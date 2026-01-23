  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

神州經脈 | TikTok美國業務正式剝離，傳內地收緊赴港上市門檻

23/01/2026

　　滬深股市今日（23日）集體收升，滬綜指揚0.33%收報4136.16點，深成指也升0.79%，創業板指升0.63%；兩市全天成交額重上3萬億水平，錄3.08萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日放量3935億元或14.6%。回顧本周，滬指保持窄幅震盪，全周升0.83%，扭轉上周跌勢。

 

神州經脈 | TikTok美國業務正式剝離，傳內地收緊赴港上市門檻

TikTok美國業務正式剝離母公司字節跳動。（資料圖片）

　　　　

　　人人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.9642，較上個交易日4時30分收盤價跌14點子，全日在6.9580至6.9666之間波動。交易員稱境內人民幣市場結匯偏多，中資大行持續買入美元平衡了供求。

 

　　今日人民幣兌一美元中間價報6.9929，為2023年5月18日以來首次升破7關口，較上個交易日升90點子，止兩連跌，並創2023年5月17日以來逾兩年半新高，較市場預期偏弱448點子。

 

今日新聞精選

 

1. TikTok發布公告稱，已成立TikTok美國數據安全合資有限責任公司（TikTok USDS Joint Venture LLC），負責TikTok美國的數據保護、算法安全、內容審核及軟件保障。該合資公司由甲骨文、銀湖資本、阿聯酋投資公司MGX各持股15%；其他投資者包括海納國際集團關聯企業Vastmere戰略投資有限責任公司、Alpha Wave Partners等。字節跳動保留19.9%的股份，仍然是合資公司最大單一股東。

 

2. 美國總統特朗普當地時間22日在空軍一號上表示，他將於4月訪問中國。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會回應稱，「我目前沒有可以提供的信息」，但強調中美關係穩定發展，符合兩國人民共同利益，也符合國際社會共同期待。元首外交對中美關係發揮著不可替代的引領作用。另外，對英國首相施紀賢計劃下周訪問北京，郭嘉昆回應「會適時發布消息」。

 

3. 據《彭博》報道，中國內地監管當局正考慮收緊內地企業在港上市的標準。知情人士稱，中國證監會一直在討論提高追求H股上市企業的監管和合規門檻，其中一項潛在措施是設定最低市值限制，公開上市的內地企業尋求在港雙重上市將面臨更多審查。一間內地券商獲指引，對尋求在港雙重上市的內地企業設定市值門檻為300億元。《彭博》認為，上述舉措將冷卻本港新股熱潮。

 

4. 據《彭博》計算，中國人民銀行今年1月已透過較長期限的流動性工具，向銀行體系注入創紀錄的資金，強化貨幣寬鬆承諾，並以充裕的流動性支撐市場。人行本月已向銀行淨投放1萬億元人民幣的中長期流動性，創下歷史新高。相關措施包括3個月、6個月的買斷式逆回購操作（淨投放3000億元），以及最新的一年期中期借貸便利（MLF）（淨投放7000億元）。

 

5. 據《路透》援引知情人士透露，中國最快將於下個月推出以人民幣計價的液化天然氣（LNG）期貨合約，從而減少進口商在對沖價格波動時對西方國家的依賴。該衍生產品將在上海期貨交易所上市。上海期貨交易所和中證監沒有回應《路透》的置評請求。

 

6. 由《新華社》及騰訊視頻出品的節目《揚聲》今日播出對泡泡瑪特創始人王寧的專訪。王寧表示，潮玩是一種能為大家提供情緒價值的產品；消費市場正在發生深刻變化，人們購買的不僅是物品的功能或品質，更是一種情感的共鳴與確認。被問及如果市場不再喜歡LABUBU會如何，王寧稱希望產品能成為全世界一個時代的回憶，又形容泡泡瑪特產品已成為代表中國的「土特產」。

 

7. 外電報道指，特斯拉CEO馬斯克稱需駕駛員監督的FSD（Full Self-Driving）系統最快下個月在中國獲批，不過，特斯拉中國有關負責人最新回應稱，「沒有相關消息可以提供」。該負責人同時表示，特斯拉FSD在中國市場的推進工作暫無新進展可以披露。

 

8. 據內媒引述知情人士報道，英偉達行政總裁黃仁勳計劃未來幾天內訪華，並將於下周一出席在北京舉行的公司聚會。黃仁勳通常每年都會安排這個時間訪華，在春節假期前去中國參加公司聚會。據報黃仁勳還將與潛在買家會面，討論近期將美國批准出口的英偉達晶片供應到市場過程中所遇到的物流難題。

 

撰文：經濟通中國組

 

