照顧者 情緒健康
神州經脈 | A股成交縮萬億，人行降政策工具利率0.25厘，全年新增貸創7年最低

15/01/2026

　　新年以來A股升勢凌厲，滬綜指快速逼近4200點，成交額不斷刷新紀錄，融資餘額亦創新高。中國監管出手為市場降溫，時隔10年提升融資保證金最低比例。今日滬綜指收跌0.33%，報4112.6點，錄得三連跌；深成指及創業板指則收升0.41%及0.56%。兩市全日成交急縮至2.9萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日近4萬億的新紀錄大減10359億元或26%。

 

人行宣布，自1月19日起，下調再貸款、再貼現利率0.25個百分點。（資料圖片）


　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.9698，較上個交易日4時30分收盤價升36點子，兩連升，續創2023年5月16日以來逾兩年半新高。今日人民幣兌一美元中間價報7.0064，較上個交易日升56點子，創2023年5月18日以來逾兩年半新高，較市場預測偏弱近390點。


1. 人行公布，2025年全年人民幣貸款增加16.27萬億元，創下2018年以來新低；據此計算，去年12月新增人民幣貸款9100億元，稍高於預期的8000億元。12月末，廣義貨幣（M2）餘額340.29萬億元，同比增長8.5%，增幅優於預期的8%。另外，2025年全年社會融資規模增量累計為35.6萬億元，比上年多3.34萬億元。據此計算，去年12月社會融資規模增量為2.21萬億元，較上年同期少6500億元，高於預期的20000億元。



2. 人行副行長鄒瀾今日在國新辦新聞發布會稱，下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點，各類再貸款一年期利率降至1.25%，其他期限檔次利率同步調整。人行網站隨即公布，自1月19日起，下調再貸款、再貼現利率0.25個百分點。鄒瀾還指出，法定存準率平均為6.3%，今年降準降息有一定空間。另外，會同金融監管總局將商業用房購房貸款最低首付比例下調至30%，支持推動商辦、房地產市場去庫存。

 

3. 鄒瀾表示，將支農支小再貸款與再貼現打通使用，增加額度，並單設民營企業再貸款。合併使用支農支小再貸款與再貼現額度，增加支農支小再貸款額度5000億元，總額度中單設一項民營企業再貸款，額度1萬億元，重點支持中小民營企業。

 

4. 鄒瀾表示，中國匯率政策是清晰的、一貫的，堅持市場在匯率形成中發揮決定性作用，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。中國是負責任的大國，沒有必要、也無意通過匯率貶值來獲取國際貿易競爭優勢。國家外匯局副局長李斌表示，綜合各方面看，2026年中國外匯市場有望穩定運行，跨境資金流動將保持平穩有序。

 

5. 據《路透》援引Nikkei Asia報道，中國正在制定規則，限制企業從英偉達(US.NVDA)等外國廠商購買先進人工智能芯片的數量。早前《路透》消息指，中國海關當局本周告訴海關人員，英偉達的H200芯片目前不被允許進入中國。官方13日還召集國內科技公司開會，明確指示他們除非必要不得購買這種芯片。另外，美國將對特定半導體進口產品徵收25%的關稅。

 

6. 蘋果中國今日宣布，為中國大陸用戶拓展Apple Pay跨境支付支持，中國大陸用戶無論去往何處旅行，均可使用本地銀行發行的Visa信用卡與借記卡在接受免接觸式支付的店內與線上完成支付。Apple Pay上線之初就支持綁定Visa／萬事達卡，但在中國大陸只能綁定銀聯借記卡、信用卡，不支持中國大陸銀行發行的Visa／萬事達卡等。

 

7. 南韓產業研究院北京分院發布的「2025年在華南韓企業經營環境狀況調查」結果顯示，32.4%的在華南韓企業預計未來5年內將撤出、轉移或縮小在華業務規模。具體來看，預計撤出中國市場的企業佔9.7%，遷移至其他地區的佔1.8%，縮小業務規模的佔20.9%。預計未來5年維持現有規模的企業佔48.6%，與2024年的49.2%基本持平；認為業務將擴大的企業比例則由13.8%上升至19.1%。

 

8. 由智元機器人聯手生態夥伴推出的全球首個機器人租賃平台「擎天租」今日宣布，公司已於近期完成種子輪融資。本輪融資由高瓴創投（GL Ventures）領投，復星創富、慕華科創、大豐基金及張江集團旗下具身智能公司共同參與投資。擎天租於2025年12月22日在上海正式發布，由智元機器人、飛闊科技等具身智能領域先鋒企業聯合發起。

 

撰文：經濟通中國組

 

