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神州經脈 | 博鰲論壇報告續看好亞洲經濟，清明小黃金周機票預訂增

24/03/2026

　　美伊戰爭有機會緩和的消息令亞洲股市多數反彈，今日滬深股市集體收升，滬綜指全日漲1.78%報3881.28點，深成指揚1.43%，創業板升0.5%。不過，市場觀望情緒濃厚，成交下滑，滬深兩市全日交易額2.08萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量3487億元或14%。

 

神州經脈 | 博鰲論壇報告續看好亞洲經濟，清明小黃金周機票預訂增

博鰲亞洲論壇2026年年會今起一連四天（24-27日）在海南博鰲召開。（AP圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.8877，較上個交易日4時30分收盤價升185點子。今日人民幣兌一美元中間價報6.8943，較上個交易日升98點子，較市場預測偏弱約百點。

 

今日新聞精選

 

1. 在今日的中國外交部例行記者會上，外交部發言人林劍表示，今日上午，一名自稱為日本自衛隊現役官員的不法之徒，翻牆強行闖入中國駐日本大使館。此人承認自身行為非法，威脅要以所謂神的名義殺死中國外交人員。林劍稱，中方對這一事件深感震驚，已向日方嚴正交涉，提出強烈抗議。中方要求日方立即徹查事件，嚴懲有關人員，給中方一個負責任的交代。

 

2. 博鰲亞洲論壇2026年年會今起一連四天（24-27日）在海南博鰲召開，大會旗艦報告《亞洲經濟前景及一體化進程2026年度報告》稱，亞洲仍是世界經濟的主要增長引擎，2026年預計增速達4.5%。另據《韓聯社》報道，韓國國務總理室通報，國務總理金民錫臨時取消訪華出席博鰲亞洲論壇的行程，應對中東局勢不穩給國內經濟帶來的影響。韓方已通過外交渠道提前向中方充分說明情況，並請求諒解。金民錫原定出席博鰲亞洲論壇並發表主旨演講。

 

3. 國新辦今日舉行新聞發布會介紹第九屆數字中國建設峰會有關情況。國家數據局局長劉烈宏介紹，峰會將於4月29日至4月30日在福建省福州市舉辦，主題為「加快數字技術創新發展，深入推進數字中國建設」，將舉辦50多場對話交流活動，並設有數字中國創新大賽和現場體驗區。據介紹，截至今年3月，全國日均Token調用量超140萬億，比2024年初的1000億增長1000多倍、相比2025年底的100萬億增長逾40%。

 

4. 據《新華社》報道，世界經濟論壇第十七屆新領軍者年會（夏季達沃斯論壇）將於6月23日至25日在大連舉辦。本屆年會的主題為「規模化創新」，預計將有1500餘位來自商界、政界、社會組織、學術界的嘉賓參加。本屆年會議程將圍繞五個問題展開：如何在不斷變化的貿易和產業格局中尋求繁榮？如何洞察中國經濟下一階段的發展軌跡？如何利用技術產出實際經濟效益？如何讓增長為下一代創造就業與機遇？如何讓能源與氣候轉型成為競爭力源泉？

 

5. 航旅縱橫大數據顯示，截至3月24日，2026清明假期國內航線機票預訂量超190萬張，同比增長約20%；出入境航線的機票預訂超59萬張，同比增長約12%。中小學春假政策的落地帶動民航市場升溫。目前各地出台的春假政策已覆蓋全國6個省份的28個地區，其中13個城市的春假與清明假期無縫銜接，形成了6天的「小黃金周」。截至3月24日，清明假期18歲以下的國內民航旅客數量同比增長約30%。

 

6. 據《上海證券報》報道，津巴布韋鋰出口禁令已延續近一個月，尚無放開消息，影響時長或超出此前市場預期。內地期貨市場碳酸鋰主力合約今日盤中一度上漲7.10%，觸及15.44萬元/噸。報道又指，今日從在津巴布韋布局鋰資源的中資企業獲悉，公司在當地的礦山和鋰鹽企業仍在正常生產運營，但鋰精礦出口仍然暫停，當地出口禁令未配套進一步細則。至於何時出口能夠恢復，目前各方還在積極溝通中。目前公司仍保有庫存。

 

7. 阿里達摩院今日在上海舉行一年一度的「2026玄鐵RISC-V生態大會」，會上發布了新一代旗艦CPU產品玄鐵C950，適用於雲計算、生成式AI、高端機器人、邊緣計算等領域。此外，阿里達摩院還發布了新一代高性能高能效處理器玄鐵C925，其SPECint2006性能分數超過12/GHz，相比玄鐵C930的能效比提升11%，主要適用於智能終端、工業控制、消費電子等領域。

 

8. 據《界面新聞》報道，近日有多位安卓手機用戶在社交媒體發帖反映，美團App在未獲得授權的情況下，疑似私自刪除了手機相冊中的照片和視頻。對此，美團官方客服回應稱，「該問題主要是安卓系統在極少數情況下，App自動緩存清理時遇到第三方SDK衝突導致異常。」美團已成立專項技術支持小組，聯合專業安全技術團隊協助受影響用戶找回數據。

 

撰文：經濟通中國組

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/03/2026 03:00
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