神州經脈 | 外貿增速創近年新高，滬指重返四千一，人民幣大漲

10/03/2026

　　中國1-2月貿易數據超預期，緩和了市場對經濟基本面的擔心，但中東不確定性仍困擾投資者。滬深股市周二（10日）反彈，滬綜指收升0.65%至4123.14點，重返4100點，深成指也漲2.04%，創業板指更揚3.04%。兩市全天成交約2.4萬億元（人民幣．下同），較上日減少2496億元或9.4%。

 

神州經脈 | 外貿增速創近年新高，滬指重返四千一，人民幣大漲

海關總署公佈，按美元計，內地首2月出口總值6565.8億美元，急漲21.8%。(AP圖片)

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周二收報6.8718，創2月27日以來逾一周新高，較上個交易日4時30分收盤價大升465點子，為2024年8月以來的一年半最大升幅。周二人民幣兌一美元中間價升破6.9關口，報6.8982，較上個交易日升176點子，止兩連跌，創2023年4月25日以來近三年新高，較市場預測偏弱約90點。

 

今日新聞精選

 

1. 海關總署罕有在月度進出口快訊中公布2月單月數據。按美元計，2026年2月進出口總值5087.8億美元，同比猛漲27.7%。其中，出口總值2998.8億美元，激增39.6%；進口總值2089億美元，大增13.8%；貿易順差909.8億美元。按美元計，首2月進出口總值10995.4億美元，同比漲21%。其中，出口總值6565.8億美元，急漲21.8%，漲幅創2021年10月以來最高；進口總值4429.6億美元，大增19.8%，增幅創2022年1月以來最高；貿易順差擴至2136.2億美元，創歷史同期最高。

 

2. 海關總署數據顯示，前2個月，美國失落中國第三大貿易夥伴地位，降一位排第四，被拉丁美洲取代。首2月中國與美國貿易總值為6097.1億元，下降16.9%。首2月，中國與東盟貿易總值為1.24萬億元，增長20.3%，東盟仍為第一大貿易夥伴。歐盟為第二大貿易夥伴，中國與歐盟貿易總值為9989.4億元，增長19.9%。第三大貿易夥伴為拉丁美洲，中國與拉丁美洲貿易總值為6742.6億元，增19.7%。

 

3. 中國外交部發言人郭嘉昆周二在例行記者會上，就中東地區滯留中國旅客回國情況表示，經各方共同努力，已有1萬餘名中國旅客自阿聯酋、阿曼、沙特等國安全有序返回。郭嘉昆稱，當前美國、以色列同伊朗戰事延宕，中東地區部分機場尚未完全恢復正常運行。外交部再次提醒中國公民，暫勿前往伊朗周邊受到軍事衝突波及的國家和地區。

 

4. 高盛首席中國股票策略師劉勁津發布最新報告稱，儘管近期市場有所波動，但仍維持對中國股市（A股與H股）的「增持」評級。當前主導全球投資者情緒及股價走勢的核心因素包括中東地緣政治緊張局勢及能源價格波動，以及人工智能技術的持續突破所帶來的機遇與挑戰等。劉勁津認為，A股具備更高的風險收益比（夏普比率），在戰術配置上，在全球地緣政治風險與AI顛覆性擔憂緩解之前，建議投資者側重結構性主題以捕捉超額收益。

 

5. 彭博新能源財經發布的年度報告《2025年全球風電整機製造商市場份額》顯示，2025年全球風電新增裝機容量達169GW，同比增長38%，連續第三年刷新歷史紀錄。其中，陸上風電新增裝機容量為161GW（佔比95%），海上風電新增裝機容量為8GW。中國陸上風電的強勁增長是2025年全球風電擴張的主要動力，中國也因此成為全球首個單年新增裝機超過100GW的市場。全球主要風機製造商排名中，中國風機製造商首次包攬市場份額前六位。

 

6. 據聚焦AI等產業發展的微信公眾號《智能紀元AGI》引述消息發文稱，字節跳動旗下豆包近期已開始內測「購物下單」功能，支持在豆包App內直接下單商品並完成支付，毋須跳轉抖音，而該功能最快將在本月對外發布。文章稱，這將是字節首次將「AI電商」技術內置到DAU（日活躍用戶數）超1.45億（數據來源：QuestMobile）的豆包App當中。

 

7. 「龍蝦」（OpenClaw）熱潮持續，智譜周二正式上線AutoClaw（中文名：澳龍），用戶下載安裝後，可以在本地電腦上一鍵部署「龍蝦」。另外，江蘇省常熟市近日推出13條舉措支持OPC（一人公司）運用「OpenClaw」工具生產經營，對於入選各級人才計劃的OPC項目，最高可給予600萬元綜合支持。合肥高新區亦發布類似的意見稿，推出15條舉措以支持OpenClaw等開源AI項目落地，打造「AI+超級個體/一人公司（OPC）」新業態標桿，最高可提供1000萬元資金扶持。

 

8. 曾獲評米芝蓮一星、承載一代京城食客餐飲記憶的鼎泰豐，在經歷2024年華北區域14家門店集體閉店和品牌運營權紛爭後，重返北京市場。近日，鼎泰豐北京嘉里中心店開始試營業，計劃3月14日正式對外營業。作為鼎泰豐重返北京的首家門店，後續品牌尚有拓店計劃，但暫未公布具體選址與時間表。鼎泰豐全面取消服務費但同步上調菜品價格，引發了消費者「服務費並入菜價」的熱議。

 

撰文：經濟通中國組

 

