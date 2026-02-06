  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

神州經脈 | 千問免單量9小時超千萬，滬指連跌兩周，預製菜國標徵意見

06/02/2026

　　A股三大指數周五（6日）集體收低，滬綜指跌0.25%收報4065.58點，全周挫1.27%連跌兩周；深成指跌0.33%，創業板指軟0.73%。成交持續縮量，滬深兩市全日交易額2.1萬億元（人民幣．下同），較上個交易日再減302億元或1.4%。分析人士稱，春節前避險情緒升溫與存量資金高低切換，目前主動買盤不足，投資者交投意願冷淡。

 

神州經脈 | 千問免單量9小時超千萬，滬指連跌兩周，預製菜國標徵意見

阿里千問App「春節30億免單」活動今早正式上線，以千問下單買奶茶的訂單數量僅9小時就超過1000萬。（AP圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周五收報6.9401，較上個交易日4時30分收盤價小升7點子，全日在6.9390至6.9418之間波動。周五人民幣兌一美元中間價報6.9590，較上個交易日跌20點子，兩連跌，較市場預期偏弱73點子，上個交易日報6.9570。

 

今日新聞精選

 

1. 國家衛健委發布《食品安全國家標準預製菜》徵求意見稿，內容明確，預制菜不包括主食類食品、淨菜類食品、即食食品和中央廚房製作的菜餚，並要求不得使用防腐劑，盡可能減少使用食品添加劑，做到非必要不添加。同時，預製菜保質期最長不應超過12個月。國務院食安辦、市場監管總局、商務部則發布《推廣餐飲環節自主明示的公告（公開徵求意見稿）》，鼓勵餐飲服務提供者自主明示菜品加工製作方式，使用預製菜、中央廚房成品或半成品的，明示內容應當真實準確。

 

2. 阿里千問App「春節30億免單」活動周五早上正式上線，請用戶透過AI免費點奶茶。千問微博帳號下午發捷報稱，活動上線9小時，千問App下單數量已超過1000萬單，感謝用戶「一起創造全球AI購物的歷史」，又提醒用戶免單卡使用期限持續至2月23日大年初七，用戶可以慢慢使用、錯鋒下單，而且免單卡可以用來購買外賣，買青菜等生鮮食品，也可以買年貨。千問App已於中午登頂蘋果中國大陸地區、香港地區App Store免費應用榜。此次活動首階段將進行至12日（下周四），第二階段將從13日開始，屆時用戶可領取現金紅包，最高可得2888元。

 

3. 工業和信息化部周五發布《關於開展國家算力互聯互通節點建設工作的通知》，面向國家樞紐節點、重大戰略區域、重點行業建設算力互聯互通節點，構建國家算力互聯互通節點體系。區域、行業節點分別面向算力需求旺盛的地區、重點行業，建設算力供需對接體系機制，實現不同區域、主體、架構的算力資源標準化互聯和高效流動應用，提升整體算力水平。區域節點建設統一服務平台，為區域內算力互聯互通提供標識註冊、互聯調度和數據監測等綜合性支撐服務。

 

4. 中英金融工作組首次會議1月31日在北京舉行，達成多項務實合作成果。雙方鼓勵符合條件的企業通過中英股票市場互聯互通等方式在對方市場上市融資，從而對接全球多元化投資者和機構資金，雙方深入討論了中英財富通的可行性。雙方歡迎滙豐銀行獲准在中國金融期貨交易所開展國債期貨交易。中方支持在英中資金融機構開發更多以人民幣計價的金融產品。雙方歡迎中國銀行倫敦分行成為英國第二家人民幣清算行。

 

5. 人民銀行上海總部周五召開2026年跨境人民幣業務工作會議。會議強調，要堅持本幣優先原則，持續提高跨境人民幣結算便利化水平，便利各類跨境貿易投資使用人民幣計價結算，提升人民幣計價、支付、投融資、儲備等國際貨幣功能。要堅持服務實體經濟，不斷豐富跨境人民幣金融產品供給，提升金融服務的專業化、精細化水平，更好滿足經營主體交易結算、投融資、風險管理等市場需求，積極助力穩外貿穩外資。

 

6. 商務部副部長鄢東在《加快培育服務消費新增長點工作方案》國務院政策例行吹風會上表示，將依托服務消費協調機制，牽頭抓好《方案》落實，加快培育服務消費新增長點；加快制定印發服務消費提質惠民行動方案，包括60多項具體舉措，會同相關部門推動提升文化娛樂、旅遊休閒、體育賽事等領域服務供給水平。交通運輸部綜合規劃司負責人劉東則表示，今年計劃在全國高速公路服務區建設1萬個以上的充電槍，其中大功率充電槍將不少於25%，著力提升充電服務的保障能力。

 

7. 據《華爾街日報》引述知情人士報道，英偉達已告知美國官員，針對其H200人工智能芯片潛在客戶的要求過於嚴苛，會扼殺需求，可能破壞特朗普政府從出口銷售中提成25%的計劃。H200的潛在客戶包括阿里巴巴和字節跳動。英偉達警告，美國的新限制措施與特朗普政府去年撤銷的拜登時代的「擴散規則」有一些相似之處，最終可能助長中國芯片巨頭華為的勢頭。

