兩會在即｜GDP目標料轉向「4.5%-5%」更具彈性，減息降準空間有限

十四屆全國人大四次會議和全國政協十四屆四次會議將分別於3月5日和3月4日在北京開幕。會議將確立2026年的政策基調，為未來五年勾勒發展藍圖。

今年政府工作報告中關於GDP成長目標的定調，成為評估中國政經走向的重要指標。至於中國將會維持傳統的「5% 左右」強硬表態，還是會轉向更具彈性的「4.5%-5%」區間，引起各界關注。若預測成真，這將是中國年度目標首次低於5%。另外，綜合多家機構預測，減息降準空間或有限，樓市暫無大招出台，關注消費補貼是否擴大。

全國兩會將於3月5日及3月4日在北京召開。(AP圖片)

普遍預計GDP增速目標將落在4.5%-5%區間



摩根士丹利指出，各地地方政府設立的GDP增速目標略微降至5%左右，反映中央導向更為務實，適度減少對投資刺激的預期，在此背景下，「5%左右」或仍是合理的全國增速目標。

而據《彭博》報道，此次全國人大會議可能會做出一些低調但影響深遠的調整，最顯著的可能是弱化5%的經濟成長目標，「有可能會設定4.5%-5.0%的目標區間，也有可能維持5%的目標但在承諾方面使用更溫和的措辭。」

報道指，各地對成長目標的調整令整體成長目標面臨愈來愈大的下調壓力。31個省份中已有18個（佔中國GDP總量的一半以上）下調了2026年成長目標，目前加權平均增速目標為5%，低於2025年的5.3%。

ING大中華區首席經濟學家宋林指出，基準預期是中國今年增長目標仍設在「5%左右」，但設定為更保守的「4.5%以上」也有不低的可能性。

高盛亞太首席經濟學家迪安竹(Andrew Tilton)預計，中國今年經濟增長目標可能在「4.5%至5%」之間，旨在減輕地方官員的壓力，相信政府更傾向於接近5%，而不是超過5%。

花旗同樣預料，內地決策者會將今年的GDP增長目標設定在「4.5%至5%」，終結此前連續3年「約5%」的目標設置。

機構普遍預計中國今年GDP增速目標將落在4.5%-5%區間。(AP圖片)

宏觀政策或保持穩定，料減息降準空間有限

美銀證券稱，雖然總體目標有所下調，但政策支持預計將保持穩定。預期今年政策利率將下調約20個點子，同時採用定向貸款工具支持重點板塊。在財政方面，赤字率可能維持在GDP的4%左右，並增加特別國債和地方政府專項債券的發行，將資金引向基礎設施和戰略項目。

《彭博》亦預計，財政預算規模基本不變。料財政赤字率將設定在GDP的8%，即11.8萬億元（人民幣．下同），其中經常性支出由一般公共預算承擔，長期項目則由政府性基金預算承擔。一般公共預算赤字預計為5.9萬億元，約相當於GDP的4%。

中央政府專項資金借款額可能維持在1.3萬億元，而地方政府專項債發行額將增至4.6萬億元。在4.6萬億元地方政府專項資金中，3.8萬億元將用於重大項目。加上中央政府配套的資金，財政投資總額或接近6萬億元。剩餘8000億元地方政府債券額度與此前批准的2萬億元專項資金，將專項用於債務處置，逐步增強地方財政能力。

《彭博》預計中國財政預算規模基本不變。(AP圖片)

今年赤字率由4%降至3.8%

渣打大中華及北亞區首席經濟師丁爽估計，料今年赤字率由4%降至3.8%，佔GDP比重由9%降至8.5%，力度較去年降低，但會改善支出結構，而貨幣政策更多是配合財政政策，料減息降準空間有限，預測只會在首季降準25點子，第二季減息10點子，人民銀行會以多種工具保持流動性充裕，包括在二級市場買國債、常態化國債購買操作。

花旗指出，該行此前預期的政策組合，即財政支出增量1萬億元、減息20基點及降準50基點，可能愈來愈接近一個上限水平。花旗認為，今年首次減息降準推遲到第一季之後的風險也在上升，因為一個更切實可行的增長目標加上持續走強的股市，將降低短期內立即實施全面寬鬆政策的可能性。

樓市暫無大招出台，關注消費補貼是否擴大

在備受關注的房地產方面，摩根士丹利指出，未來的政策依然是小幅嘗試防超調，而非大力刺激強逆轉，暫無大招出台，預計決策層將繼續通過定向的需求端政策來管理房地產的調整節奏。

具體而言，該行預計決策層將在人口淨流入較強的城市推出適度的按揭補貼，選擇性地放鬆限購，並繼續強調保交樓。這些措施有望逐步放緩房價下行速度。大摩認為，房地產的「慢著陸」，未來兩年或步入尾聲。

高盛亞太首席經濟學家迪安竹認為，房地產低迷尚未結束，亦不會在今年結束。他解釋，中國房地產市場已經連續5年下滑，房價跌幅相當大，不但直接影響住房建設活動，也間接影響了基建支出。地方政府賣地減少，預算也隨之收緊。此外，由於中國家庭財富的三分之二是住房，房價下跌導致家庭財富縮水，令消費更謹慎。

摩根士丹利預測，中國將在人口淨流入較強的城市放鬆限購，並繼續強調保交樓。(AP圖片)

內需方面，美銀指出，重振內需仍是核心挑戰。固定資產投資在2025年出現了30多年來的首次萎縮，而隨著早期補貼效應消退，消費也有所放緩。投資者將關注消費補貼是否擴大，以及基礎設施支出是否加速的訊號。

廣開首席產業研究院院長連平相信當局會由兩方面推動，包括投資及消費，特別要提升居民收入，因為單靠補貼支持消費難以持久，估計兩會期間會深入討論，第二季前有進一步的政策推出。

摩根士丹利表示，2026年開年經濟基本面穩健，但尚未強勁，出口保持韌性，而消費仍然滯後。年初至今乘用車銷量下滑幅度明顯加深，或與去年年底新能源汽車購置稅減免政策到期有關。若上半年就業市場及社會消費品零售總額進一步走弱，決策層或在下半年加大對服務消費的支持力度。

美銀指出，重振內需仍是核心挑戰，投資者將關注消費補貼是否擴大。(AP圖片)

撰文：經濟通通訊社記者丘敏華

