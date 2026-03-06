  • 會員
神州經脈 | 中證監稱將完善中國特色穩市機制建設，滬指全周跌1%

06/03/2026

　　A股三大指數集體收升，滬綜指連彈兩日，今（6日）收升0.38%報4124.19點，本周則錄得0.93%的跌幅；深成指先低後回、收高0.59%，創業板也升0.38%。滬深兩市全日成交額2.2萬億元（人民幣．下同），較上日減少1899億元或8%。

 

神州經脈 | 中證監稱將完善中國特色穩市機制建設，滬指全周跌1%

中證監主席吳清今日表示，「十五五」時期將完善中國特色穩市機制建設。（AP圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.8981，較上個交易日4時30分收盤價升22點子，兩連升，全日在6.8953至6.9142之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.9025，較上個交易日跌18點子。中東局勢持續升級推高美元避險需求，監管層穩定市場預期。

 

今日新聞精選

 

1. 全國人大會議舉行經濟主題記者會。人民銀行行長潘功勝表示，2026年人民銀行將實施適度寬鬆的貨幣政策，靈活高效地運用降準降息等多種貨幣政策工具。繼續開展國債買賣操作，完善存款準備金制度。過去兩個月時間，在公開市場各項工具淨投放中長期資金約2萬億元，總體看，社會融資條件處於寬鬆狀態，金融總量合理增長。他還指出，目前人民幣對美元雙邊的匯率水平處於這些年來的中值區間，中國沒有必要也無意通過匯率貶值獲取貿易競爭優勢。

 

2. 全國人大會議舉行經濟主題記者會。中國證監會主席吳清表示，「十五五」時期，將完善中國特色穩市機制建設，豐富跨周期逆周期調節的手段和機制，增強市場內在穩定性。在持續狠抓上市公司真實性的基礎上，會進一步提升可投性，完善激勵約束機制，促進上市公司提升治理水平，加強分紅回購，不斷提升投資價值和投資者回報，活躍併購重組市場，促進資源高效配置，助力培育更多的世界一流企業。

 

3. 主管港澳事務的中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥今早參加港澳地區全國政協委員聯組會，與委員共商國是。全國政協常委、香港旅發局主席林建岳發言稱，香港要切實擔起、負起第一責任人責任，將行政主導落實到發展規劃方面。丁薛祥認為，真正落實行政主導不是容易的事，既需要行政長官、特區政府增強當家人意識，也需要社會各方面共同支持，行政主導不是行政長官一個人的事，也是港澳特區政府、廣大市民、社會各界共同責任，大家要共同努力。

 

4. 在今日的中國外交部例行記者會上，有記者提到，受局勢影響，中東多國領空關閉，造成大量人員滯留當地，其中也有一些中國乘客。關於中國政府對他們提供的協助，外交部發言人毛寧表示，同民航局等國內主管部門緊急會商，在各方共同努力下，3月4日晚，載有近300名中國公民的外航航班自迪拜安全飛抵廣州；5日起國航、東航、南航、海航陸續恢復至阿聯酋、阿曼、沙特等國的往返航班。

 

5. 據《界面新聞》報道，因霍爾木茲海峽航運受阻，位於阿聯酋迪拜拉斯海庫爾（Ras Al Khor）的波比鹿汽車銷售服務公司（Bobideer Auto Trading FZE），其旗下1200輛長安、極石和方程豹等中國新能源車品牌乘用車被迫滯留阿曼灣海面。報道指，這批車輛原計劃經杜拜轉口貿易發往伊朗及伊拉克。無法進港將導致回款停滯，但公司仍需持續支付昂貴的船舶滯期費與利息，若滯留再持續一個月，該筆生意將無利可圖。

 

6. 據《財聯社》從騰訊方面獲悉，今日近千名開發者與AI愛好者在深圳騰訊大廈門口排長隊，在騰訊雲工程師的協助下完成OpenClaw雲端安裝。本次活動通過騰訊輕量雲Lighthouse部署，5分鍾即可免費安裝。上午10點，第一波八十多位愛好者開始排隊。11點，數百個預約號碼全部發放完畢。目前，騰訊輕量雲Lighthouse開發者數量、調用核數多次突破歷史峰值，OpenClaw雲上「養蝦人」規模突破10萬。

 

7. 字節跳動今日在其微信公眾號發文宣布，ByteIntern實習生招聘項目正式啟動。這是字節跳動史上規模最大的轉正實習生招聘計劃，擬面向全球高校招聘逾7000名實習生，面向2027屆畢業生（畢業時間為2026年9月至2027年8月），所有的ByteIntern崗位均提供轉正機會，整體轉正率超50%。本次招聘重點傾斜研發、產品與AI領域，其中研發類崗位數量超4800個，佔比超六成。

 

8. 據《界面新聞》報道，從接近蜜雪冰城的人士處獲悉，目前蜜雪冰城現磨咖啡業務處於前期規劃試點階段，除全自動咖啡機外，接下來將同步試點升級咖啡產品線，包括推出咖啡新品、升級咖啡豆、牛奶等核心原料等多個方面，整體仍將延續高質平價的產品策略。據悉，此前大多數蜜雪冰城門店並未配置咖啡機，店內咖啡均使用咖啡粉製作，沒有現磨咖啡。

 

撰文：經濟通中國組

 

