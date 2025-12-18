神州經脈 | 青年失業率五個月低，海南自貿港正式封關，光伏企業虧損收窄

滬綜指今日（18日）表現反覆，最終小幅收升0.16%，報3876.37點，兩連升；深成指及創業板指則分別跌1.29%及2.17%。商業航天概念全日強勢，油價跳漲幫助能源板塊走強；海外股市調整下，人工智能等科技板塊則跌幅居前。滬深兩市成交進一步萎縮至1.66萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日減少1556億元或8.6%。

内地11月青年失業率為16.9%，創五個月最低。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.0419，較上個交易日4時30分收盤價小升41點子，創2024年10月9日以來逾14個月新高。今日人民幣兌一美元中間價報7.0583，較上個交易日跌10點子，止兩連升，較市場預測水平偏弱180點。

今日新聞精選

1. 商務部今天下午召開例行新聞發布會，新聞發言人何亞東在會上表示，中歐雙方正在就電動汽車案開展磋商。中方願與歐方通過對話磋商妥善解決分歧，推進達成行業整體解決方案，希望歐方與中方相向而行，切實落實中歐領導人會晤重要共識，真正拿出誠意。另外，何亞東就稀土相關物項出口管制的最新進展回應稱，目前已收到並批准了部分中國出口商提交的稀土出口通用許可申請。

2. 據《華爾街日報》報道，長和出售其控制的巴拿馬港口問題上，中方現已要求中國遠洋海運集團必須獲得控股權，否則將不會批准相關交易。對此，中國商務部新聞發言人何亞東今日在例行記者會上回應稱，關於長和出售海外港，有關部門已多次發表聲明，中國政府將依法進行審查監管，保護市場公平競爭，維護社會公共利益，堅決維護國家主權安全發展利益。

3. 國家統計局今日公布，11月，全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為16.9%，創五個月最低；不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為7.2%，連續第四個月持平；不包含在校生的30-59歲勞動力失業率維持在3.8%，齊平上月所及11個月低點。統計局15日公布的數據顯示，11月全國城鎮調查失業率及31個大城市城鎮調查失業率均持平於上月觸及的四個月最低水平5.1%。

4. 海南自由貿易港今日正式啟動全島封關。國務院副總理何立峰今日在封關啟動活動上表示，要以全島封關運作為契機，持續深化重點領域改革，扎實推動高質量發展，不斷完善風險防控體系，把海南自由貿易港打造成為引領中國新時代對外開放的重要門戶。另據《新華社》報道，預計今天通過海南洋浦港、三亞鳳凰國際機場等對外開放口岸進口的貨物涵蓋石化原輔料、醫療設備、航材、食品原料等，總貨值超過5億元。

5. 發改委固定資產投資司發表題為《著力擴大有效投資》的文章指出，在「十五五」時期，要優化投資結構拓展投資空間。穩住傳統領域投資基本盤，積極培育投資增長新動能，努力保持投資平穩增長。聚焦因地制宜發展新質生產力，推動傳統產業技術改造升級，擴大新興產業有效投資，前瞻布局未來產業項目。

6. 在今日進行的2025光伏行業年度大會上，中國光伏行業協會名譽理事長王勃華在主旨報告中表示，多晶硅自2013年以來產量首次同比下降，硅片自2009年以來首次同比下降。11月組件平均價格同比增長1.34%，環比持平。截至11月底，多晶硅平均出廠價格同比增長34.4%，環比增0.2%。另外，今年以來，光伏主產業鏈環節盈利能力逐漸改善，企業虧損持續收窄，第三季虧損64.22億元，比第二季虧損減少56.18億元，收窄約46.7%。

7. 在今日的火山引擎原動力大會上，火山引擎總裁譚待正式發布豆包大模型1.8。據介紹，該模型具備更強多模態Agent能力，256K超長上下文、原生API上下文管理，擅長複雜多步任務。譚待並宣布，豆包助手API登陸火山方舟，首批上線日常溝通、聯網搜索等能力；同時宣布正式發布AI節省計劃，加速AI普惠，「用得越多省得越多，最高可節省47%的使用成本」。

8. 據《科創板日報》報道，豆包大模型正與潤欣科技、老鳳祥聯合開發AI眼鏡，價格約在2000元以內，預計明年初上市。該AI眼鏡由火山引擎提供RTC實時音視頻和豆包大模型，潤欣科技提供模組和硬件程序設計。