 

8. 據《路透》引述知情人士透露，英特爾和AMD已通知中國客戶，其服務器（伺服器）中央處理器（CPU）供應短缺，英特爾稱交貨時間可能長達六個月，AMD部分產品交付時間則延長至8-10周。報道指，供應限制已導致英特爾在中國市場的服務器價格普遍上漲逾10%。在中國市場，英特爾第四代和第五代至Xeon CPU尤其供不應求，英特爾正採取配給制交付策略。中國市場佔英特爾營收比重超過20%。

 

撰文：經濟通中國組

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,643.60

最大成交額股票

深300308

中際旭創 #

540.010

最大成交額股票

滬511360

短融ETF海富通

112.997

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 49,538.64
    +629.92 (+1.288%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,866.66
    +68.26 (+1.004%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,756.12
    +215.54 (+0.956%)
精選預託證券 More
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升8.008
變動率︰+2.143%
較港股︰+0.48%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升6.524
變動率︰+1.891%
較港股︰+0.52%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌413.492
變動率︰-1.991%
較港股︰+1.45%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌84.593
變動率︰-2.892%
較港股︰+1.31%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升44.384
變動率︰+3.968%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升30.929
變動率︰+2.414%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升142.300
變動率︰+2.404%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升160.210
變動率︰+1.553%
精選美股 More
GOLD
Gold.com Inc.
按盤價(USD)︰升56.940
變動率︰+13.088%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升64.220
變動率︰+6.026%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升154.450
變動率︰+5.701%
AMZN
亞馬遜
按盤價(USD)︰跌203.430
變動率︰-8.649%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 06/02/2026 09:56 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：06/02/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 06/02/2026 09:56 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 35.180
  • 02205 康橋悅生活
  • 1.110
  • 02628 中國人壽
  • 33.700
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 39.100
  • 01299 友邦保險
  • 83.500
股份推介
  • 00293 國泰航空
  • 12.570
  • 目標︰$15.00
  • 06681 腦動極光－Ｂ
  • 4.550
  • 目標︰--
  • 01972 太古地產
  • 24.640
  • 目標︰$26.50
  • 01050 嘉利國際
  • 2.180
  • 目標︰$3.00以上
  • 09987 百勝中國
  • 430.600
  • 目標︰$420.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 155.000
  • 00700 騰訊控股
  • 547.500
  • 09992 泡泡瑪特
  • 243.200
  • 00981 中芯國際
  • 67.600
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.400
報章貼士
  • 03288 海天味業
  • 32.800
  • 目標︰$35.00
  • 09896 名創優品
  • 36.760
  • 目標︰$45.00
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 48.600
  • 目標︰$53.00
熱炒概念股
即時重點新聞

06/02/2026 18:35  《盤後部署》港股再跌逾300點惟北水照撐，蔚來轉虧利好可短炒

06/02/2026 17:25  快手遭罰1.191億人幣，涉大量色情低俗內容直播，快手：誠懇接受，堅決整改

06/02/2026 17:10  【地皮截標】地政總署︰牛頭角彩霞道住宅地共接獲9份標書

06/02/2026 15:21  運物局料首批持牌網約車平台最快第四季營運，另逐步推動自動駕駛車輛商業營運

06/02/2026 18:35  《新股上市》瀾起科技(06809)暗盤收高近42%，每手賺4471元

06/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１４９億元，買騰訊沽康方生物

06/02/2026 09:04  【大行炒Ｄ乜】麥格理劈騰訊目標逾兩成半兼降至中性，高盛唱好藥明系升兩股評級

06/02/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８１２２，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

運物局料首批持牌網約車平台最快第四季營運，另逐步推動自動駕駛車輛商業營運新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 英皇酒店「此地無金」落袋近億，信風水命理定信金價見頂？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 千問免單量9小時超千萬，滬指連跌兩周，預製菜國標徵意見新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

溫傑星期四｜拆解百勝中國業績｜泡泡瑪特逆市跑出 ！｜騰訊咩事弱成咁呢？新文章
人氣文章

財智談．陳家揚

醫療費用的單程路新文章
人氣文章

娛樂

《尋秦記》購票送Plus+ 多元宇宙版半價優惠券，古天樂進軍日本樂壇出唱片新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環全新北京過江龍地中海餐廳！星級主廚玩味香料：炭烤黑毛豬架骨排、生牛肉他他配油封蛋黃
人氣文章

Fashion Feature

2026 格林美獎紅毯時尚焦點：Lady Gaga 黑羽魚尾禮服、Justin Bieber 夫妻檔亮相！Chappell Roan 乳環禮服性感值爆表
人氣文章

Beauty Feature

新年護膚之選：Byredo 馬年系列香氛、THE WHOO及Aesop新春禮盒，新年綻放自信光芒！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
名人健康｜吳卓羲舊愛張馨予兩月三度發高燒入院，暴瘦至皮包骨新文章
人氣文章
流產危機｜泰國知名男星妻子懷胎9月流產，子宮破裂引發腹腔積血險死
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2026 22:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞06/02/2026
運物局料首批持牌網約車平台最快第四季營運，另逐步推動自動駕駛車輛商業營運
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中南海致電白宮，中美關係還可期嗎？

06/02/2026 12:53

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區