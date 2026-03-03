  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
2026-27年度財...
etnet專輯

京城近觀｜走進港澳辦新大樓

03/03/2026

京城近觀｜走進港澳辦新大樓

港澳辦新大樓去年底啟用，主樓外「中共中央港澳工作辦公室」牌子是港澳辦搬遷新址後首次公開懸掛。（黃燕明攝）

 

　　馬年農曆新年剛剛結束，記者獲邀走進位於前門西大街的港澳辦新大樓參加港澳記者座談會。這也是港澳辦搬入新址後，駐京港澳記者首次走進。

 

　　港澳辦新大樓位於北京市西城區前門西大街109號，獨立院落。新址距離天安門廣場1700米，地處首都核心區域，位置重要，且交通便利，距地鐵和平門站僅200米。

 

裝修改造約11個月後投入使用，秉承「過緊日子」理念

 

京城近觀｜走進港澳辦新大樓

一進主樓，正面是一幅「江山如此多嬌」的巨大掛畫。（黃燕明攝）

 

　　港澳辦新大樓原來是北京市教委的地址。隨北京市級機關2023年底整體搬遷至北京城市副中心，北京市教委最終落戶通州區達濟街，原辦公樓調撥給港澳辦使用。在搬遷前，港澳辦與國家統計局在西城區月壇南街共用一棟大樓，長期合署辦公。港澳辦新址解決多年來辦公功能和設施局促的問題。

 

京城近觀｜走進港澳辦新大樓

新增多功能廳，可以舉辦大型座談會及發布會等。（黃燕明攝）

 

　　據介紹，港澳辦大樓在原教委大樓上主要圍繞辦公安全、環境提升、消防提升三方面進行了裝修改造，歷時大約11個月後投入使用。大樓裝修改造秉承「過緊日子」理念，樓內立柱、地板等硬件皆為利舊使用。

 

處處突出紫荊花、蓮花等「港澳元素」

 

京城近觀｜走進港澳辦新大樓

港澳辦新大樓外的玻璃雨篷加入了紫荊和蓮花的港澳元素。（黃燕明攝）

 

京城近觀｜走進港澳辦新大樓

進入主樓右側的大屏幕上播放著港澳元素畫面。（黃燕明攝）

 

　　進入主樓，大廳寬敞明亮，大屏幕上播放著港澳元素畫面，更加突出紫荊花、蓮花等「港澳元素」。大院鐵門、遮雨棚均雕刻「紫荊花」「蓮花」圖案，為到訪的港澳人士營造賓至如歸的感覺。設施功能升級完善，樓內專設紫荊廳、蓮花廳用於接待港澳來賓，可滿足會見港澳客人和來訪團體的需求。兩個不同會客廳進行了精心布置，同樣融入了「港澳元素」，其中，紫荊廳懸掛著會議展覽中心、西九龍文化區等標誌性地標圖片。新辦公大樓新增多功能廳，配備視頻會議系統等現代化設備，可用於新聞發布及遠程會議，能夠舉辦較大型座談會和發布會，辦公條件與服務功能顯著提升。

 

京城近觀｜走進港澳辦新大樓

大樓一樓增設了「紫荊廳」，專門接待來自香港人士。（黃燕明攝）

 

京城近觀｜走進港澳辦新大樓

大樓一樓增設了「蓮花廳」，專門接待來自澳門人士。（黃燕明攝）

 

　　新大樓啟用以來，短短近兩個月時間，紫荊廳、蓮花廳已接待了多批次來自港澳的賓客。全國兩會即將啟幕，相信陸續有更多港澳賓客到訪，新大樓成為連接港澳與內地的重要交流場所。從合署辦公到獨立院落，從設施簡陋到功能完備，港澳辦新大樓不僅是辦公條件的改善，更彰顯著中央對港澳工作的高度重視與堅定支持。

 

