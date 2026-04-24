神州經脈 | 北京車展開幕，DeepSeek-V4上線，兩隻中國大熊貓將赴美

A股今日（24日）延續弱勢，三大指數齊收低，滬綜指跌0.33%收報4079.9點，本周仍升0.7%，連漲三周；深成指今日跌0.69%，創業板指挫1.4%；滬深兩市全日交易額約2.64萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量1626億元或者5.8%。盤面上，鋰礦概念集體爆發，板塊指數漲3.4%；半導體板塊受DeepSeek V4發布逆市勁揚。

2026北京國際汽車展覽今日開幕，為期至5月3日。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.8342，較上個交易日4時30分收盤價跌6點子，三連跌，創4月9日以來逾兩周新低，全日在6.8328至6.8393之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8674，較上個交易日跌24點子，三連跌，創4月8日以來逾半個月新低，較市場預測偏弱約270點。

今日新聞精選

1. 中國商務部今日發布公告稱，將赫斯塔爾公司等7家歐盟實體列入出口管制管控名單，並禁止出口經營者向上述7家實體出口兩用物項，禁止境外組織和個人將原產於中國的兩用物項轉移或提供給上述7家實體；正在開展的相關活動應當立即停止。商務部發言人稱，中方依法列單的行為僅針對少數歐盟涉軍實體，相關實體曾參與對台軍售或與台勾連，相關措施僅針對兩用物項，不影響中歐正常經貿往來，誠信守法的歐盟實體完全無需擔心。

2. 在中美元首即將舉行會晤之際，中國野生動物保護協會宣布，兩隻大熊貓「平平」和「福雙」將從成都前往美國亞特蘭大動物園，展開為期十年的中美大熊貓保護合作。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上表示，大熊貓是中國的國寶，也是世界人民友誼的使者和橋樑，中方相信新一輪中美大熊貓保護合作，將為促進大熊貓健康福祉，提高大熊貓等瀕危物種的保護能力，推進全球生物多樣性保護和增進中美人民友誼作出新的貢獻。

3. 中國財政部國庫支付中心主任王建勛今日在財政部新聞發布會上表示，一季度，全國一般公共預算收入6.16萬億元，同比增長2.4%，增幅比前兩個月提高1.7個百分點，高於過去三年同期水平，反映出中國經濟運行起步有力，開局良好。一季度，全國稅收收入4.85萬億元，同比增長2.2%。分稅種看，國內增值稅增長4.9%，主要受工業生產者出廠價格降幅收窄等因素帶動。證券交易印花稅增長78.1%，主要是股票市場交易活躍，成交金額增長。

4. 據DeepSeek微信公眾號消息，全新系列模型DeepSeek-V4的預覽版本正式上線並同步開源。據官方介紹，DeepSeek-V4開創了一種全新的注意力機制，在Token維度進行壓縮，結合DSA稀疏注意力（DeepSeek Sparse Attention），實現了全球領先的長上下文能力，並且相比於傳統方法大幅降低了對計算和顯存的需求。「從現在開始，1M（一百萬）上下文將是DeepSeek所有官方服務的標配」。

5. 2026北京車展今日開幕，中國首款原生開發Robotaxi--Eva Cab原型車在吉利展台上正式亮相。據介紹，該車型集吉利深厚的電動智能汽車研發製造能力、千里浩瀚G-ASD L4智駕方案，以及曹操出行十年共享出行運營與服務洞察於一體，將於2027年量產，曹操出行計劃到2030年累計投放10萬輛。另外，比亞迪方程豹宣布其首發的轎車系列產品線定名「方程S」，並公布「方程S」家族的三款車型。

6. 據內媒報道，2026北京車展開幕首日，長安、東風、北汽、比亞迪、吉利、長城、理想、上汽大眾、上汽智己等宣布接入千問。未來，這些車企的部分車型在車內可實現複雜路徑規劃、閒聊、查新聞、訂酒店、買門票、點外賣、查快遞等全場景服務。據了解，千問正持續提升模型能力、加速生態協同，同時Qwen-Omni全模態大模型已適配主流車端芯片，阿里雲的智能座艙方案將應用在更多車型上。

7. 上海市商務委員會主任申衛華今日在上海市政府新聞發布會上表示，為加快推動上海國際消費中心城市建設，第七屆上海「五五購物節」將於4月30日正式啟動。據介紹，本屆購物節主題為「愛購上海、樂享消費」。其中，有獎發票支持力度加大，凡是在上海的零售、餐飲、住宿、文化藝術、娛樂、旅遊、體育、居民服務八大行業消費，開票金額滿100元即可參加抽獎。同時，推出「一區一主題」特色消費活動，各區安排近2億元消費券。

8. 據《界面新聞》報道，國家電網有限公司已內部印發《2026年具身智能發展規劃》，包括集中採購各類具身智能設備約8500台，總投資約68億元，重點聚焦電力巡檢、帶電作業、應急救援、倉儲物流四大場景，旨在推動電網從「人工運維」向「自主化運維」轉型。一名具身智能行業應用的核心產業鏈人士預測，「若計入南方電網及地方能源集團的跟進採購，業內預計2026年電力行業具身智能總投資規模有望突破100億元。」

撰文：經濟通中國組

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