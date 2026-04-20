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神州經脈 | LPR續不變，幽靈外賣調查細節披露，傳字節去年淨利跌七成

20/04/2026

　　滬深三大指數今日（20日）收盤升跌不一，滬指收升0.76%報4082.13點，深成指亦揚0.55%，創業板指則跌0.02%。兩市全天成交2.58萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加1532億元或者6.3%。分析人士稱，市場對海外衝突因素階段性脫敏，投資者聚焦上市企業一季報。

 

神州經脈 | LPR續不變，幽靈外賣調查細節披露，傳字節去年淨利跌七成

4月LPR今日公佈，一年期和五年期以上利率持平在3%和3.5%，連續第11個月持穩。（資料圖片）


　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.8195，較上個交易日4時30分收盤價升68點子，止三連跌，全日在6.8183至6.8230之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8648，較上個交易日跌26點子，三連跌，創4月13日以來一周新低，較市場預測偏弱約360點。


今日新聞精選


1. 在今日的中國外交部例行記者會上，有記者提到，美國扣押了一艘從中國駛來的伊朗貨船，伊朗誓言將對美方這一行徑進行報復。對此，中國外交部發言人郭嘉昆表示，霍爾木茲海峽局勢敏感複雜，中方對美方強制截停有關船隻表示關切，希望有關方以負責任的態度恪守停火協定，避免激化矛盾，加劇局勢緊張，為海峽通行恢復正常提供必要條件。



2. 人民銀行今日公布4月貸款市場報價利率（LPR），一年期和五年期以上利率持平在3.00%和3.50%不變，連續第11個月持穩。東方金誠首席宏觀分析師王青分析稱，年初以來LPR報價一直按兵不動，背後的根本原因是年初出口大幅超預期，一季度國內投資增速止跌回升，消費也有所改善等。短期內宏觀政策將繼續處於觀察期，降息降準落地的可能性不大。

 

3. 據《彭博》報道，隨著中美貿易休戰刺激美國大豆預訂，3月輸華的美國大豆數量繼續攀升，一年來首次超過巴西大豆。中國是全球最大大豆進口國，海關數據顯示，上個月中國從美國進口了180萬噸大豆，從巴西進口了140萬噸大豆。但美國輸華大豆比去年仍降24%，巴西則增長了近50%。　去年10月下旬，在中國國家主席習近平與美國總統特朗普舉行關鍵峰會前後，中國國有企業恢復預訂美國大豆；是次峰會促成了貿易休戰。

 

4. 拼多多、美團、京東、餓了麼（淘寶閃購）、抖音、淘寶、天貓7家電商平台因「幽靈外賣」案件而被市監總局罰款共35.97億元，引發市場關注。國家質量監督檢驗檢疫總局主管媒體《中國質量報》今日披露案件查處細節，指起因是一家名為「甜顏情書」的蛋糕店去年7月被舉報食安問題後，當局挖出一條電商平台、轉單平台、蛋糕店舖等分工明確的「幽靈外賣」黑色產業鏈。去年10月11日，7個專案組從北京分赴7家平台辦公場所展開現場核查，但一些平台「軟對抗」，對提取數據的要求「一晾二拖三拒絕」。更離譜的是有平台員工「暴力抗法」，其中一名專案組人員的手部骨折。

 

5. 阿里巴巴旗下ATH事業群今日宣布，AI視頻生成模型HappyHorse-1.0將於4月27日通過阿里雲百煉平台逐步開放API測試，首批邀測對象為企業級客戶。阿里ATH方面透露，阿里巴巴在AI視頻生成領域已深耕多年，HappyHorse項目由ATH創新事業部主導，聯合阿里平台技術、通義實驗室及淘天技術等多個團隊協同打造。4月底開放測試後，HappyHorse-1.0將於5月份正式發布商用。

 

6. 華為Pura系列及全場景新品發布會於今日下午舉行，Pura90系列手機正式亮相。系列新機搭載鴻蒙6.1系統，共有三個版本，分別為標準版、Pro版和Pro Max版，售價介乎4699元-8499元。據介紹，Pura 90系列採用麒麟9030S芯片，是專門為智慧影像深度定制的旗艦級SoC，由華為Pura 90 Pro和Pura 90 Pro Max率先首發。華為常務董事余承東在發布會上直言，「現在新手機定價壓力好大，成本上漲很多，後面扛不住了也可能漲價」。

 

7. 據《36氪》今日引述知情人士報道，字節跳動2025年海外營收增長近50%，遠超約20%的國內營收增幅，海外業務營收佔比也從2024年的25%提升至超三成，創下新高。不過，該公司2025年淨利潤出現超過70%的降幅。知情人士稱，淨利潤的大幅下降，是因為字節跳動在去年三、四季度大幅增加了對於AI業務的投入。抖音集團副總裁李亮回應稱，相關報道中關於字節淨利潤下降70%「是國際會計準則的數字……不考慮優先股和期權成本變動的話，總體營收和利潤還是增長的」。

 

8. 據內媒報道，從特斯拉中國處獲悉，目前特斯拉(US.TSLA)並無在上海超級工廠量產人形機器人的具體計劃。此前，特斯拉副總裁王昊在媒體活動現場被問及機器人時，表示特斯拉上海超級工廠擁有很好的規模化量產能力，在未來擁有很大潛力，能為量產公司的仿人形態與運動模式機器人提供「金鑰匙」。據悉，特斯拉第三代人形機器人計劃於2026年底發布，其美國弗里蒙特工廠正在將Model S/X產線改造為人形機器人產線，最終規劃年產能百萬台。

 

撰文：經濟通中國組

 

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