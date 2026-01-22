  • 會員
神州經脈 | 青年失業率半年低，人民幣全球支付佔比降，深圳外貿再創新高

22/01/2026

　　A股市場今日（22日）走勢反覆，早間高開低走半日收跌，午後震盪回升，三大指數集體翻紅。滬指最終收升0.14%，兩連升，報4122.58點，創業板指走勢較強、漲1.01%，深成指亦升0.5%。滬深兩市成交2.69萬億（人民幣．下同），較上一個交易日增加911億元或3.5%。

 

神州經脈 | 青年失業率半年低，人民幣全球支付佔比降，深圳外貿再創新高

去年12月內地不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為16.5%，創半年新低。（資料圖片）

　　　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.9628，較上個交易日4時30分收盤價升22點子，全日在6.9615至6.9648之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.0019，較上個交易日跌5點子，兩連跌，較市場預期偏弱322點子。監管層繼續過濾單邊預期，短期中間價或無法升破7元關口。

 

今日新聞精選

 

1. 國家統計局發布2025年12月分年齡組失業率數據。12月，全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為16.5%，較11月下降0.4個百分點，為2025年6月以來最低。不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為6.9%，較11月下降0.3個百分點，為2025年7月以來最低。不包含在校生的30-59歲勞動力失業率為3.9%，較11月回升0.1個百分點，為2025年9月以來最高。

 

2. 環球銀行金融電信協會（SWIFT）最新數據顯示，12月人民幣國際支付佔比從2.94%回落至2.73%，全球最活躍貨幣排名維持第六。美元國際支付佔比仍是全球最多，而且從11月46.77%大增至50.49%。第二位歐元的佔比則從23.83%下滑至21.9%。英鎊續排第三，支付佔比由7.72%進一步下跌至6.73%。加元躋下日圓升上第四位，支付佔比從3.19%增至3.44%。日圓跌至第五位，支付佔比從3.57%微跌至3.42%。

 

3. 對於有報道引述知情人士指，中國政府告知一些科技公司，只有在特殊情況下才會批准他們購買H200芯片，中國商務部新聞發言人何咏前今日在例行記者會上表示，「我不了解你所說的情況」。另對於有報道指日本企業從中國進口稀土時被要求提供額外資料，告知稀土的用途以及經銷商的相關信息，何咏前稱，有關做法的目的是制止日本再軍事化和擁核企圖，完全正當、合理合法，出口管制申請和審核等程序均依法合規。

 

4. 商務部發言人何咏前今日在例行出記者會上表示，截至2025年底，中國在境外設立企業超過5萬家，遍布190個國家和地區。對外投資存量連續9年保持世界前三。2025年對外直接投資1743.8億美元，比上年增長7.1%，穩居世界前列。同時，「走出去」的中國企業積極履行社會責任，年均解決超過200萬個就業崗位，出資建設了一大批教育、衛生、環保、民生設施。

 

5. 復旦大學彭慧勝、陳培寧團隊成功在柔軟的高分子纖維內製造出大規模集成電路，創造出世界首款「纖維芯片」，這是「芯片」第一次從「硬質塊體」走向「柔軟纖維」，為未來智能織物、腦機接口、虛擬現實等新興產業提供了新的技術支撐。相關研究成果《基於多層旋疊架構的纖維集成電路》已於22日凌晨刊登於國際頂級學術期刊《自然》主刊。

 

6. 蘋果中國官方網站宣布即將開啟新春限時優惠，1月24日起至27日，以符合條件的支付方式買指定產品，單件最高立省1000元人民幣，還可享最高24期免息分期。參與活動的產品類別有iPhone、iPad（包括配件Apple Pencil Pro）、Mac、Apple Watch、AirPods，指定型號包括iPhone 16 Plus、iPhone 16等。符合條件的支付方式包括支付寶、花唄分期、微信支付，以及招商銀行、中國建設銀行、中國工商銀行或其他帶有Visa及萬事達卡標誌的信用卡。

 

7. 百度今日正式發布文心大模型5.0正式版，其基於原生全模態建模，擁有2.4萬億參數，支持文本、圖像、音頻、視頻等多種信息理解輸出。百度副總裁吳甜表示，文心大模型5.0引入長程任務增強智能體技術，針對真實場景中複雜長任務數據稀缺的痛點，研發大規模環境與任務軌跡合成技術，構建專屬數據集。經測試，模型學習該數據集後，複雜長任務處理效果提升超20個百分點。

 

8. 據深圳媒體引述深圳海關報道，2025年全年，深圳市進出口總額達4.55萬億元，再創歷史新高，繼續位居內地城市首位，同比增長1.4%，連續6年保持正增長；規模佔全國進出口總額的10%；佔廣東全省比重達48%，對全省增長貢獻率達15.5%。其中，全年出口2.74萬億元，連續33年全國第一；2024年全年出口總額為創新高的2.81萬億元。去年全年進口1.81萬億元，增長8%，對全省進口增長貢獻率達53.2%。

 

撰文：經濟通中國組

 

【你點睇？】美國擬向歐洲八國加徵關稅，直至成功購買格陵蘭，歐洲領袖表明不可接受。你認為美國此舉會否導致美歐關係破裂？ ► 立即投票

