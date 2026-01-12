  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

神州經脈 | A股成交3.6萬億創紀錄，人幣兩年半高，加拿大總理訪華

12/01/2026

　　滬深股市今日（12日）交投放量，兩市全日成交達3.6萬億元（人民幣．下同）創歷史新高，連續第二個交易日突破3萬億，較上一個交易日放量4786億元或15%，刷新此前在2024年10月8日創下的成交額（3.45萬億元）紀錄。A股三大指數齊升，滬綜指收漲1.09%，報4165.29點；深成指揚1.75%，創業板指升1.82%。

 

神州經脈 | A股成交3.6萬億創紀錄，人幣兩年半高，加拿大總理訪華

滬深股市兩市今日成交達3.6萬億元，創歷史新高。（資料圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.9742，較上個交易日4時30分收盤價升79點子，創2023年5月16日以來逾兩年半新高。人民幣中間價報7.0108，較上個交易日升20點子，兩連升，創2024年9月30日以來15個半月新高，較市場預測偏弱約260點。

 

今日新聞精選

 

1. 中國外交部發言人毛寧今天宣布，加拿大總理卡尼將於1月14日至17日對中國進行正式訪問，中國國家主席習近平和國務院總理李強將分別與其會見。中方期待以卡尼總理此訪為契機，加強對話溝通，增進政治互信，拓展務實合作，妥善處理分歧，解決彼此關切，鞏固中加關係的轉換勢頭。習近平去年10月在南韓出席APEC領導人非正式會議期間會見卡尼，雙方同意恢復重啟各領域交流合作，推進解決彼此關切的具體經貿問題。

 

2. 中國海關總署將於14日（周三）公布內地2025年12月及全年貿易數據。《路透》綜合逾30家機構預估中值顯示，外需保持韌性推動中國2025年12月美元計價出口同比延續正增長，但受累於上年同期「搶出口」造成的高基數效應，增速料從5.9%放緩至3%；進口同比增幅料亦從1.9%降至0.9%；當月貿易順差預計從1116.8億美元小幅擴大至1136億美元。

 

3. 中證數據顯示，2025年全年新開融資融券帳戶達154.21萬戶，創下近十年以來的最高紀錄，較2024年增加了53.36萬戶，增幅超52%，較2018年的階段性低點40.34萬戶增長近3.8倍。從年度數據對比來看，2016-2024年期間，兩融新開帳戶數最高值為2020年的104.52萬戶，而2025年的新增規模較這一峰值提升約47.5%，較2024年的100.85萬戶增長超52.9%，增長勢頭強勁。

 

4. 外交部發言人毛寧今日主持例行記者會，有日媒記者就中國對日本出口稀土一事進行提問，指有報道稱包括明確民事用途在內的稀土對日本出口許可審查被暫停，中國企業亦通知部分日本企業將不再簽訂新的稀土合同，毛寧回應稱，具體的情況建議向中方的主管部門了解。她強調，中方依法依規採取有關措施，完全是正當合理合法。

 

5. 內媒報道，榮耀手機確認數字500系列將與泡泡瑪特進行IP聯名合作，新機定位行業首款潮玩手機，將於1月19日發布亮相。此前有自媒體稱泡泡瑪特本月會推出「潮玩手機」，預計會「和一家比較年輕化的主流手機品牌」合作。內媒《藍鯨新聞》向泡泡瑪特方面求證，獲回覆指目前沒有研發手機的計劃，但就承認會和知名手機品牌推出IP聯名合作。

 

6. 據《彭博》報道，小鵬汽車已聘請銀行安排其飛行汽車部門在香港進行首次公開招股（IPO）。小鵬汽車選擇摩根大通和摩根士丹利籌備匯天的上市事宜，並已通過保密方式提交了發行股份的申請，最早可能在今年進行交易。小鵬匯天去年6月宣布杜超正式加入公司出任首席財務官、副總裁時，曾透露公司未來會有IPO計劃。

 

7. 內地一款名為「死了麼」的App近日甫上架即爆紅，在蘋果中國區付費軟件排行榜上位列第一，其國際版「Demumu」目前也登上了蘋果香港區付費App榜單第二位。這款App是為獨居人士打造的輕量化安全工具，用戶需要設置緊急聯繫人並簽到，若連續多日沒在App內簽到，系統將於次日自動發送郵件告知緊急聯繫人。由於名字非常搶眼而且「不吉利」，功能卻也擊中真實社會的痛點--獨居人士「孤獨死」，因此引起熱議，App的收費也由最初的1元上調為8元。

 