撰文、攝影：經濟通駐京記者黃燕明

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

00300

美的集團

85.850

異動股

02432

越疆

35.600

異動股

06696

多想雲

4.380

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 48,501.27
    -403.51 (-0.825%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,816.63
    -64.99 (-0.944%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,516.69
    -232.17 (-1.021%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升7.415
變動率︰+2.151%
較港股︰-3.70%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌83.499
變動率︰-2.060%
較港股︰-1.77%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.488
變動率︰-3.139%
較港股︰-1.33%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌133.458
變動率︰-4.725%
較港股︰-1.72%
精選中資美股 More
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌18.350
變動率︰-4.228%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌37.990
變動率︰-4.787%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌135.590
變動率︰-4.889%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.490
變動率︰-5.696%
精選美股 More
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰跌43.100
變動率︰-5.275%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌49.830
變動率︰-5.705%
NVAX
諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰跌9.490
變動率︰-6.133%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰跌100.760
變動率︰-6.252%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 03/03/2026 17:32 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：03/03/2026 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 03/03/2026 17:32 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00300 美的集團
  • 85.850
  • 02432 越疆
  • 35.600
  • 06696 多想雲
  • 4.380
  • 02555 茶百道
  • 5.610
  • 02917 香港通訊國際股權
  • 0.050
股份推介
  • 00288 萬洲國際
  • 9.890
  • 目標︰$11.00
  • 02715 埃斯頓
  • --
  • 目標︰--
  • 02269 藥明生物
  • 37.000
  • 目標︰$45.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.830
  • 目標︰$8.00
  • 00148 建滔集團
  • 38.220
  • 目標︰$42.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 135.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 134.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 31.580
  • 01398 工商銀行
  • 6.450
  • 00700 騰訊控股
  • 510.500
報章貼士
  • 00868 信義玻璃
  • 11.300
  • 目標︰$16.50
  • 00016 新鴻基地產
  • 142.800
  • 目標︰$164.00
  • 00836 華潤電力
  • 18.510
  • 目標︰$20.00
熱炒概念股
即時重點新聞

03/03/2026 17:15  《盤後部署》港股利淡加劇望政策撐市，兩會前內需股先跌為敬不妨跟注撈底

03/03/2026 17:38  太平洋航運(02343)去年純利跌55.8%至5817.2萬美元，息增至6港仙

03/03/2026 17:30  太平洋航運(02343)宣布逾3億元股份購回計劃

03/03/2026 16:54  【中東戰火】國泰(00293)取消3月14日前往返杜拜及利雅得航班

03/03/2026 15:15  【兩會在即】全國政協十四屆四次會議明日下午開幕，11日上午閉幕，會期7天

03/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６０﹒８１億元，買騰訊沽阿里

03/03/2026 08:52  【大行炒Ｄ乜】法巴看好滙控再破頂，多行齊削小米目標價最多四…

03/03/2026 16:23  《財資快訊》美電跌報７﹒８０７３，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指創一個月最大跌幅，全國政協會議明開幕會期7天新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 大新銀行推出高達2.8厘存款年利率優惠新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

午後亞股恐慌情緒急升，恒指收跌291點報25768科指跌超2%，成交湧至3705億元新文章
品味生活
生活
人氣文章

搵食地圖

IKEA黑白甜品系列︱芝麻糊＋豆腐布甸＋芝麻撻最平$9.9＋yuu會員指定菜式85折
人氣文章

搵食地圖

麥當勞新品︱睡衣套裝＋T 恤＋帽＋襪＋斜背包換購詳情＋App積分獎賞免費咖啡
人氣文章

銷售達人．梁子驄 Brian

提醒繳保費卻被回應今年沒用過？拆解背後意思與應對策略新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living Feature

無筆無水無墨：香港當代水墨藝術的反思
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

烹調丈夫的食譜，能否調教出好男人？百年食譜裡的婚姻隱喻
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

Art Central 2026 預告：從大型裝置到數位藝術，必看畫廊與焦點作品
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中藥字典｜附子被譽為起死回生妙藥，同時具毒性，解析入藥宜忌新文章
人氣文章
春天養生｜中醫教女士2招自我檢查血氣，推介黑豆養血湯去濕補氣
人氣文章
家居暗藏5大致癌物，1種無色無味易引致肺癌，醫生建議10招遠離環境致癌物
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/03/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/03/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事03/03/2026
神州經脈 | 滬指創一個月最大跌幅，全國政協會議明開幕會期7天
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

說說心理話

定期存款 | 大新銀行推出高達2.8厘存款年利率優惠

03/03/2026 17:26

貨幣攻略

伊朗局勢的短期與長期判斷

03/03/2026 16:07

大國博弈

財政預算案見層次

02/03/2026 13:05

2026-27年度財政預算案

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區