京城近觀｜走進港澳辦新大樓

港澳辦新大樓去年底啟用，主樓外「中共中央港澳工作辦公室」牌子是港澳辦搬遷新址後首次公開懸掛。（黃燕明攝）

馬年農曆新年剛剛結束，記者獲邀走進位於前門西大街的港澳辦新大樓參加港澳記者座談會。這也是港澳辦搬入新址後，駐京港澳記者首次走進。

港澳辦新大樓位於北京市西城區前門西大街109號，獨立院落。新址距離天安門廣場1700米，地處首都核心區域，位置重要，且交通便利，距地鐵和平門站僅200米。

裝修改造約11個月後投入使用，秉承「過緊日子」理念

一進主樓，正面是一幅「江山如此多嬌」的巨大掛畫。（黃燕明攝）



港澳辦新大樓原來是北京市教委的地址。隨北京市級機關2023年底整體搬遷至北京城市副中心，北京市教委最終落戶通州區達濟街，原辦公樓調撥給港澳辦使用。在搬遷前，港澳辦與國家統計局在西城區月壇南街共用一棟大樓，長期合署辦公。港澳辦新址解決多年來辦公功能和設施局促的問題。

新增多功能廳，可以舉辦大型座談會及發布會等。（黃燕明攝）

據介紹，港澳辦大樓在原教委大樓上主要圍繞辦公安全、環境提升、消防提升三方面進行了裝修改造，歷時大約11個月後投入使用。大樓裝修改造秉承「過緊日子」理念，樓內立柱、地板等硬件皆為利舊使用。

處處突出紫荊花、蓮花等「港澳元素」

港澳辦新大樓外的玻璃雨篷加入了紫荊和蓮花的港澳元素。（黃燕明攝）

進入主樓右側的大屏幕上播放著港澳元素畫面。（黃燕明攝）

進入主樓，大廳寬敞明亮，大屏幕上播放著港澳元素畫面，更加突出紫荊花、蓮花等「港澳元素」。大院鐵門、遮雨棚均雕刻「紫荊花」「蓮花」圖案，為到訪的港澳人士營造賓至如歸的感覺。設施功能升級完善，樓內專設紫荊廳、蓮花廳用於接待港澳來賓，可滿足會見港澳客人和來訪團體的需求。兩個不同會客廳進行了精心布置，同樣融入了「港澳元素」，其中，紫荊廳懸掛著會議展覽中心、西九龍文化區等標誌性地標圖片。新辦公大樓新增多功能廳，配備視頻會議系統等現代化設備，可用於新聞發布及遠程會議，能夠舉辦較大型座談會和發布會，辦公條件與服務功能顯著提升。

大樓一樓增設了「紫荊廳」，專門接待來自香港人士。（黃燕明攝）

大樓一樓增設了「蓮花廳」，專門接待來自澳門人士。（黃燕明攝）

新大樓啟用以來，短短近兩個月時間，紫荊廳、蓮花廳已接待了多批次來自港澳的賓客。全國兩會即將啟幕，相信陸續有更多港澳賓客到訪，新大樓成為連接港澳與內地的重要交流場所。從合署辦公到獨立院落，從設施簡陋到功能完備，港澳辦新大樓不僅是辦公條件的改善，更彰顯著中央對港澳工作的高度重視與堅定支持。

撰文、攝影：經濟通駐京記者黃燕明

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