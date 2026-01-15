人行出招｜再貸款、再貼現利率降0.25個百分點，商業用房貸首付比例下限降至30%

國新辦今日就貨幣金融政策支持實體經濟高質量發展成效舉行新聞發布會，會上人民銀行副行長鄒瀾宣布一系列貨幣金融政策，包括：

- 下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點，各類再貸款一年期利率降至1.25%

- 會同金融監管總局將商業用房購房貸款最低首付比例下調至30%（以往為40%-50%）

- 支農支小再貸款與再貼現打通使用，再貸款額度增加5000億元（人民幣．下同）；總額度中單設民營企業再貸款，額度1萬億元

- 碳減排支持工具支持領域納入節能改造、綠色升級、能源綠色低碳轉型等項目

- 將科技創新和技術改造貸款額度從8000億元增加至1.2萬億元

人民銀行網站同步發文宣布，自2026年1月19日起，下調再貸款、再貼現利率0.25個百分點。下調後，3個月、6個月和1年期支農支小再貸款利率分別為0.95%、1.15%和1.25%，再貼現利率為1.5%，抵押補充貸款利率為1.75%，專項結構性貨幣政策工具利率為1.25%。

此外，將節能改造、綠色升級、能源綠色低碳轉型等具有直接碳減排效應的項目納入碳減排支持工具支持領域。碳減排支持工具按季操作，每次操作提供1年期再貸款資金，全年操作量不超過8000億元。

同時，增加支農支小再貸款額度5000億元，將支農支小再貸款額度與再貼現額度打通使用，並在支農支小再貸款項下設立民營企業再貸款，額度1萬億元；民營企業再貸款的期限、利率、發放方式等與現行支農支小再貸款一致。增加科技創新和技術改造再貸款額度4000億元；增加後，科技創新和技術改造再貸款總額度為1.2萬億元。自2026年起，將研發投入水平較高的民營中小企業納入科技創新和技術改造再貸款政策支持領域。

人行：今年降準降息還有一定空間

此外，鄒瀾在發布會上表示，今年降準降息還有一定空間。從法定存款準備金率看，目前金融機構的法定存款準備金率平均為6.3%，降準仍然還有空間。從政策利率來看，外部約束方面，目前人民幣匯率比較穩定，美元處於降息通道，匯率不構成很強的約束；內部約束方面，2025年以來，銀行淨息差已經出現企穩跡象，2026年還有規模較大的3年期及5年期的長期存款到期，此次下調各項結構性貨幣政策工具利率都有助於降低銀行付息成本，穩定淨息差，為降息創造一定空間。

撰文：經濟通中國組