8. 智譜今早在微信公眾號宣布，智譜與滴滴宣布達成戰略合作，雙方將圍繞通用人工智能（AGI）關鍵技術及其在出行領域的智能體應用開展前瞻性協同探索。基於此次戰略合作，雙方將共同推進Agent場景落地和大模型領域人才培養，深化出行場景的意圖對齊與推理能力建設，推動Agent在更複雜業務場景中的驗證與落地。

 

撰文：經濟通中國組

 

當國家領土變成可交易商品，世界會變成點？即刻投票發表你對「購島論」的睇法。► 立即投票

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,801.14

最大成交額股票

深300058

藍色光標 #

21.380

最大成交額股票

滬600118

中國衛星

115.700

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01341 昊天國際建投
  • 0.096
  • 01910 新秀麗
  • 20.460
  • 01855 中慶股份
  • 1.320
  • 02259 紫金黃金國際
  • 158.000
  • 01530 三生製藥
  • 28.920
股份推介
  • 03888 金山軟件
  • 31.560
  • 目標︰--
  • 06680 金力永磁
  • 21.760
  • 目標︰$25.00
  • 01336 新華保險
  • 61.700
  • 目標︰$70.00
  • 00753 中國國航
  • 7.010
  • 目標︰$7.94
  • 03993 洛陽鉬業
  • 22.100
  • 目標︰$26.00以上
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 38.680
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 159.600
  • 09992 泡泡瑪特
  • 195.800
  • 00981 中芯國際
  • 74.800
  • 00285 比亞迪電子
  • 34.680
報章貼士
  • 03988 中國銀行
  • 4.480
  • 目標︰$4.80
  • 06613 藍思科技
  • 28.380
  • 目標︰$34.00
  • 06608 百融雲－Ｗ
  • 12.440
  • 目標︰$15.00
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02562 獅騰控股
  • 2.660
即時重點新聞

13/01/2026 09:49  《異動股》電動車漲比亞迪升3%，歐盟擬對內地電動車設最低價格取代高額關稅

13/01/2026 09:29  《異動股》藥明康德高開近半成，料去年純利倍升，收入增16%

13/01/2026 09:23  恒指高開350點報26958，科技股續炒阿里騰訊高開，藥明康德盈喜升近半成

13/01/2026 09:26  《異動股》阿里高開半成隔夜ADS急漲，阿里雲被評全球企業級MaaS領導者

13/01/2026 09:24  【新股上市】袁記雲餃母企來港申請上市，全國逾四千門店九成九為加盟店

13/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７３﹒０６億元，買快手沽中移動

12/01/2026 09:00  【大行炒Ｄ乜】花旗削舜宇目標逾一成，瑞銀大升平保目標兩成半

12/01/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７９４９，一周拆息較上日軟至２﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

特朗普當政 | 七名前聯儲局主席和前財長為鮑叔集氣，斥刑事調查破壞獨立性新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股｜藥明康德高開近半成，料去年純利倍升，收入增16％新文章
人氣文章

新聞>國際動態

中東戰火 | 特朗普：任何與伊朗打交道國家將被徵25%的關稅新文章
品味生活
生活
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

我不看好Meta 收購 Manus 新文章
人氣文章

娛樂

金球獎2026得獎名單｜童星Owen Cooper奪男配、《混沌少年時》奪4獎，Timothée Chalamet首封影帝新文章
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

搭機實用英語指南（上）｜商務旅客必學5大常見情境英文
DIVA CHANNEL
人氣文章

先行入手．Onki Chan

爆紅日本戀綜《不良一族尋愛記》： 辣妹穿搭回歸！千禧性感豹紋、緊身運動服，穿出現代版辣妹 新文章
人氣文章

Fashion Feature

萬千星輝2025紅毯造型：佘詩曼霸氣回歸！王敏奕仙氣全開、陳自瑤超性感！關嘉敏、戴祖儀成最災難造型？
人氣文章

Art & Living Feature

東京年度大型展覽《印象派—關於室內的故事》：印象派的光影哲學 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
食物安全 │ 7款韓國嬰幼兒紫菜重金屬超標53倍，恐致腎衰竭損智力新文章
人氣文章
名人離世 │ 47歲名模古谷惠因末期大腸癌病逝，抗癌多年改用緩和治療新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2026 10:51
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2026 10:51
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2026 10:51
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/01/2026 10:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章國際動態13/01/2026
特朗普當政 | 七名前聯儲局主席和前財長為鮑叔集氣，斥刑事調查破壞獨立性
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高息定存 | 渣打香港3個月港元定存年息高達2.48厘，工銀...

12/01/2026 17:29

貨幣攻略

美國綁架馬杜羅，恐得不償失

09/01/2026 11:41

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區