【你點睇？】屯門開槍案，據報疑犯患精神病並在此前缺席覆診。你認為政府目前對社區精神健康的支援是否足夠？若有「甩底」個案應如何處理？► 立即投票

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,702.50

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 49,098.71
    -285.30 (-0.578%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,915.61
    +2.26 (+0.033%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,501.24
    +65.22 (+0.278%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰升63.004
變動率︰+1.508%
較港股︰+0.32%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升598.224
變動率︰+0.537%
較港股︰+0.54%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌421.923
變動率︰-1.295%
較港股︰-0.02%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.433
變動率︰-2.941%
較港股︰-11.63%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升42.590
變動率︰+1.092%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌21.920
變動率︰-1.792%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌173.230
變動率︰-2.229%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.040
變動率︰-2.392%
精選美股 More
AMC
AMC院線
按盤價(USD)︰跌1.560
變動率︰-5.455%
NVAX
諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰跌9.170
變動率︰-5.949%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌48.710
變動率︰-6.092%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰跌45.070
變動率︰-17.029%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/01/2026 00:47 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：23/01/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/01/2026 00:47 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09636 九方智投控股
  • 56.800
  • 01333 博雷頓
  • 20.300
  • 02772 中梁控股
  • 0.059
  • 01049 時富投資
  • 1.500
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 44.800
股份推介
  • 00083 信和置業
  • 11.310
  • 目標︰$15.00
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 160.500
  • 目標︰$180.00
  • 01473 環聯連訊
  • 0.500
  • 目標︰--
  • 00728 中國電信
  • 5.240
  • 目標︰$5.70
  • 09699 順豐同城
  • 15.710
  • 目標︰--
人氣股
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 376.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 219.600
  • 00941 中國移動
  • 79.500
  • 00006 電能實業
  • 59.450
  • 00001 長和
  • 62.800
報章貼士
  • 00883 中國海洋石油
  • 22.440
  • 目標︰$25.00
  • 02602 萬物雲
  • 19.500
  • 目標︰$21.10
  • 00425 敏實集團
  • 40.280
  • 目標︰$42.00
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 08083 有贊
  • 0.149
即時重點新聞

23/01/2026 17:30  《盤後部署》A股大旺引北水淨流出料影響不大，泡泡瑪特周線破腳穿頭轉勢要追

23/01/2026 16:13  恒指收升119點收報26749太空光伏成亮點，全周先跌後回仍累跌95點

23/01/2026 16:21  彭博：據報長和(00001)擬將港口交易拆為不同股權結構

23/01/2026 16:20  《本港樓市》中原︰新春旺市可能提早出現，CCL按周升0.63%

23/01/2026 14:30  彭博：據報內地考慮收緊企業赴港上市及雙重上市門檻，其中包括設定最低市值限制

23/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出１６﹒０１億元，買泡泡瑪特沽阿里

23/01/2026 08:48  【大行炒Ｄ乜】瑞銀削潤地目標近一成半，高盛升華虹目標一成半

23/01/2026 16:22  《財資快訊》美電升報７﹒７９８４，一周拆息較上日微軟１２基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

日圓急彈 | 美匯走弱，兌日圓跌穿158區間新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美股收盤 | 道指收市跌285點，英特爾暴瀉17%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

國際金價 | 金價直逼5000美元大關，創歷史新高新文章
品味生活
生活
人氣文章

購物兵團

Le Creuset大減價三折︱熱賣鐵鑄鍋/餐具推介＋額外85折＋買滿$800免運費新文章
人氣文章

娛樂

阮小儀花一年寫信給離世愛犬療傷，曾被拍檔森美激嬲發火，怒打牆洩憤！新文章
人氣文章

搵食地圖

譚仔周年慶︱$30口水雞絲石斑片豆卷麻辣湯米線＋每月30號限定優惠＋六小碟小食＋茉香柚子茶
DIVA CHANNEL
人氣文章

美麗同頻．Peggy Wong

「面部撥筋」美容法：疏通經絡，由內至外養出緊緻紅潤膚色！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《維多利亞壹號》——何超儀殺戮的辯證 新文章
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

新版美國倒金字塔飲食指南：蛋白質當紅，為何豆類缺席？ 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
保濕面霜評測｜日本雜誌36款大比拼，15款A級推薦最平$28 新文章
人氣文章
逆轉糖尿病｜67歲婦人不靠藥，1招改善高血糖3個月見效 新文章
人氣文章
名人健康｜38歲單身糖妹赴台雪卵，赴台體檢卵巢狀態超年輕：送給自己的生育保險新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/01/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話24/01/2026
日圓急彈 | 美匯走弱，兌日圓跌穿158區間
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

狂人四處燃火頭，把美國帶往何處？

23/01/2026 12:09

大國博弈

外圍經濟 | 避險情緒直線飆升，金價即將突破5000美元大關...

21/01/2026 10:56

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區