購價和零售價均大幅上漲，核心原料奶皮子從每張8元漲至每張30元。為了迎合高端市場，許多商家選擇使用如車厘子、陽光玫瑰等高價值水果，其冬季價格本身就遠高於普通山楂。同時，現製工藝需要熟練的熬糖技術和現場操作，導致人工和場地成本高昂，日產量受限。

 

京城近觀｜火爆的奶皮子冰糖葫蘆，甜蜜了寒冬

深秋之中排起長長隊伍的冰糖葫蘆小攤。（黃燕明攝）

 

平價普通冰糖葫蘆路攤再次翻紅

 

　　「傳統+創新」的冰糖葫蘆爆火，平價版的普通冰糖葫蘆也再次翻紅。得益於小紅書等社交平台的流量分享，記者辦公室附近的一個冰糖葫蘆小攤備受追捧，網友們稱讚其「料足味美」，價格實惠，並自發拉群分享攤位信息，迅速將一個普通的路邊攤推向了「網紅」地位，天天大排長龍。現在小攤已加入了路邊餐車成為「正規軍」，在此之前只是一個在地鐵站出口的小推車攤檔。攤檔最火的時候，每天晚上排隊2小時以上也不一定能買到受歡迎的糯米冰糖葫蘆。其後，老闆在餐車對面再擺出一輛小推車，另派一人專門熬製糖漿，加快冰糖葫蘆的製作速度。

 

京城近觀｜火爆的奶皮子冰糖葫蘆，甜蜜了寒冬

各種冰糖葫蘆的價格便宜，成為低成本的情緒治愈小食。（黃燕明攝）

 

　　在高強度的工作壓力下，一串6-8元的冰糖葫蘆成為都市人釋放壓力、尋找簡單快樂的出口。冰糖葫蘆的價格親民，讓人滿足口腹之欲。「糖分補償效應」，一口甜能快速帶來情緒補償，讓它成為一種「性價比」極高的低成本的治愈小食。一串亮晶晶的糖葫蘆裹住了奶皮子的醇香，也裹住了這個冬天的潮流與故事。

 

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

