神州經脈 | 全年GDP增5%達標，固投29年來首次負值，滬指止四連跌

滬深股市指數今天升跌不一，滬指反覆收升0.29%，收報4114點，終止四連跌，深成指也升0.09%，創業板指則跌0.7%。成交量回落，滬深兩市全日交易額2.7萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量3179億元或10.5%。

中國2025年GDP增5%，實現中央設定的「5%左右」增長目標。（AP圖片）



人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.9636，較上個交易日4時30分收盤價升54點子，四連升，創2023年5月15日以來新高逾兩年半新高。今日人民幣兌一美元中間價報7.0051，較上個交易日升27點子，創2023年5月18日以來逾兩年半新高，較市場預測偏弱逾360點。



今日新聞精選



1. 國家統計局公布，2025年第四季國內生產總值（GDP）同比增長4.5%，增速為三年單季最低；全年GDP增5%，實現中央設定的「5%左右」增長目標。12月規模以上工業增加值同比增5.2%，增速創三個月高位，社會消費品零售總額增0.9%創三年最低；工業增加值和消費零售去年全年分別增長5.9%和3.7%。此外，2025年全年，固定資產投資降3.8%，為1996年有記錄以來首次負值。





2. 國家統計局公布，2025年末全國人口（不包括港澳台居民和外籍人員）140489萬人，比上年末減少339萬人，連續四年負增長。全年出生人口792萬人，人口出生率為5.63‰，《路透》指，這創下1949年有數據記錄以來最低；死亡人口1131萬人，人口死亡率為8.04‰，為1969年以來最高；人口自然增長率為-2.41‰，對比2024年末的-0.99‰，下降速度明顯加快。

3. 國家統計局公布，2025年全國房地產開發投資同比降17.2%，新建商品房銷售額下降12.6%。中指研究院今日發文分析2026年樓市走勢稱，預計2026年房地產政策將進入以穩定預期、縮短調整時間為目標的新階段，並圍繞激活需求和優化供給落實相關舉措。根據中指測算，2026年全國房地產市場預計將呈現「銷售延續回落態勢，開工維持低位，投資調整壓力仍較大」的特點。

4. 有波蘭媒體報道稱，波蘭軍隊正考慮禁止中國電動汽車進入軍事基地，理由是存在收集敏感數據的風險。在今日舉行的外交部例行記者會上，發言人郭嘉昆被問及相關問題時回應稱：「我們注意到相關的報道。中方一貫認為，應該避免泛化國家安全的概念。」

5. 海南省新聞辦公室今日介紹了海南自貿港封關首月進展情況。自2025年12月18日至2026年1月18日凌晨，首月離島免稅購物金額48.6億元，同比增長46.8%；購物人數74.5萬人次，同比增長30.2%；購物件數349.4萬件，同比增長14.6%。「零關稅」政策開展業務53票，貨值7.53億元、同比增長38.9%，減免稅款1.09億元、增長194.6%。新增外資企業331戶，同比增長13%。

6. 胡潤研究院今日發布的《2025胡潤中國人工智能企業50強》顯示，AI芯片企業寒武紀以6300億元的價值位居榜首，比上年增長165%；國產GPU第一股摩爾線程排名第二，價值3100億元；中國首批實現全流程國產化的高端GPU企業沐曦排名第三，價值2500億元。科大訊飛以1300億元的價值位居第四；地平線以1200億元的價值位居第五，穩居車載AI芯片及智駕解決方案領軍地位。

7. 據海關總署廣東分署統計，2025年，廣東貨物貿易進出口9.49萬億元，同比增長4.4%，創歷史年度新高，佔全國外貿總值的20.9%，較上年提升0.1個百分點，連續40年居全國各省市首位，對全國外貿增長的貢獻率達24.1%。其中，出口6.03萬億元，增長2.5%；進口3.46萬億元，增長7.8%。

8. 國際黃金、白銀價格今日再創新高，另一種投資金屬悄悄興起。綜合內媒報道，內地最大黃金珠寶集散地深圳水貝有不少商家本月推出純銅999.9投資銅條試探市場，規格有500克和1000克兩種，不過以1000克居多，一條1000克的投資銅條報價從180元至280元不等。報道指，近日走訪水貝市場多個交易中心，未見投資銅條實物。有商家明言，投資銅條需要預訂，預訂時間3至7天不等。

撰文：經濟通中國組

