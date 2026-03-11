  • 會員
神州經脈 | 全國政協會議閉幕，銀行國企等傳被限制用OpenClaw

11/03/2026

　　中東局勢仍不明市場維持震盪，明日（12日）下午全國人大閉幕，兩會行情進入尾聲，滬綜指今日反覆收升0.25%兩連升，報4133.43點，深成指升0.78%，創業板指揚1.31%。滬深兩市全天成交額2.5萬億元（人民幣．下同），較上日回升1105億元或4.6%。

 

神州經脈 | 全國政協會議閉幕，銀行國企等傳被限制用OpenClaw

為期7天的全國政協十四屆四次會議今日閉幕，大會表決通過多項決議。（AP圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.8700，較上個交易日4時30分收盤價升18點子，兩連升，續創2月27日以來逾一周新高。今日人民幣兌一美元中間價報6.8917，較上個交易日升65點子，兩連升，續創2023年4月25日以來近三年新高，較市場預測偏弱約90點。

 

今日新聞精選

 

1. 為期7天的全國政協十四屆四次會議今日閉幕，閉幕會早上9時在北京人民大會堂舉行。大會表決通過多項決議。國家主席習近平，國務院總理李強等黨和國家領導人出席，全國政協主席王滬寧發表講話。王滬寧表示，要更好發揮政協的凝心聚力作用，將思想政治引領融入日常，善用未來五年的美好願景鼓舞群眾，同時多說利民的話、多做惠民的事。

 

2. 據《彭博》報道，美國總統特朗普即將訪華，北京方面在這個重要時點上認為美國準備不足並對此不滿，擔心兩國元首具有里程碑意義的峰會可能因此拘泥於貿易協定，而無法觸及關鍵的外交和安全問題。據知情人士透露，中國官員認為美國在特朗普3月31日抵達前的籌備屬於倉促行事。另一位知情人士則表示，讓北京同樣感到不滿的是白宮在特朗普對此行的期待上，缺乏與中方的溝通。

 

3. 據《彭博》報道，開源AI智能體OpenClaw在中國推廣得如火如荼之際，中國官方開始擔憂其安全風險問題。知情人士表示，包括大型銀行在內的國企和政府機關已收到通知，出於安全風險擔憂，限制在辦公電腦設備和環境部署OpenClaw；已經安裝相關應用的需要立即停用，並安排刪除或上報進行安全核查。另外據《財聯社》報道，今天開始，至少已有15家券商作出明確要求，嚴控公司內部安裝使用「小龍蝦」。

 

4. 據《路透》引述巴拿馬當地報章報道，中遠海運控股股份有限公司已暫停在巴拿馬運河入口處的巴爾博亞港的運營。在今日舉行的中國外交部例行記者會上，就中方能否確認及提供詳細原因，外交部發言人郭嘉昆回應稱，不了解有關情況，請向中方主管部門進行了解。巴拿馬當地報章獲得的客戶通知顯示，中遠海控要求空集裝箱必須歸還至科隆省的曼薩尼約國際碼頭或科隆集裝箱碼頭。中遠海控未說明暫停運營的原因，也未說明該措施是臨時性還是永久性。

 

5. 中汽協發布的最新數據顯示，2月，中國汽車產銷分別完成167.2萬輛和180.5萬輛，同比分別下降20.5%和15.2%。2月，新能源汽車產銷分別完成69.4萬輛和76.5萬輛，同比分別下降21.8%和14.2%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的42.4%。1至2月，中國汽車產銷分別完成412.2萬輛和415.2萬輛，同比分別下降9.5%和8.8%。中汽協副秘書長陳士華稱，主要是需求前置釋放、春節假期錯位、消費意願不足等因素疊加影響。

 

6. 開源AI智能體OpenClaw（「龍蝦」）的安全風險日益受到關注，在內地官方接連發布風險提示之下，微博已出現「第一批養蝦人開始花錢請人上門卸載」的話題。據《藍鯨新聞》報道，從二手交易平台查詢發現，昨日有不少「上門卸載OpenClaw」服務上架，服務詳情為「專業遠程/上門卸載，安全乾淨無殘留」、「上門卸載解決你的AI焦慮」等，費用與「上門安裝」相比明顯更低，從29.9元到299元不等。

 

7. 科技媒體《The Information》報道稱，騰訊正秘密為其即時通訊應用微信打造一款新的AI Agent（智能體）。騰訊這一項目計劃年中測試、三季度上線，力求追趕阿里巴巴　和字節跳動的進度。據悉，騰訊這款智能體將嵌入微信，以對話形式接入數百萬個小程式，可替代用戶完成叫車、外賣等任務，取代14億個月活用戶自主完成上述任務。

 

8. 據《彭博》引述知情人士報道，比亞迪正在研究進軍一級方程式賽車（F1）及世界耐力錦標賽（WEC）等賽車運動領域的選項，以提升品牌在全球市場的吸引力。不過，進軍F1的潛在成本可能是比亞迪面臨的一大障礙。有知情人士透露，研發並投入一輛賽車通常需要數年談判，且單個F1賽季的投入成本可能高達5億美元，這對企業財務規劃是極大的挑戰。目前比亞迪內部尚未作出最終決定，也不排除評估後決定不參與任何賽事的可能性。

 

撰文：經濟通中國組

 

即時重點新聞

11/03/2026 17:00  《盤後部署》地緣政局未穩恒指二萬六得而復失，長汽成功出海股價見支持

11/03/2026 18:44  毛記葵涌(01716)賣盤，姚家豪及陸家俊場外悉售1.76億股，套現約1.2億元

11/03/2026 16:28  國泰航空：3月飛機航油價格已翻倍，很快公布上調燃油附加費詳情

11/03/2026 13:51  【ＡＩ】彭博：中國限制銀行、國企和政府機關等使用OpenClaw

11/03/2026 16:22  中遠據報暫停巴拿馬運河港口運營，外交部回應：不了解有關情況

11/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒４８億元，買中海油沽騰訊

11/03/2026 08:53  【大行炒Ｄ乜】中信里昂升九置至增持目標價翻倍，德銀麥格理齊…

11/03/2026 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒８２７４，一周拆息較上日微升至１﹒…

