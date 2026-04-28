中國要聞｜廣東：支持規劃建設商業航天產業園區，推動重點產品低成本批量生產

廣東省人民政府印發《廣東省國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要》(以下簡稱《綱要》)。《綱要》提到，依托廣州、深圳、珠海、陽江等地打造火箭、衛星、地面站、終端設備產業鏈，支持規劃建設商業航天產業園區，提升航空航天器研發製造、通用航空裝備生產運營維修全鏈條發展水平。推動星箭等重點產品低成本批量化生產，加速北斗系統創新應用場景開發，積極拓展衛星應用。

積極推廣華龍一號等第三代成熟核電技術

同時，以新能源資源引導重大產業布局，差異化定位粵東粵西海上風電產業基地，發展兆瓦級以上海上風電機組以及葉片、輪轂、齒輪箱、塔筒等零部件。強化鈣鈦礦、疊層電池等光伏新技術研發和設備製造，支持開發光儲直柔、光儲充一體化產品。持續做強電化學儲能產業鏈，加強固態電池多元技術路線布局，推動鈉離子電池、液流電池、壓縮空氣儲能等多元儲能技術路線應用。加快發展智能電網裝備產業。積極推廣華龍一號、國和一號等第三代成熟核電技術。

重點攻關新構型eVTOL整機及電推進系統技術

此外，圍繞低空安全與反制、整機製造、關鍵零部件、新型動力系統、軟件系統、低空服務保障等領域開展核心技術攻關，重點攻關新構型eVTOL整機及電推進系統技術，以及航空級高比能新型動力電池、超高速電機、空域高效智能管控、有人無人融合飛行等技術。圍繞先進發射與空間運輸、智能衛星與在軌服務、天基信息智能應用等領域開展核心技術攻關，探索火箭製造、火箭發射回收技術。

撰文：經濟通中國組

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