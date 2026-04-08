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神州經脈 | 王毅明起訪朝鮮兩天，境外國資工作局成立，股匯大漲

08/04/2026

　　美伊同意停火兩周並展開談判，外圍地緣政治危機暫緩，滬深股市今日（8日）強彈，滬綜指收漲2.7%報3995點，逼近四千大關，深成指升幅見4.79%，創業板指也飆5.91%。成交放量，兩市全日交易額突破2.4萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量8201億元或50.8%。

 

神州經脈 | 王毅明起訪朝鮮兩天，境外國資工作局成立，股匯大漲

中共中央政治局委員、外交部長王毅將於4月9日至10日訪問朝鮮。（AP圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.8274，較上個交易日4時30分收盤價大升323點子，三連升，創2023年2月14日以來逾三年新高。離岸人民幣兌美元（CNH）今日升破6.83，亦創三年來新高。今日人民幣兌一美元中間價報6.8680，較上個交易日升174點子，兩連升，創2023年4月17日以來近三年新高，較市場預測偏弱約310點。

 

今日新聞精選

 

1. 據《新華社》報道，全國服務業大會4月7日至8日在京以電視電話會議形式召開。會上傳達了國家主席習近平重要指示。習近平強調，新征程上，要堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，完整準確全面貫徹新發展理念，突出需求牽引、改革攻堅、科技賦能、開放合作，深入實施服務業擴能提質行動，推進生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸，促進生活性服務業高品質多樣化便利化發展，培育更多「中國服務」品牌，努力開創服務業高質量發展新局面。

 

2. 中國外交部發言人宣布，應朝鮮外務省邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於4月9日至10日訪問朝鮮。外交部發言人毛寧在今日的例行記者會上介紹，王毅此訪是中朝雙方落實兩黨兩國最高領導人共識，推動雙邊關係發展的重要舉措。中方願同朝方一道，加強戰略溝通，密切交往合作，推動中朝傳統友好合作關係不斷向前發展。

 

3. 國民黨主席鄭麗文今日展開訪陸第二天行程，上午率領國民黨訪問團拜謁位於南京東郊紫金山麓的中山陵。鄭麗文此行是中國國民黨主席時隔10年再次率團訪問大陸，行程為期6天，訪問團將到訪江蘇、上海、北京。國務院台辦發言人朱鳳蓮今日在例行新聞發布會上表示，此訪順應了島內要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，會得到台灣民眾的肯定和支持。

 

4. 美國和伊朗同意停火兩周展開談判，並就開放霍爾木茲海峽達成一致。不過霍爾木茲海峽何時恢復通航未有明確消息，同時有傳伊朗和阿曼將收取霍爾木茲海峽通行費。據《中新社．國是直通車》報道，針對外媒普遍關注的霍爾木茲海峽是否收費的問題，伊朗駐華大使法茲里今日在北京表示，伊朗尚未出台正式的收費方案及標準，伊方將參照目前世界上其他水道的通行收費標準以及國際法來做出決定。

 

5. 中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上宣布，西班牙首相桑切斯將於4月11日至15日對中國進行正式訪問，中國國家主席習近平、國務院總理李強將同他會見，就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。毛寧稱，「此訪是桑切斯首相四年內第四次訪華，也是繼去年西班牙國王、首相同年訪華以來，中國同西班牙在較短時間內又一次重要的高層交往。」

 

6. 據《路透》引述知情人士透露，越南最高領導人蘇林計劃下周訪問中國，與中國國家主席習近平會面。兩名知情人士表示，訪問預計將於4月14日至17日進行。這可能是蘇林周二（7日）當選越南國家主席以來的首次出訪。報道強調訪問仍在籌劃中，可能因日程安排問題而推遲。在中越均擔憂能源安全並面臨美國關稅壓力的背景下，此行將鞏固兩國關係。

 

7. 據《新華社》報道，從國務院國資委獲悉，國務院國資委新設境外國資工作局。據國務院國資委網站內顯示的境外國資工作局子網站，境外國資工作局局長為朱凱，局方主要職責為指導所監管企業國際化經營和境外資產布局優化、結構調整，承擔所監管企業境外資產監督有關工作，加強境外投資經營等方面風險防範化解，承擔境外突發事件和危機處理有關工作。該局下設國際化經營處、風險防範處、監督治理處、應急管理處共4個機構。

 

8. 《路透》報道，字節跳動旗下短視頻平台TikTok周三（8日）表示，計劃在不到一年內投資10億歐元在芬蘭建設第二個數據中心。TikTok表示，該數據中心將設在芬蘭南部拉赫蒂，初始規模為50兆瓦（MW），總潛在規模為128兆瓦。TikTok補充，這項投資是公司「規模達120億歐元、為超過2億名用戶的數據提供業內領先保護的歐洲數據主權計劃」的一部分。

 

撰文：經濟通中國組

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/04/2026 20:29
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