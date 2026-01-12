Ａ股行情 | 滬深兩市成交3.6萬億元刷新紀錄，滬綜指收升逾1%

滬深股市今日（12日）交投放量，兩市全日成交達3.6萬億元（人民幣．下同）創歷史新高，連續第二個交易日突破3萬億，較上一個交易日放量4786億元或15%，刷新此前在2024年10月8日創下的成交額（3.45萬億元）紀錄。A股三大指數齊升，滬綜指收漲1.09%，報4165.29點；深成指揚1.75%，創業板指升1.82%。

滬深股市今日（12日）交投放量，滬深兩市成交3.6萬億元刷新紀錄，滬綜指收升逾1%。(Shutterstock)

中國證監會副主席陳華平出席第三十屆中國資本市場論壇時表示，要進一步提高中長期資金入市規模比例，縱深推進科創板、創業板改革，深化再融資改革。同時，內地多位首席經濟學家均認為，中國資產價值正從「海外可選」變為「全球不可回避」，今年開局政策穩、產業興、資本活的新景象已然顯現，中國資產正邁入系統性重估的新周期。

星石投資認為，在積極因素積累、市場情緒保持的背景下，春季行情正在逐步展開。短期來看，目前股市仍處於牛市中期，隨著1月進入年報業績預告的披露窗口期，業績預告披露有助於進一步明晰當前的景氣線索，業績因素對股價的影響會逐步增加。

從板塊來看，AI應用方向全線爆發，商業航天概念延續強勢，整體收升6%，中國衛通(滬:601698)漲停創新高；腦機接口概念反復活躍；受惠成交激增，券商股全線升；石油、煤炭逆市走軟。

值得留意，周三（14日）將公布2025年12月及全年貿易數據。路透綜合逾30家機構預估中值顯示，外需保持韌性推動中國12月美元計價出口同比延續正增長，但受累於上年同期搶出口造成的高基數效應，增速料放緩至3%；進口同比增幅料亦降至0.9%；當月貿易順差預計小幅擴大至1136億美元。

撰文：經濟通中國組

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