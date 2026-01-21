  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

神州經脈 | 英首相或下周訪華，拼多多被罰款10萬，北京GDP破5萬億

21/01/2026

　　滬深股市今日（21日）低開高走，滬綜指輕微收升0.08%，收報4116.94點，深成指升0.7%，創業板指亦升0.54%。兩市全日成交2.6萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日減少1771億元或6.4%。

 

神州經脈 | 英首相或下周訪華，拼多多被罰款10萬，北京GDP破5萬億

拼多多未按要求報稅兼未限期改正，被上海長寧區稅務局罰款10萬人民幣。（AP圖片）

　　　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.9650，較上個交易日4時30分收盤價跌47點子，止五連升。今日人民幣兌一美元中間價報7.0014，較上個交易日跌8點子，止兩連升，較市場預測偏弱近440點。

 

今日新聞精選

 

1. 據《路透》引述消息報道，英國首相施紀賢計劃下周訪問北京，屆時中英兩國將重啟「黃金時代」的商業對話，預計兩國大型企業高管將參與其中。阿斯利康、BP、滙豐、施羅德投資等英國公司將加入改組後的「中英企業家委員會」（UK-China CEO Council）；中方代表應會包括中國銀行、建設銀行、比亞迪等公司。與此同時，英國政府20日批准中國在倫敦興建超級大使館。中國外交部發言人郭嘉昆今日表示，為外交館舍建設提供支持和便利是東道國的國際義務，相關申請及獲批完全遵循國際外交慣例及當地的法規及程序。

 

2. 美國貿易代表格里爾在達沃斯出席世界經濟論壇期間提出，在中美元首計劃中的4月會晤前夕，中美可能舉行新一輪貿易談判。​中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上被問到，中美之間是否考慮舉行此類會晤時指出，「建議向中方的主管部門進行詢問」。郭嘉昆並強調，中美雙方應該共同落實好兩國元首達成的重要共識，為中美經貿合作與世界經濟注入更多的穩定性和確定性。

 

3. 工信部副部長張雲明今日在國新辦發布會上表示，工信部將持續推動人形機器人技術創新和迭代升級，以人形機器人為小切口帶動計算智能大產業發展；並將加速做好人形機器人生態，強化國家人工智能產業投資基金對人形機器人的支持力度，建設人形機器人開源社區，發布人形機器人與具身智能綜合標準化體系建設指南，促進創新成果全球共享。

 

4. 據《新華社》報道，從國家稅務總局上海市長寧區稅務局獲悉，上海尋夢信息技術有限公司(拼多多平台運營主體)未按照相關要求報送涉稅信息，被稅務機關責令限期改正。企業雖已進行整改但未在規定期限內完成，該局依法依規對拼多多作出罰款10萬元的處罰決定。《彭博》昨日曾引述知情人士稱，中國加大對拼多多的調查，近幾周多部門派出100多名調查人員進駐該公司上海總部；此前該公司員工與監管機構人員發生肢體衝突。

 

5. 據《彭博》報道，英偉達首席執行官黃仁勳計劃1月下旬前往中國，以重新開拓這個對其AI芯片至關重要的市場。據知情人士透露，黃仁勳將在春節假期前去中國參加公司聚會；預計他還將訪問北京，但目前尚不清楚他是否會與中國高級官員會面。此外，他的行程可能視潛在會談的安排進度而有所變動。

 

6. 央視新聞今日發布題為《從老房改造到新房建設，今年怎麼幹？專訪住房城鄉建設部部長》的專訪報道。住房城鄉建設部部長倪虹表示，今年將著力穩定房地產市場，下一步重點是有序搭建房地產開發、融資、銷售等基礎性制度。在房地產開發上，做實項目公司制；在房地產融資上，推行主辦銀行制；在商品房銷售上，要推行現房銷售制，實現「所見即所得」。

 

7. 全球最大AI開源社區Hugging Face最新數據顯示，阿里千問衍生模型數突破20萬個，成為全球首個達成此目標的開源大模型。同時，千問系列模型下載量突破10億次，平均每天被下載110萬次，已完全超越美國Llama，穩居開源大模型全球第一。

 

8. 北京發布全年經濟運行情況。根據地區生產總值統一核算結果，2025年，北京實現地區生產總值52073.4億元，經濟總量突破5萬億元大關，按不變價格計算，比上年增長5.4%，優於全國水平的增5%。另外，上海市統計局公布，根據地區生產總值統一核算結果，去年上海市實現地區生產總值56708.71億元，按不變價格計算，同比增長5.4%，優於全國水平的增5%。

