  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

神州經脈 | A股成交破3萬億，外交部回應中東戰事會否影響習特會

02/03/2026

　　美以伊爆發戰事，全球股市承壓，A股則在短暫的衝擊過後表現堅挺，在油金股狂升推動下，滬綜指全日收升0.47%，報4182.59點，深成指跌0.2%，創業板指軟0.49%。成交放量，滬深股市全日交易額30207億元，突破3萬億，較上日大增5326億元或21%。分析人士認為，地緣衝突短線對中國股票構成負面衝擊，但目前仍是情緒上的抑制較多，尚不構成系統性轉折，後續走勢或取決於局勢進展。

 

神州經脈 | A股成交破3萬億，外交部回應中東戰事會否影響習特會

美以伊爆發戰事，全球股市承壓，A股表現堅挺，成交破3萬億，滬指收升0.47%。（資料圖片）

　　　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.8855，較上個交易日4時30分收盤價跌296點子，兩連跌，創2月13日以來逾兩周新低。值得關注的是，人民幣即期今早低開1071點子，報6.9630。據《路透》報道，這可能是出現誤觸發。今日12:01，《路透》系統顯示，人民幣即期開市的價格由6.9630變為6.8710。今日人民幣兌一美元中間價報6.9236，較上個交易日跌8點子，較市場預測偏弱約540點。

 

今日新聞精選

 

1. 美以伊戰事持續，中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上表示，日前在伊朗首都德黑蘭的一名中國公民在軍事衝突中受到波及，不幸遇難；截至北京時間3月2日，已經有3000餘名中國公民自伊朗撤離。對於戰事是否影響美國總統特朗普月底訪華，毛寧稱中美就兩國元首互動保持著溝通，「目前沒有可以提供的信息」。毛寧並否認外媒關於伊朗同中國接近達成CM-302超音速反艦導彈採購協議的報道。

 

2. 中國將於3月5日召開一年一度的全國人大會議。巴克萊指出，決策層可能會在人大會議期間透過降息降準來增加貨幣寬鬆。巴克萊預測，第一季政策利率將下調10個基點，存款準備金率將調降50個基點。另外，報告預計中國將把2026年GDP增長目標下調至4.5%-5.0%，同時維持預算赤字在GDP的4%左右。

 

3. 中東戰火持續，內地主要旅遊服務平台攜程、飛豬、去哪兒網、同程等陸續宣布針對中東局勢的應急保障。其中，攜程表示，酒店方面，針對2月28日17時前預訂中東多國，且出行日期為2月28日至3月5日的訂單，平台聯合商家一起為退訂用戶承擔退訂損失。飛豬表示，針對近期在平台上前往或從中東地區起飛的航班機票，飛豬正實時跟進航司統一退改政策，協助行程受影響的旅客全額退款。

 

4. 據《第一財經》從多個手機渠道了解到，今年第一波漲價潮最快將在一周內落地。「多款即將發布的新機起售價普遍上調600-1000元，中高端旗艦機型漲幅可能達到2000-3000元。」一手機渠道商表示，價格調整並不限於新品，部分在售老款機型也將同步上調。上述人士認為，如果內存價格維持高位，2026年手機市場可能出現一年內多次調價的情況。

 

5. 樂有家研究中心最新數據顯示，2026年2月深圳二手住宅成交均價達到每平方米6.2萬元，環比上漲7.3%，連續第三個月上漲。該中心分析認為，價格上漲背後存在結構性因素影響。數據顯示，2月總價在800萬至1000萬元的改善房源成交佔比上升明顯，較此前上漲了3.4個百分點。這類房源多集中在南山、福田等核心城區優質地段，其成交佔比的提升直接拉高了整體成交均價。

 

6. 字節跳動PICO-XR今日正式預告下一代空間操作系統PICO OS 6，並宣布將在今年推出全新XR旗艦產品Project Swan（內部代號）。此次PICO OS 6並非一個常規版本更新，而是對空間操作系統的底層重構。針對XR行業長期存在的生產力效率與沉浸式體驗相互割裂的痛點，新系統實現了空間多任務的升級，用戶可在協作處理複雜3D模型的同時，保持瀏覽器等2D應用活躍，並將內容無縫懸浮於實體桌面之上，同時還支持眼手、手勢、手柄、鍵鼠等多種交互方式。

 

7. 阿里今日發布兩款語音新模型，基於參考音頻的聲音克隆模型Fun-CosyVoice3.5和無參考音頻的音色設計模型Fun-AudioGen-VD。兩款模型均引入「指令遵循」能力，自由控制聲音的情感、語速、場景等，可用freestyle(自由風格模式)定制角色，適用於有聲書、遊戲、客服、播客、教育、直播等多個場景。即日起，用戶可在阿里雲百煉調用這兩款最新模型。

