  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

神州經脈 | 淘京美拼抖等7電商被罰36億，源杰科技成A股新「股王」

17/04/2026

　　滬指連升五個交易日後，今日（17日）稍微回吐，全日收跌0.1%報4051.43點，全周計則升1.64%；深成指揚0.6%，創業板指漲1.43%。滬深兩市成交額約2.4萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增839億元或者3.6%。分析人士指出，中國一季度經濟暫未受中東戰爭的明顯影響，二季度壓力可能逐步顯現，不過中國具備較強能力應對短期擾動，且一季度超預期增長為決策者提供緩衝空間，短期政策加碼刺激的緊迫性偏低，預計4月底中央政治局會議將保持定力。

 

淘京美拼抖等7電商被罰36億，源杰科技成A股新「股王」

拼多多、美團、京東、餓了麼、抖音、淘寶、天貓7家電商平台共被罰沒近36億人幣。（AP圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.8263，較上個交易日4時30分收盤價跌66點子，三連跌，全日在6.8224至6.8302之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8622，較上個交易日跌6點子，兩連跌，較市場預測偏弱約420點。

 

今日新聞精選

 

1. 對於中國駐日本大使館接連遭到恐怖威脅，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上指出，近年針對中國駐日外交機構的滋擾和挑釁不斷，近期更是出現自衛隊現役官員持刀闖館等一系列嚴重惡性事件。如果對此類案件輕描淡寫，甚至轉移視線，混淆是非，只會從惡如崩，產生更為嚴重的後果。中方再次敦促日方反思糾錯、徹查整改，給中方一個負責任交代。

 

2. 國家發改委副主任王昌林今日在國新辦發布會上表示，大家非常關心中小學「春秋假」，要鼓勵更多有條件的地方積極探索。同時，要做好學生假期與家長帶薪年休假的銜接，增加親子遊、研學遊、假期托管等服務供給，讓家長有更多時間陪伴孩子出行。他表示，下一步，將深入實施提振消費專項行動，制定實施擴大消費「十五五」規劃，使居民有穩定收入能消費、沒有後顧之憂敢消費、消費環境優獲得感強願消費，更好發揮消費對經濟發展的基礎性作用。

 

3. 國家市場監管總局網站今日發文通報稱，市監總局今日依法對上海尋夢信息技術有限公司（拼多多）、北京三快科技有限公司（美團）、北京京東三佰陸拾度電子商務有限公司（京東）、上海拉扎斯信息科技有限公司（原餓了麼，現淘寶閃購）、北京抖音科技有限公司（抖音）、浙江淘寶網絡有限公司（淘寶）、浙江天貓網絡有限公司（天貓）等7家電商平台「幽靈外賣」系列案，作出行政處罰決定，責令7家電商平台改正違法行為，暫停新增蛋糕店舖3至9個月不等，並處以罰沒款共計35.97億元。同時，對7家平台企業法定代表人和食品安全總監合計處以罰款1968.74萬元。

 

4. 半導體芯片廠商源杰科技(滬:688498)今日收漲逾10%，報1445元，超越貴州茅台(滬:600519)成為A股新「股王」。今年以來，源杰科技累計漲幅125%。官網顯示，源杰科技成立於2013年1月28日，專注於進行高速的半導體芯片的研發、設計和生產，產品涵蓋從2.5G到50G磷化銦激光器芯片，擁有完整獨立的自主知識產權，從最終的使用場景來看，產品廣泛應用於光纖到戶、數據中心與雲計算、5G移動通信網絡等。

 

5. 據《IT之家》報道，內地社交媒體上今日有多位網友發布視頻稱，在高德地圖樓下遇到高德機器狗過馬路和買奶茶。機器狗身上印有高德地圖logo，它不但會自己等紅燈過馬路，行走期間遇到路人還會主動避讓。視頻又顯示，高德機器狗能自己走進奶茶店內，並告知店員要取的訂單號碼，店員將奶茶交給機器狗之後，它就自己出門走回高德總部。高德相關負責人日前表示，高德已在具身智能領域開展深入布局，預計近期將有首款四足機器人發布。

 

6. 海關總署廣東分署副主任馮國清今日在新聞發布會上公布，今年一季度，廣東貨物貿易進出口總值2.54萬億元，同比增長19.4%，進出口規模首次突破2.5萬億元，創季度歷史新高，增速領跑全國及主要省市。其中，出口1.53萬億元，增長14.3%；進口1.01萬億元，增長27.8%，季度進口規模首次突破萬億元。

 

