神州經脈 | RD製造業PMI遜預期，韓國放寬中國公民入境簽證，股匯齊漲

外圍地緣政治危機現轉機，亞太股市集體上漲，滬綜指今日（1日）收高1.46%，收報3948.55點，企穩三千九關；深成指亦漲1.7%，創業板指盤中升超2%、全日收高1.96%。成交亦見回暖，滬深兩市全日成交額超2萬億元（人民幣．下同），較上個交易日升199億元或1%。市場呈現普漲格局，醫藥和半導體板塊升幅領先。

3月30日起，曾經訪問過韓國的中國人可申領有效期為五年的多次往返簽證。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.8740，較上個交易日4時30分收盤價升341點子，兩連升，創3月11日以來三周新高，全日在6.8713至6.8872之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.9025，較上個交易日升169點子，兩連升，創3月25日以來一周新高，較市場預測則偏弱近170點。

今日新聞精選

1. RatingDog／標普聯合公布，3月中國製造業採購經理人指數（PMI）錄50.8，連續第四個月保持在50.0榮枯線之上，但較2月的52.1明顯回落，並低於預期的51.6。RatingDog指，最新數據顯示製造業整體擴張勢頭放緩，但表現仍屬強勁，為最近6個月以來次高紀錄，並且與本項調查歷史均值（始於2004年）持平。RatingDog創始人姚煜點評數據稱，從價格層面看，成本壓力顯著加劇，投入價格增速錄得2022年3月以來的最高水平。

2. 韓國駐華大使館公告稱，3月30日起，曾經訪問過韓國的中國人可申領有效期為五年的多次往返簽證。針對中國14座城市居民，韓政府將多次往返簽證有效期從現行的5年延長至最長10年，具體對象包括北京、上海、廣州、深圳、天津、南京、青島、重慶、廈門、杭州、蘇州、寧波、長沙和武漢。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上回應稱，中韓兩國持續提升人員往來的便利化水平，有利於兩國民眾增進彼此的了解和交流。

3. 中指研究院今日發布的最新報告顯示，3月全國100個城市新建住宅平均價格為17115元，環比上漲0.05%，同比上漲2.24%。報告指，3月房企推盤有所增加，杭州、上海、廣州等城市均有高端改善樓盤入市，帶動百城新房價格環比結構性上漲。二手住宅方面，報告顯示，3月全國100個城市二手住宅平均價格為12792元／平方米，環比下跌0.34%，跌幅較上月收窄0.2個百分點，跌幅較上月收窄0.2個百分點，已連續第三個月收窄；同比下跌8.55%。

4. 據《央視新聞》今早報道「進口」保健品亂象，指抖音、天貓銷量第一的葉黃素知名品牌「澳洲優思益」（Youthit）實為被「包裝」出來的銷冠，而且是「純國產」。報道播出後，廣東市場監管、海關、公安三部門聯合行動，對「優思益」等所謂「進口」保健品所屬的廣州雅拉源健康產業有限公司展開調查；浙江杭州濱江區市場監管部門亦對營銷策劃「澳洲優思益」的杭州索象營銷策劃有限公司開展了現場調查。目前，「優思益」抖音、天貓海外旗艦店均已暫停營業。

5. 據《央視新聞》報道，美國紐約市長祖赫蘭．馬姆達尼3月31日宣布，決定允許在政府電子設備上恢復使用短視頻社交媒體平台TikTok。當天，馬姆達尼在該平台上發布消息說：「TikTok，我們回來了。」據美國方面消息，紐約市長辦公室提供的一份備忘錄顯示，紐約市政府允許各部門在該社媒上發布內容，此次政策調整旨在擴大紐約市政府的信息傳播範圍。

6. 國家文物局近期印發通知並召開電視電話會議，部署推進全國國有博物館館藏文物安全管理專項行動，通過為期一年的集中行動，組織全國國有博物館逐件清點館藏文物，全面核實帳物相符情況，推動形成常態化、規範化的館藏文物盤庫機制，並同步啟動第二次全國可移動文物普查的試點工作。行動並集中排查整治館藏文物安全隱患，進一步強化防範措施，提高安全管理和應急處置能力，確保館藏文物安全。

7. 在柬埔寨方面的協助下，中國公安部工作組今日將陳志犯罪集團核心骨幹成員李雄從柬埔寨金邊押解回國。經查，李雄曾任太子集團旗下匯旺集團董事長，涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪。目前，李雄已被依法採取強制措施，相關案件正在進一步偵辦中。中國外交部發言人毛寧今日在記者會上表示，中方願繼續同包括柬埔寨在內的周邊國家加大執法合作力度，維護人民生命財產安全和地區國家交往合作的秩序。

8. 大宗原材料價格持續上漲，內地多個電動兩輪車品牌宣布漲價。據內媒報道，雅迪、九號、台鈴、愛瑪等國內電動兩輪車頭部品牌計劃自4月1日起對旗下大部分車型上調終端售價，漲幅普遍為200-300元。雅迪在相關調價函中稱，主要大宗原材料價格持續大幅上漲，其中鋁、銅、鐵等金屬材料漲幅超過40%，塑料粒子等化工原料漲幅高達80%以上。

撰文：經濟通中國組

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