  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

Ａ股行情 | 滬深兩市成交3.6萬億元刷新紀錄，滬綜指收升逾1%

12/01/2026

　　滬深股市今日（12日）交投放量，兩市全日成交達3.6萬億元（人民幣．下同）創歷史新高，連續第二個交易日突破3萬億，較上一個交易日放量4786億元或15%，刷新此前在2024年10月8日創下的成交額（3.45萬億元）紀錄。A股三大指數齊升，滬綜指收漲1.09%，報4165.29點；深成指揚1.75%，創業板指升1.82%。

 

Ａ股行情 | 滬深兩市成交3.6萬億元刷新紀錄，滬綜指收升逾1%滬深股市今日（12日）交投放量，滬深兩市成交3.6萬億元刷新紀錄，滬綜指收升逾1%。(Shutterstock)

 

 

　　中國證監會副主席陳華平出席第三十屆中國資本市場論壇時表示，要進一步提高中長期資金入市規模比例，縱深推進科創板、創業板改革，深化再融資改革。同時，內地多位首席經濟學家均認為，中國資產價值正從「海外可選」變為「全球不可回避」，今年開局政策穩、產業興、資本活的新景象已然顯現，中國資產正邁入系統性重估的新周期。

 

　　星石投資認為，在積極因素積累、市場情緒保持的背景下，春季行情正在逐步展開。短期來看，目前股市仍處於牛市中期，隨著1月進入年報業績預告的披露窗口期，業績預告披露有助於進一步明晰當前的景氣線索，業績因素對股價的影響會逐步增加。

 

　　從板塊來看，AI應用方向全線爆發，商業航天概念延續強勢，整體收升6%，中國衛通(滬:601698)漲停創新高；腦機接口概念反復活躍；受惠成交激增，券商股全線升；石油、煤炭逆市走軟。

 

　　值得留意，周三（14日）將公布2025年12月及全年貿易數據。路透綜合逾30家機構預估中值顯示，外需保持韌性推動中國12月美元計價出口同比延續正增長，但受累於上年同期搶出口造成的高基數效應，增速料放緩至3%；進口同比增幅料亦降至0.9%；當月貿易順差預計小幅擴大至1136億美元。

 

Ａ股行情 | 滬深兩市成交3.6萬億元刷新紀錄，滬綜指收升1.09%

 

撰文：經濟通中國組

 

 

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,801.14

最大成交額股票

深300058

藍色光標 #

21.380

最大成交額股票

滬600118

中國衛星

115.700

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01341 昊天國際建投
  • 0.096
  • 01910 新秀麗
  • 20.460
  • 01855 中慶股份
  • 1.320
  • 02259 紫金黃金國際
  • 158.000
  • 01530 三生製藥
  • 28.920
股份推介
  • 03888 金山軟件
  • 31.560
  • 目標︰--
  • 06680 金力永磁
  • 21.760
  • 目標︰$25.00
  • 00753 中國國航
  • 7.010
  • 目標︰$7.94
  • 03993 洛陽鉬業
  • 22.100
  • 目標︰$26.00以上
  • 06618 京東健康
  • 66.750
  • 目標︰$70.00
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 38.700
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 159.600
  • 09992 泡泡瑪特
  • 195.800
  • 00981 中芯國際
  • 74.800
  • 00285 比亞迪電子
  • 34.680
報章貼士
  • 03988 中國銀行
  • 4.480
  • 目標︰$4.80
  • 06613 藍思科技
  • 28.380
  • 目標︰$34.00
  • 06608 百融雲－Ｗ
  • 12.440
  • 目標︰$15.00
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02562 獅騰控股
  • 2.660
即時重點新聞

13/01/2026 09:49  《異動股》電動車漲比亞迪升3%，歐盟擬對內地電動車設最低價格取代高額關稅

13/01/2026 09:29  《異動股》藥明康德高開近半成，料去年純利倍升，收入增16%

13/01/2026 09:23  恒指高開350點報26958，科技股續炒阿里騰訊高開，藥明康德盈喜升近半成

13/01/2026 09:26  《異動股》阿里高開半成隔夜ADS急漲，阿里雲被評全球企業級MaaS領導者

13/01/2026 09:24  【新股上市】袁記雲餃母企來港申請上市，全國逾四千門店九成九為加盟店

13/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７３﹒０６億元，買快手沽中移動

13/01/2026 08:50  【大行炒Ｄ乜】富瑞削京東目標一成八，多行齊降百威亞太目標價

13/01/2026 09:35  《財資快訊》美電升報７﹒７９８４，一個月拆息上日報２﹒８４％

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

特朗普當政 | 七名前聯儲局主席和前財長為鮑叔集氣，斥刑事調查破壞獨立性新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股｜藥明康德高開近半成，料去年純利倍升，收入增16％新文章
人氣文章

新聞>國際動態

中東戰火 | 特朗普：任何與伊朗打交道國家將被徵25%的關稅新文章
品味生活
生活
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

美國綁架馬杜羅，恐得不償失
人氣文章

智城物語．方展策

NVIDIA搶攻自駕領域！Alpamayo能應對極端路況，免費開源下載！全面威脅Tesla FSD霸權？
人氣文章

陶冬天下．陶冬

2026年是2025年的重複平推嗎？
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

約會前的形象指導課：男士First Date 宜穿灰藍色系、女生勿素顏！如何鋪排下一次約會？婚配公司區域總經理：別犯這個致命錯誤！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

性沉溺導致頻密出軌？這是對問題的準確理解，抑或只是轉移視線的借口？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

五星級酒店中菜廳聯乘澳門臘味名店！魚子醬陳皮鮮鴨膶腸乳豬、鮮臘肉蒸黃花魚柳、燕窩臘腸焗蛋撻，冬日暖身臘味宴！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！
人氣文章
食物中毒｜一家四口韓國旅遊腹瀉狂嘔，醫療費近萬元只因吃1種食物
人氣文章
名人健康｜61歲泰國通胡慧冲再度不適入院，曾血管阻塞接受通波仔手術
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2026 10:51
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2026 10:51
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2026 10:51
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/01/2026 10:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章國際動態13/01/2026
特朗普當政 | 七名前聯儲局主席和前財長為鮑叔集氣，斥刑事調查破壞獨立性
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高息定存 | 渣打香港3個月港元定存年息高達2.48厘，工銀...

12/01/2026 17:29

貨幣攻略

美國綁架馬杜羅，恐得不償失

09/01/2026 11:41

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區