 

8. 豆瓣商城（豆瓣豆品）今日凌晨因優惠券系統漏洞引發全網「薅羊毛」熱潮，大量用戶以近乎零成本搶購商品，導致平台庫存被清空。豆瓣今日下午表示，該公司運營失誤導致「滿200減20」變成了「滿200減200」，上述異常訂單量遠超運營成本，實在無法承受巨額損失。將對今日零時至上午10時期間產生的所有異常訂單自動退款，全部按原支付渠道全額退款，同時將為所有自動退款的用戶帳戶發放20元豆瓣豆品無門檻紅包。

 

撰文：經濟通中國組

 

【你點睇？】電動車「一換一」告終，政府認為本港電動車市場已逐步成熟，階段性任務已完成，你是否認同？► 立即投票

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,722.54

最大成交額股票

深300308

中際旭創 #

581.770

最大成交額股票

滬511360

短融ETF海富通

113.112

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02147 正味集團
  • 0.640
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 32.240
  • 09863 零跑汽車
  • 39.000
  • 03069 華夏恒生生科
  • 14.460
  • 02800 盈富基金
  • 26.220
股份推介
  • 02715 埃斯頓
  • --
  • 目標︰--
  • 02269 藥明生物
  • 37.620
  • 目標︰$45.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.830
  • 目標︰$8.00
  • 00148 建滔集團
  • 38.960
  • 目標︰$42.00
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 14.900
  • 目標︰--
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 139.100
  • 01398 工商銀行
  • 6.460
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 32.240
  • 02013 微盟集團
  • 1.770
  • 00001 長和
  • 62.450
報章貼士
  • 00868 信義玻璃
  • 11.400
  • 目標︰$16.50
  • 00016 新鴻基地產
  • 144.800
  • 目標︰$164.00
  • 00836 華潤電力
  • 18.780
  • 目標︰$20.00
熱炒概念股
即時重點新聞

03/03/2026 10:27  【中東戰火】高盛：伊朗相關風險或推油價升至每桶100美元

03/03/2026 09:53  《異動股》紫金挫4%招金跌3%，金價升幅放緩金礦股趁勢回調

03/03/2026 09:46  《異動股》國泰航空再跌2%內地三大民航同挫，香港往來中東多地航班續取消

03/03/2026 09:28  《異動股》MINIMAX高開一成，去年收入急升1.6倍

03/03/2026 09:43  【聚焦人幣】人民幣中間價創34個月高，即期開市升41點子報6.8814

03/03/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１６２億元，買南方恒生科技沽阿里

03/03/2026 08:52  【大行炒Ｄ乜】法巴看好滙控再破頂，多行齊削小米目標價最多四成半

03/03/2026 09:45  《財資快訊》美電軟報７﹒８２１６，一個月拆息上日報２﹒３６％

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

淫媒黑幕 | 克林頓：薩默斯向我介紹愛潑斯坦，無違法或不當行為新文章
人氣文章

新聞>開市Good Morning

黃瑋傑：恐慌指數高企，料市況維持波動新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 法巴看好滙控再破頂，多行齊削小米目標價最多四成半新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

1周部署 | 聶振邦：美數據左右下周方向，留意恒指牛證重貨區
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

澳門老夫子奇想之旅：跨越一個甲子的邀約，經典四格漫畫免費打卡
人氣文章

快樂退休．曾智華

《夜王》票房肯定不會過億？新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living Feature

Hermès全新餐瓷系列「Natures Marines」：為餐桌注入深海的靜謐與詩意
人氣文章

愛情求生指南．Yuen Cheung

愛情市場的「季節性求偶潮」：單身派對趣事大公開！
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

尖東高級中菜廳推出華麗金蠔宴！金蠔酥香焗大響螺、蜜餞金蠔配金蒜 M5 和牛，團年春茗的好選擇
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康｜60歲林保怡身形發福顯老態，走路姿態疑患不死癌症
人氣文章
營養師拆解夏威夷果仁高脂迷思，研究揭2大營養助改善膽固醇，每日建議食量公開
人氣文章
5類運動降血壓效果比拼，英國研究揭靠牆坐無影凳最有效新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/03/2026 11:58
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/03/2026 11:58
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/03/2026 11:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/03/2026 11:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章國際動態03/03/2026
淫媒黑幕 | 克林頓：薩默斯向我介紹愛潑斯坦，無違法或不當行為
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

定期存款 | 富融銀行推兩周港元定存高達25厘，PAOban...

02/03/2026 16:11

貨幣攻略

說說心理話

美以成功實施「斬首行動」，彰顯情報優勢

02/03/2026 15:44

大國博弈

財政預算案見層次

02/03/2026 13:05

2026-27年度財政預算案

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區