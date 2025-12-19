神州經脈 | 遊戲產業收入創新高，「深度求索」成為年度詞，Tiktok確認賣美業務

滬綜指延續反彈走勢，周五（19日）盤中一度站上3902點，可惜未能守穩，最終收升0.36%報3890.45點，指數連揚三日，本周微升0.03%；深成指全日升0.66%，創業板指亦升0.49%。滬深兩市成交額1.73萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增量704億元或4.3%。

中國2025「年度字詞」今日揭曉，年度國內詞為「深度求索(DeepSeek)」。(AP圖片)

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周五收報7.0410，較上個交易日4時30分收盤價小升9點子，兩連升，創2024年9月30日以來逾14個半月新高。周五人民幣兌一美元中間價報7.0550，較上個交易日升33點子，創2024年9月30日以來逾14個半月新高，較市場預測偏弱172點。

今日新聞精選

1. 中國商務部宣布，自2025年12月20日起，對原產於美國、韓國和歐盟的進口三元乙丙橡膠所適用的反傾銷措施進行期終複審調查，在複審調查期間繼續按照之前公布的徵稅產品範圍和稅率徵收反傾銷稅。稅率為美國公司214.9%-222%，韓國公司12.5%-24.5%，歐盟公司14.7%-31.7%。三元乙丙橡膠用途比較廣泛，可用於建築、電線電纜、汽車工業、交通等領域。

2. 綜合外電報道，TikTok CEO周受資當地時間18日向員工發出內部信，宣布字節跳動、TikTok已與三家投資者簽署協議，將美國業務出售給一同成立的合資企業。新投資人組成的財團將持有新合資公司50%股份，餘下50%由字節跳動及其原有投資者關聯機構持有。對於中方是否批准該協議，中國外交部發言人郭嘉昆周五在例行記者會上回應稱，「具體問題建議向中方主管部門進行詢問。中方在TikTok問題上的立場是一貫明確的」。

3. 國家外匯管理局公布，2025年11月，銀行結匯14840億元，售匯13732億元。2025年1-11月，銀行累計結匯162781億元，累計售匯155932億元。按美元計值，2025年11月，銀行結匯2095億美元，售匯1938億美元，結售匯順差157億美元，10月為177億美元。2025年1-11月，銀行累計結匯22769億美元，累計售匯21804億美元，累計結售匯順差965億美元。

4. 2025年度中國遊戲產業年會周五在上海舉行，會上公布的數據顯示，2025年國內遊戲產業實際銷售收入3507.89億元，同比增長7.68%；遊戲用戶規模6.83億，同比增長1.35%，兩項數據均創歷史新高。2025年，國內小程序遊戲市場收入達535.35億元，同比大幅增長34.39%，其中內購產生的市場實際銷售收入364.64億元，佔總收入的68.11%。

5. 由國家語言資源監測與研究中心、商務印書館、新華網聯合主辦的「漢語盤點2025」活動，周五在北京揭曉2025「年度字詞」。2025年度國內字為「韌」，年度國內詞為「深度求索（DeepSeek）」。今年1月，國產標誌性大語言模型「DeepSeek」誕生，宣示了中國在AI領域的技術主權。專家指出，它是AI時代中國構築自主生產力的重要標識，為世界貢獻了「中國智慧」。

6. 據《IT之家》報道，拼多多集團周五召開年度股東大會，宣布實行聯席董事長制度，任命趙佳臻為聯席董事長，與陳磊共同擔任聯席董事長兼聯席CEO。趙佳臻表示，已錨定中國供應鏈作為接下來業務發展的核心。公司將繼續踐行高質量發展，「All In」中國供應鏈的高質量、品牌化，實現平台的再造，帶動生態體系價值躍遷。

7. 繼與中興通訊合作的「豆包AI手機」後，據《界面新聞》周五報道，字節跳動正推進與vivo、聯想、傳音等硬件廠商開展AI手機的合作，為其設備預裝AIGC插件，從而獲得用戶入口，扭轉當前AI在執行層面的被動局面。多位vivo員工證實，vivo與字節跳動已經確認合作，雙方正在討論具體合作細節。據悉，字節跳動也曾與OPPO溝通相關合作，但遭到拒絕。

8. 銀河通用機器人周五宣布，銀河通用機器人近期完成新一輪超3億美元融資，再次刷新具身智能單輪融資紀錄。本輪融資由中國移動鏈長基金領投，中金資本、中科院基金、蘇創投、央視融媒體基金、天奇股份等重量級投資平台及產業巨頭聯合注資。據悉，銀河通用機器人累計融資額約達8億美元，估值達30億美元，這也是目前人形機器人行業最高估值。

撰文：經濟通中國組