7. 據《央視新聞》報道，從國家標準委處了解到，中國在國際標準化組織（ISO）成功立項具身智能領域全球首項國際標準《人形機器人數據集》，並推動成立了首個由中國專家擔任召集人的工作組。國際標準化組織機器人技術委員會國內技術對口單位負責人王振林介紹稱，過去，全球各個企業、實驗室各自為其機器人編寫「教材」，相互之間無法理解和借鑒，形成「信息孤島」。此次中國牽頭制定國際標準，旨在為人形機器人數據集的採集、存儲和標註統一編寫規範。

 

8. 據《彭博》援引知情人士透露，一名聲稱持有萬科4月23日到期人民幣債券逾10%佔有率的債券持有人，正敦促萬科提高其擬議「部分兌付+展期」方案的確定性。萬科本月早些時候提議，對規模20億的中期票據「23萬科MTN001」在到期日償付40%本金，並將剩餘60%本金展期一年。該方案需獲得超過90%持有人的支持，方能生效。知情人士稱，上述債權人在今日舉行的持有人會議上表示不反對萬科提出的「40%-60%」展期框架，但希望就展期部分獲得更好的償付保障。

 

撰文：經濟通中國組

 

【你點睇？】美國封鎖霍爾木茲海峽伊朗港口以進行施壓，你認為會唔會令衝突進一步擴大？ ► 立即投票

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,728.67

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01299 友邦保險
  • 81.600
  • 02416 易點雲
  • 4.060
  • 08027 吉輝控股
  • 0.068
  • 00924 坤集團
  • 0.132
  • 00322 康師傅控股
  • 12.520
股份推介
  • 02409 洲際船務
  • 4.600
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 117.000
  • 目標︰$130.00
  • 00148 建滔集團
  • 41.180
  • 目標︰$42.62以上
  • 06969 思摩爾國際
  • 9.820
  • 目標︰$11.50
  • 01090 大明國際
  • 0.740
  • 目標︰--
人氣股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 86.500
  • 09992 泡泡瑪特
  • 159.100
  • 00700 騰訊控股
  • 510.500
  • 00005 滙豐控股
  • 141.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 136.400
報章貼士
  • 02186 綠葉製藥
  • 2.870
  • 目標︰$3.25
  • 00884 旭輝控股集團
  • 0.071
  • 目標︰--
  • 01100 飛達控股
  • 1.440
  • 目標︰$1.80
熱炒概念股
即時重點新聞

17/04/2026 17:25  《盤後部署》市場觀望恒指回吐仍連升三周，廣州樓價回升越地股價料見底

17/04/2026 17:11  港交所刊發諮詢文件，料現貨市場明年第四季過渡至T+1結算周期

17/04/2026 16:36  怡和據報洽購百佳，擬與惠康合併，競爭法監管疑慮或低於預期

17/04/2026 16:46  國泰航空︰3月載客量按年增加24%，計劃於6月後運作全數定期客運航班

17/04/2026 16:14  《本港樓市》中原︰CCL按周微跌0.01%，第二季目標156點水平

17/04/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１７０億元，買盈富基金沽劍橋科技

17/04/2026 08:59  【大行炒Ｄ乜】富瑞降藍思目標價近四成，贛鋒績後獲富瑞升目標價三成半

17/04/2026 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒８３０３，一周拆息較上日升２８基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美股收盤 | 標指收市首破7100點，納指錄13連升新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港交所擬明年第四季實施「T+1」，諮詢期至5月18日新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 姚浩然：港股4月料上試高位，看好滙控、寧德新文章
品味生活
生活
人氣文章

熱話 Feature

香港電車官方App新登場︱3大功能︰實時到站預報＋特別車務狀況通知＋電車全景遊體驗升級
人氣文章

玩樂假期

老友記搭飛機都有兩折！香港快運精選12航點機票低至2折：廣島、名古屋、首爾、台北、富國島新文章
人氣文章

搵食地圖

日本菜推介︱申子居酒屋8道菜嘗味餐單$688＋廣島蠔盛宴＋牡丹蝦脆脆＋油封夢王多士配雞肝醬新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

白飯不是糖尿病的敵人：懂配搭才是控糖關鍵！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《我們不是甚麼》：AK的暉仔給我們看見甚麼？
人氣文章

電影寓言．朱相楠

怨靈化身喜劇炸彈：《禍禍女》HKIFF午夜場最大驚喜！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
水解膠原蛋白｜4大神奇功效：美肌、修復髮質、維護關節及指甲健康！如何發揮最強功效？新文章
人氣文章
長者食緊咩藥？ 照顧者必修的藥物常識課
人氣文章
產品安全︱Lululemon產品遭美國調查涉永久性化學物，品牌回應：已停用逾兩年
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/04/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/04/2026 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話18/04/2026
美股收盤 | 標指收市首破7100點，納指錄13連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

地緣風險難化解，美以伊怎盤算？

17/04/2026 11:01

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區