 

撰文：經濟通中國組

 

【降醇速】環保裝$199 (原價$310)，只限2天：22/1-23/1！即上樂本健/ HKTVmall: 10am開搶！► 了解詳情

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,701.22

最大成交額股票

深002156

通富微電

55.240

最大成交額股票

滬511360

短融ETF

112.920

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00669 創科實業
  • 101.000
  • 06618 京東健康
  • 64.950
  • 00884 旭輝控股集團
  • 0.106
  • 00857 中國石油股份
  • 8.690
  • 00386 中國石油化工股份
  • 5.140
股份推介
  • 01473 環聯連訊
  • 0.500
  • 目標︰--
  • 00728 中國電信
  • 5.170
  • 目標︰$5.70
  • 09699 順豐同城
  • 14.080
  • 目標︰--
  • 01038 長江基建集團
  • 62.950
  • 目標︰$70.00
  • 00921 海信家電
  • 24.200
  • 目標︰$27.00
人氣股
  • 09992 泡泡瑪特
  • 197.000
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 398.200
  • 00981 中芯國際
  • 76.700
  • 02259 紫金黃金國際
  • 184.400
  • 00005 滙豐控股
  • 128.900
報章貼士
  • 03858 佳鑫國際資源
  • 83.850
  • 目標︰--
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 160.100
  • 目標︰$167.00
  • 02319 蒙牛乳業
  • 15.700
  • 目標︰$17.70
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 03738 阜博集團
  • 4.760
即時重點新聞

22/01/2026 12:09  港股早市先升後回，半日軟26點報26558，百度及三桶油領漲

22/01/2026 11:29  《異動股》中石油升逾4%領漲油股，國際能源署上調今年需求增長預測

22/01/2026 11:17  《異動股》百度現升幅維持逾4%，今日發布文心大模型5.0正式版

22/01/2026 11:14  《異動股》新地升逾3%領漲地產股，傳房屋局長及發展局長可能換馬

22/01/2026 10:58  《異動股》敏實集團飆13%，服務器液冷及機械人雙概念炒作

22/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１３９億元，買盈富基金沽中移動

22/01/2026 08:59  【大行炒Ｄ乜】大行集體上調百度目標價，周大福上季增長良好獲大行升目標

22/01/2026 11:35  《財資快訊》美電穩報７﹒７９６０，隔夜拆息較上日升至２﹒０…

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 百度最牛看$206周大福$19.8，仲有京東、新世界、老鋪黃金及安踏最新評級/目標價新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 紫金回吐3%招金跌4%，避險情緒降溫現貨金價跌穿4800美元新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 百度高開4%，憧憬季績佳隔晚大升兼獲多間大行升目標新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

2月1日前買金買銀？新文章
人氣文章

娛樂

陳子聰去年動3次大手術，疤痕由鎖骨到肚臍如拉鏈！與何超儀宣傳《維多利亞壹號》國際版新文章
人氣文章

市場最熱點

GLOBAL Wednesday｜外圍政局動盪 倉位點急救？｜金價下關5000美元見？｜Netflix、Intel 業績拆解！新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Watch & Jewelry Feature

2026金球獎紅毯珠寶：Lisa戴全新Bvlgari高級珠寶、Miley Cyrus搶眼Tiffany & Co祖母綠項鍊、Selena Gomez閃耀Chanel耳環
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環歌賦街全新隱世意大利餐廳！秘傳香煎麵包屑羊排、自家手造意粉，來自Tuscia的鄉土風味！
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

控糖不一定戒澱粉？四款餐前食物幫助穩定血糖！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
抗癌成功｜60多歲婦大腸癌3期靠3招飲食活到97歲
人氣文章
名人健康｜58歲台灣歌后驚患柏金遜，疑童工時長期接觸2物質致病
人氣文章
名人健康｜64歲日女星戒4類食物逆轉慢性病，醫生：有效改善頭痛及視力回春 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/01/2026 12:39
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/01/2026 12:39
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/01/2026 12:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/01/2026 12:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章大行報告22/01/2026
大行報告 | 百度最牛看$206周大福$19.8，仲有京東、新世界、老鋪黃金及安踏最新評級/目標價
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

格陵蘭沒有例外，丹麥遭帝國野心反噬

21/01/2026 19:19

大國博弈

外圍經濟 | 避險情緒直線飆升，金價即將突破5000美元大關...

21/01/2026 10:56

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區