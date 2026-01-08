神州經脈 | 商務部審查Meta購Manus，中石油等冀保護委內瑞拉投資

A股新年連升三日後上升動能有所放緩，滬綜指今日微跌0.07%收報4082.98點，深成指跌0.51%，創業板指軟0.82%；成交保持高位，滬深兩市全天交易額2.8萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減538億元或約2%。

商务部回應審查Meta購Manus表示，跨境併購須符中國法律法規。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.9807，較上個交易日4時30分收盤價升105點子，止兩連跌。今日人民幣兌一美元中間價報7.0197，較上個交易日跌10點子，兩連跌，較市場預測偏弱仍逾270點。

今日新聞精選

1. 據《彭博》報道，美國要求委內瑞拉加強與其經濟往來之際，在委內瑞拉持有相關權益的主要中資石油公司，向北京尋求如何保護其投資的指導意見。知情人士表示，中國石油天然氣集團有限公司等國有公司本周向政府表達了關切，並向相關負責人尋求建議，以確保自身應對措施與中國的外交戰略保持一致，同時挽救在該國的現有權益。商務部國際經濟貿易研究院研究員張建平在會上談及委內瑞拉局勢。他表示，中國在委內瑞拉的經濟利益，在目前這個形勢之下有很多的不確定因素，相信中國捍衛自己的利益和權利的願望，會採取相關的行動。

2. 涉嫌參與電信詐騙的柬埔寨太子集團（Prince Group）創辦人兼董事長陳志，據報在柬埔寨被捕，並已被遣送回中國。官媒《央視》證實，在柬埔寨有關部門支持配合下，公安部7日派出工作組，成功將重大跨境賭詐犯罪集團頭目陳志（中國籍）從柬埔寨金邊押解回國。公安機關將於近期公開通緝首批陳志犯罪集團骨幹成員，堅決將在逃人員緝捕歸案。柬埔寨國家銀行發布公告稱，依據柬埔寨相關法律法規，太子銀行已被正式置於清算程序中。

3. 據《彭博》報道，中國計劃最快於本季度批准部分英偉達H200芯片的進口。但出於安全考量，H200芯片禁止用於軍方、敏感政府機構、關鍵基礎設施以及國有企業。另據《路透》引述兩位知情人士表示，英偉達要求預定H200芯片的中國客戶必須全額付款，且訂單無法取消、要求退款或更改配置，因為中國是否會批准出貨存在持續的不確定性。

4. 商務部新聞發言人何亞東在回應有關審查Meta收購人工智能平台Manus時表示，中國政府一貫支持企業依法依規開展互利共贏的跨國經營與國際技術合作。需要說明的是，企業從事對外投資、技術出口、數據出境、跨境併購等活動，須符合中國法律法規，履行法定程序。

商務部將會同相關部門對此項收購與出口管制、技術進出口、對外投資等相關法律法規的一致性開展評估調查。

5. 據《路透》引述消息人士透露，萬科已與銀行達成協議，將貸款利息支付延期至9月，藉以避免違約。消息人士稱，包括中國銀行在內的貸款方已同意萬科將利息支付方式由季度改為年度，並將未來幾個月的所有此類款項延期至9月支付。其中一名消息人士補充說，這項決定是由深圳市人民政府國有資產監督管理委員會協調達成。

6. 乘聯分會秘書長崔東樹發文稱，2025年的常規燃油車和混合動力的促銷壓力較小，而新能源的促銷相對激烈。純電動去年12月總體同比增加1.1個點左右的促銷，環比增0.4個點左右的促銷。崔東樹表示，以舊換新政策效果突出，市場銷量增長，內捲降價現象明顯減弱。1-11月的汽車行業利潤率回升到4.4%的中低位，這也是行業規模上升和價格促銷趨穩的良好表現。

7. 中國AR品牌雷鳥創新在美國的消費電子展（CES 2026）上正式發布全球首款支持eSIM功能的雙目全彩AR眼鏡「雷鳥X3 Pro Project eSIM」，但未公布價格和上市時間。據介紹，通過加入eSIM通信模塊，該AR眼鏡可脫離手機使用，即無需通過手機或WiFi便可獨立完成包括通話、實時AI對話、實時翻譯、在線流媒體播放等功能。

8. 小米前中國區市場部總經理王騰發文稱，從小米離開後開始籌備創業，最近新公司已經成立，公司取名為「今日宜休」，研發睡眠健康相關的產品。王騰表示，目前已經組了一個初創團隊，核心成員主要來自小米、華為等頭部科技大廠。去年9月8日，小米發布內容通報，原小米中國區市場部總經理、REDMI品牌總經理王騰因洩密被小米公司辭退。

