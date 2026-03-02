神州經脈 | A股成交破3萬億，外交部回應中東戰事會否影響習特會

美以伊爆發戰事，全球股市承壓，A股則在短暫的衝擊過後表現堅挺，在油金股狂升推動下，滬綜指全日收升0.47%，報4182.59點，深成指跌0.2%，創業板指軟0.49%。成交放量，滬深股市全日交易額30207億元，突破3萬億，較上日大增5326億元或21%。分析人士認為，地緣衝突短線對中國股票構成負面衝擊，但目前仍是情緒上的抑制較多，尚不構成系統性轉折，後續走勢或取決於局勢進展。

美以伊爆發戰事，全球股市承壓，A股表現堅挺，成交破3萬億，滬指收升0.47%。（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.8855，較上個交易日4時30分收盤價跌296點子，兩連跌，創2月13日以來逾兩周新低。值得關注的是，人民幣即期今早低開1071點子，報6.9630。據《路透》報道，這可能是出現誤觸發。今日12:01，《路透》系統顯示，人民幣即期開市的價格由6.9630變為6.8710。今日人民幣兌一美元中間價報6.9236，較上個交易日跌8點子，較市場預測偏弱約540點。

1. 美以伊戰事持續，中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上表示，日前在伊朗首都德黑蘭的一名中國公民在軍事衝突中受到波及，不幸遇難；截至北京時間3月2日，已經有3000餘名中國公民自伊朗撤離。對於戰事是否影響美國總統特朗普月底訪華，毛寧稱中美就兩國元首互動保持著溝通，「目前沒有可以提供的信息」。毛寧並否認外媒關於伊朗同中國接近達成CM-302超音速反艦導彈採購協議的報道。

2. 中國將於3月5日召開一年一度的全國人大會議。巴克萊指出，決策層可能會在人大會議期間透過降息降準來增加貨幣寬鬆。巴克萊預測，第一季政策利率將下調10個基點，存款準備金率將調降50個基點。另外，報告預計中國將把2026年GDP增長目標下調至4.5%-5.0%，同時維持預算赤字在GDP的4%左右。

3. 中東戰火持續，內地主要旅遊服務平台攜程、飛豬、去哪兒網、同程等陸續宣布針對中東局勢的應急保障。其中，攜程表示，酒店方面，針對2月28日17時前預訂中東多國，且出行日期為2月28日至3月5日的訂單，平台聯合商家一起為退訂用戶承擔退訂損失。飛豬表示，針對近期在平台上前往或從中東地區起飛的航班機票，飛豬正實時跟進航司統一退改政策，協助行程受影響的旅客全額退款。

4. 據《第一財經》從多個手機渠道了解到，今年第一波漲價潮最快將在一周內落地。「多款即將發布的新機起售價普遍上調600-1000元，中高端旗艦機型漲幅可能達到2000-3000元。」一手機渠道商表示，價格調整並不限於新品，部分在售老款機型也將同步上調。上述人士認為，如果內存價格維持高位，2026年手機市場可能出現一年內多次調價的情況。

5. 樂有家研究中心最新數據顯示，2026年2月深圳二手住宅成交均價達到每平方米6.2萬元，環比上漲7.3%，連續第三個月上漲。該中心分析認為，價格上漲背後存在結構性因素影響。數據顯示，2月總價在800萬至1000萬元的改善房源成交佔比上升明顯，較此前上漲了3.4個百分點。這類房源多集中在南山、福田等核心城區優質地段，其成交佔比的提升直接拉高了整體成交均價。

6. 字節跳動PICO-XR今日正式預告下一代空間操作系統PICO OS 6，並宣布將在今年推出全新XR旗艦產品Project Swan（內部代號）。此次PICO OS 6並非一個常規版本更新，而是對空間操作系統的底層重構。針對XR行業長期存在的生產力效率與沉浸式體驗相互割裂的痛點，新系統實現了空間多任務的升級，用戶可在協作處理複雜3D模型的同時，保持瀏覽器等2D應用活躍，並將內容無縫懸浮於實體桌面之上，同時還支持眼手、手勢、手柄、鍵鼠等多種交互方式。

7. 阿里今日發布兩款語音新模型，基於參考音頻的聲音克隆模型Fun-CosyVoice3.5和無參考音頻的音色設計模型Fun-AudioGen-VD。兩款模型均引入「指令遵循」能力，自由控制聲音的情感、語速、場景等，可用freestyle(自由風格模式)定制角色，適用於有聲書、遊戲、客服、播客、教育、直播等多個場景。即日起，用戶可在阿里雲百煉調用這兩款最新模型。

8. 豆瓣商城（豆瓣豆品）今日凌晨因優惠券系統漏洞引發全網「薅羊毛」熱潮，大量用戶以近乎零成本搶購商品，導致平台庫存被清空。豆瓣今日下午表示，該公司運營失誤導致「滿200減20」變成了「滿200減200」，上述異常訂單量遠超運營成本，實在無法承受巨額損失。將對今日零時至上午10時期間產生的所有異常訂單自動退款，全部按原支付渠道全額退款，同時將為所有自動退款的用戶帳戶發放20元豆瓣豆品無門檻紅包。

