神州經脈 | 滬指創一個月最大跌幅，全國政協會議明開幕會期7天

03/03/2026

　　兩會前夕，A股市場震盪下行。滬深指數今早集體高開後，不到半小時即急轉勢全面走低，滬綜指升至4197點階段新高後急插，在銀行、保險等金融股傾巢而出護盤下，滬指盤中一度翻紅，半日震盪微跌0.07%，午後跌幅擴大，滬綜指最終收跌1.43%報4122.68點，創一個月最大單日跌幅；深成指亦挫3.07%，創業板指跌2.57%，科創50大跌5.21%。成交維持高位，兩市全天交易額31295億元（人民幣．下同），連續兩日突破3萬億，較上日增1088億元或3.6%。

 

全國政協十四屆四次會議將於3月4日下午3時在人民大會堂開幕，會期7天。（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.8997，較上個交易日4時30分收盤價跌142點子，三連跌，續創2月13日以來逾兩周新低。今日人民幣兌一美元中間價報6.9088，較上個交易日升148點子，創2023年5月4日以來34個月新高，較市場預測偏弱約270點。

 

今日新聞精選

 

1. 全國政協十四屆四次會議新聞發布會今日下午舉行，大會新聞發言人劉結一介紹，全國政協十四屆四次會議將於3月4日下午3時在人民大會堂開幕，3月11日上午閉幕，會期7天，比去年的會期6天多出一天。大會的主要議程是：列席十四屆全國人大四次會議，聽取並討論政府工作報告以及其他有關報告，討論國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要草案等。

 

2. 據《彭博》引述知情人士報道，美國和中國貿易談判代表擬於3月中旬會面，表明儘管美國對伊朗發動打擊，但中美兩國領導人計劃中的峰會正在推進。知情人士表示，美國財政部長貝森特和中國國務院副總理何立峰料將於下周結束時在巴黎舉行會談，討論領導人會晤可能促成的商業協議，而討論內容可能包括中國或購買波音飛機、採購美國大豆的承諾以及台灣問題等。

 

3. 對於外電指中方正在向伊朗施壓，要求伊朗不要封鎖霍爾木茲海峽，中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上回應稱，能源安全對世界經濟非常重要，各方都有責任確保能源供應穩定暢通。中方敦促各方立即停止軍事行動，避免緊張事態升級，維護霍爾木茲海峽的航道安全，防止對全球經濟造成更大的影響。

 

4. 據《彭博》報道，美國官員正考慮限制英偉達向單一中國公司出口人工智能加速器的數量，這將進一步阻礙英偉達重返這一關鍵市場。知情人士透露，特朗普政府曾討論將每家中國企業購買英偉達H200芯片的上限定為7.5萬顆。功能類似的AMD MI325芯片的出貨量也將計入客戶的整體採購限額。這類芯片在科技界備受追捧，主要用於開發和運行人工智能模型。

 

5. 據《財新》報道，美以伊戰火之下，一名國有車企進出口業務人士表示，公司伊朗業務已經停滯，其他市場也受到波及。一名從事汽車外貿的人士則稱，中國車商很多是在杜拜做中轉貿易，經此去往中東其他市場或西非、北非，現在這個中轉站不安全，整體都受影響。

 

6. 市場調查機構Omdia今日發布報告顯示，2025年全球智能手機出貨量達到12.5億部，同比增長2%，創下2021年以來新高。2025年中國市場出貨量排行榜如下：華為以17%的份額位居榜首，出貨量同比增長2%；vivo以16%的份額位居第二，出貨量同比下降7%；蘋果以16%的份額位居第三，出貨量同比增長7%；小米以15%的份額位居第四，出貨量同比增長4%。

 

7. 蘋果中國官網上線新款iPhone 17e手機，4499元起售，存儲256GB起步，3月4日晚10:15接受預購。iPhone 17e搭載與iPhone17全系產品同代的A19芯片。此外，蘋果推出搭載M4處理器的全新iPad Air，售價起價為599美元，預購亦於3月4日開始。

 

8. 據「AI產品榜」微信公眾號今日發布的2026年2月全球AI應用榜顯示，MAU（月活躍用戶數）排名前三的AI應用分別為ChatGPT、豆包和千問。ChatGPT以9.56億MAU穩穩守全球第一，環比增速2.69%，增速放緩。豆包MAU環比漲87.38%至3.15億，達到ChatGPT的約三分一。在春節斥30億元「請客」的千問，MAU則從1月的3105萬飆升至2.03億，環比增552%成增速冠軍，並創下AI產品單月增速紀錄。夸克以1.7億MAU排第四，環比增長18.24%；DeepSeek排第五。

 

撰文：經濟通中國組

 

  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 48,501.27
    -403.51 (-0.825%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,816.63
    -64.99 (-0.944%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,516.69
    -232.17 (-1.021%)
