神州經脈 | 滬指四連升，人幣創近34個月高，1月新能源車零售跌20%

12/02/2026

　　臨近農曆新年，股市行情較為淡靜，滬綜指連揚四個交易日，今天（12日）再度小幅收升0.05%報4134.02點，深成指亦升0.86%，創業板漲1.32%。兩市全日交易額2.14萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量1576億元或8%。明日（13日）為蛇年最後交易日，A股將春節休市至24日。

 

神州經脈 | 滬指四連升，人幣創近34個月高，1月新能源車零售跌20%

乘聯分會公布，1月內地新能源車市場零售59.6萬輛，同比減少20%。（AP圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日一度升破6.9關口，最終收報6.9016，較上個交易日4時30分收盤價升99點子，五連升，創2023年4月24日以來逾2年9個月新高。離岸人民幣兌美元（CNH）今早升至6.8966，達到2023年5月4日以來的最強水平。今日人民幣兌一美元中間價報6.9457，較上個交易日跌19點子，止三連升，較市場預測偏弱水平仍逾300點。

 

今日新聞精選

 

1. 據報道，美國總統特朗普預計將於4月初訪問中國。對此，在今日的中國外交部例行記者會上，外交部發言人林劍表示，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用。不久前的兩國元首通話中，特朗普總統再次表達了4月訪華的願望，習近平主席重申了對特朗普總統訪華的邀請，雙方就此保持著溝通。

 

2. 中國商務部新聞發言人何亞東在例行發布會表示，關於對加拿大油菜籽反傾銷措施，鑑於案件情況複雜，調查期限已延長至2026年3月9日，將在該日期前發布仲裁公告，商務部將在規則框架內充分考慮加方合理訴求，基於事實和證據，作出客觀公正的最終裁決。另外，商務部公告，自明日（13日）起，對原產於歐盟的進口相關乳製品徵收反補貼稅，稅率介乎7.4%-11.7%。

 

3. 據《路透》報道，荷蘭法院已下令對芯片製造商安世半導體的管理不善展開調查，此舉對其中資母公司聞泰科技構成打擊，同時允許去年荷蘭政府干預後接管公司的歐洲管理團隊繼續留任。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上表示，荷方應為企業盡快解決內部糾紛、維護全球半導體產供鏈穩定暢通創造有利條件。

 

4. 近日，北京市市場監督管理局組織攜程、去哪兒、飛豬、同程、美團、京東、航旅縱橫、高鐵管家、滴滴、高德地圖、百度地圖、騰訊地圖等12家涉及火車票網絡銷售業務的主流平台，重點圍繞群眾反映強烈的網絡銷售火車票突出問題召開行政約談會。會上提出四項合規經營要求包括及時整改車票售罄後的「加速包」、「雙通道」、「餘票監控」等誤導性宣傳等。

 

5. 乘聯分會今天公布，1月乘用車市場零售154.4萬輛，同比降13.9%。當月新能源車市場零售59.6萬輛，同比減少20%。1月新能源乘用車出口28.6萬輛，同比增長103.6%。佔乘用車出口49.6%，較去年同期增長12.5個百分點；其中純電動佔新能源出口65%（去年同期67%）。此外，新能源車國內零售滲透率38.6%，較去年同期下降3個百分點。

 

6. 字節跳動宣布，旗下豆包視頻生成模型Seedance 2.0今日正式發布，並已全面接入豆包和即夢產品，並上線火山方舟體驗中心，歡迎用戶試用體驗。字節跳動表示，在各項評測中，Seedance 2.0的綜合表現達到行業領先水平。但與此同時，模型在細節穩定性、多人口型匹配、多主體一致性、文字還原精度和複雜編輯效果等方面仍有優化空間。

 

7. 千問App今日在其微信公眾號發文稱，千問App「春節30億大免單」活動上線6天，千問幫用戶完成下單1.2億筆，用戶共說了41億次「千問幫我」，「AI Agent在全球首次實現大規模真實世界任務執行與驗證」。千問方面又指，用戶使用免單卡購買的單品，除了火爆全國的奶茶，「居然是雞蛋，足足下單了1022噸」。

 

8. 美國信貸數據平台Octus報道，中國深圳市政府正為陷入困境的地產商萬科集團(02202) (深:000002)制定一項價值800億元人民幣（115.8億美元）的救助方案。報道引述聽取簡報的消息人士稱，此舉是在中央政府指示「不允許違約」之後進行；正在擬定的救援方案尚處於初步階段，涉及200億元人民幣的萬科股權融資。

 

撰文：經濟通中國組

 

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症,幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候,最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

