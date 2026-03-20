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專訪 | 陶冬：私募信貸淪最大短板，AI股高危，暫未見中東錢加速湧港（有片）

20/03/2026

　　中東戰事前景難料，金融市場暗流湧動。淡水泉投資（Springs Capital）總裁陶冬博士接受訪問時警告，鑑於中東資金「去風險」已趨極端，特朗普的炸彈正出乎其意料地炸向華爾街，而私募信貸為目前「最容易出事」的地方。坊間盛傳「3000億港元中東資本湧港」，惟陶博指，目前自己暫未見到更多中東錢投向港股、A股。

 

專訪 | 陶冬：私募信貸淪最大短板，AI股高危，暫未見中東錢加速湧港（有片）

 

特朗普「回力鏢」，擊中華爾街命門

 

　　「特朗普的本意是把炸彈扔到伊朗人頭上，但同時也扔到了華爾街」，此論斷從高盛、摩通最新據報向對沖基金客戶提供做空規模達1.8萬億美元的私募信貸市場途徑可見一斑。陶博認為，私募信貸眼下正正是美國金融生態圈裏最大的短板，最容易出事的地方，「這恐怕是特朗普當初炸伊朗時，壓根就沒想到的。」

 

專訪 | 陶冬：私募信貸淪最大短板，AI股高危，暫未見中東錢加速湧港（有片）

迪拜當局稱伊朗無人機遭攔截爆炸，碎片擊中帆船酒店釀火警。（網上圖片）

 

　　他解釋，當中東人看到伊朗無人機在迪拜帆船酒店前噴火，其心理衝擊是震撼性的，由此帶來大量中東資金處於去風險、去槓桿浪潮的風口浪尖。「這意味著，對於全球那些極度超買的風險資產，或者本來就已經被視為『過街老鼠』的資產，承受的壓力會特別大。」

 

借短投長埋暗雷，若爆煲衝擊超想象

 

　　所謂過度交易的資產，首推AI股，其次是漲了一波的歐洲股；而「過街老鼠」式交易，最典型的就是私募信貸。陶博指，這些借短錢（比如來自高淨值客戶），做長投（比如AI科企、數據中心）的資金，正常情況下可賺得盆滿鉢滿，但一旦出現結構性變化或情緒大幅波動，就會引發大量贖回，甚至類似銀行擠提般的效應。

 

　　而一旦私募信貸爆煲，鑑於其與銀行、投行、保險公司的千絲萬縷聯繫，意味衝擊會大得多，此正正是目前美國金融生態圈裏最大的短板，最容易出事的地方，「這恐怕是特朗普當初炸伊朗時，壓根就沒想到的。」

 

迪拜家辦回流，惟去風險優先於買股

 

專訪 | 陶冬：私募信貸淪最大短板，AI股高危，暫未見中東錢加速湧港（有片）

（資料圖片）

 

　　迪拜「國際金融中心」之夢乍現建於流沙之上，富得流油的中東家族辦公室，會否如特區政府所稱推動資金流入香港？陶博表示，的確見到迪拜的家辦正在重新搬回到香港、新加坡、倫敦，這對香港作為國際金融中心實屬利好。但至於中東的資金進入港股、A股，則早在一年前就已發生，「這一次的戰爭是不是令到更多的中東錢來投到港股、A股呢？我看未必，起碼我自己沒有見到。」

 

　　究其原因，仍是因中東目前首務在去風險，「她要現金，連黃金都不敢拿，所以你要讓她投到世界不同地方的股票上面，我覺得短期來講有一定的難度。」

 

　　不過，從地緣政治的角度看，美國作為世界燈塔的形象在崩塌；與此相反，中國相對穩定的政治環境、地緣政治角色，則令許多國家對中國的全球角色高度讚賞。

 

若現阿富汗式撤軍，石油美元或落幕

 

　　自中東重新點燃「火藥桶」，節節走低的美元指數突現回光返照，從1月的低見95.55回升至99以上。對此，陶博卻指，倘若美國今次重蹈阿富汗式的撤軍，即明明沒打贏，卻突然宣告「勝利」一走了之，必將顛覆中東的區域穩定、安全保障，令美國在全球地緣政治中所謂的「錨定(Anchor)」角色遭質疑。

 

　　儘管「結尾」會否真的如此發展演繹充滿不確定性，但一旦發生，過去25年全球所謂的「單極世界」基本上將落下帷幕，而過去50年「石油美元」的時代，也可能因此結束。

 

撰文：經濟通市場組記者俞瑾

 

　　立即去片：https://youtu.be/5HK8S_Iv6Tw

 

 

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