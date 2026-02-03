神州經脈 | 官媒闢謠遊戲業增值稅，國共論壇重啟談合作，股匯齊漲

經歷昨日（2日）大跌A股今日探底回升，滬綜指收漲1.29%，報4067.74點，深成指彈2.19%，創業板揚1.86%；滬深兩市全日成交2.5萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減563億元或2%。分析人士稱，市場因前期漲幅過大因此跟隨金銀價格下挫而回調，但整體基本面和流動性並未有大的變化，春季行情仍可期。

A股今日探底回升，人民幣亦大漲。（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9362，較上個交易日4時30分收盤價升151點子，止三連跌，創2023年5月10日以來逾兩年半新高，全日在6.9355至6.9431之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.9608，較上個交易日升87點子，創2023年5月16日以來近33個月新高，較市場預期偏弱10點子。

一外資行交易員稱，今日中間價調升幅度有點大，市場會解讀為允許即期進一步升值的信號。按照1月的升值速度，到春節前估計即期匯價將接近6.9350元。

今日新聞精選

1. 今日有市場傳言稱金融業及互聯網增值服務（如遊戲內購、廣告）因利潤率高、稅負輕，可能成為下一個稅率調整目標，並類比白酒稅率(32%)。據《21世紀經濟報道》向多位業內人士進行求證，其均表示未收到任何渠道關於稅率調整的消息，該傳言可信度較低；光大證券研報則指，白酒的32%稅率屬於消費稅。《新華社》亦引述權威專家和業內人士稱，這些傳言並不具備真實性，而且目前中國增值稅法規定，增值稅稅率最高僅為13%，「32%這個檔次是不存在的」。

2. 上海市第十六屆人大四次會議今日上午在世博中心開幕。上海市市長龔正作政府工作報告指，「十四五」時期，上海全市生產總值從4.16萬億元增加到去年的5.67萬億元，成為全國首個經濟總量突破5萬億元的城市，並躋身全球城市前五位。去年GDP增速為5.4%，好於預期；建議將今年全市GDP增長目標設定在5%左右。

3. 據《彭博》引述知情人士透露，由於有交易對手出逃並留下未完成的交易，中國金屬貿易商因而共計蒙受至少10億元損失，事件並已引起監管機構的擔憂。知情人士說，這場危機的核心是由綽號「帽子」的金屬交易商徐茂華織就的一個貿易網絡​；國有企業--國投物產是捲入此事的公司裏最知名的一家。徐茂華拖欠國投物產銅及其他金屬的貨款，進而又拖欠其供應商貨款。據直接參與交易的人士估計，損失可能至少達10億元，實際損失或遠超這個數。

4. 內地近日發布的強制性國家標準《汽車車門把手安全技術要求》(GB 48001-2026)將於2027年1月1日起實施。該標準其中要求，每個車門（不包括背門）應配備機械釋放車門外把手，而且車門外把手在任意狀態時，操作機械釋放功能的手部操作空間應能夠放置規定的模塊。這意味電動汽車愛用的隱藏式門把手將被禁止，中國將成為全球首個禁止這種設計的國家。分析料該標準將隨著中國電動汽車出口推廣開來，繼而影響全球規範。

5. 由中國航天科技集團十一院研製的全球首款混合動力無人運輸機彩虹YH-1000S，近日在重慶梁平首飛成功。其首飛掛載了與新能源汽車企業聯合研發的大功率混合動力總成，縮短了起降距離、提升了載重和航程。這也是內地首次無人機產業與汽車產業核心技術跨界融合的重要創新探索，大幅降低了無人機研發製造成本。

6. 在今日舉行的2025年有色金屬工業經濟運行情況新聞發布會上，中國有色金屬工業協會副秘書長段紹甫表示，將完善銅資源儲備體系建設，一方面擴大國家銅戰略儲備規模，另一方面探索進行商業儲備機制，通過財政貼息等方式選擇國有骨幹企業試行商業儲備。除了儲備精煉銅之外，也可研究將貿易量大、容易變現的銅精礦納入儲備範圍。

7. 中斷9年的「國共論壇」（兩岸經貿文化論壇）以智庫交流形式的「國共兩黨智庫論壇」，今日在北京重啟。國台辦主任宋濤致辭時表示，「兩岸關係終將冬去春來，家國團圓，未來可期」，又指大陸方面將繼續推出更多便利兩岸人員往來的措施，推動兩岸旅遊交流合作，落實同等待遇，為台胞在大陸學習、工作與生活，創造更好條件。本次論壇圍繞兩岸旅遊交流合作、兩岸產業交流合作、兩岸環境與永續發展交流合作等議題展開討論。

8. 兩年一度的新加坡航展今日開幕，為期6天，中國國產商用飛機C919、C909醫療機與印尼翎亞航空C909飛機共同亮相靜態展示區，其中C919飛機將進行飛行表演。本次航展上，山西成功通航與中國商飛公司簽署6架C909滅火機訂單，其中3架為確認訂單，3架為意向訂單。目前，C919、C909飛機共交付200多架，累計開通800多條航線，運送旅客超3600萬人次。

撰文：經濟通中國組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