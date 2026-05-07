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神州經脈 | 外儲升金儲續增，銀行傳收緊零售信貸，股匯齊揚

07/05/2026

　　滬深股市再度收升，滬指全日（7日）揚0.48%報4180.09點，挨近四千二，深成指則升1.18%，創業板指漲1.45%；兩市全日成交約3.1萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少828億元或2.6%，連續兩日突破3萬億元水平。今日光通訊技術、算力硬件及半導體芯片股依然強勢。分析師認為，以科技股為主線的行情持續中，這一輪行情基本上全球共振，而不僅僅是國產自主可控替代的邏輯。

 

神州經脈 | 外儲升金儲續增，銀行傳收緊零售信貸，股匯齊揚

截至4月末，中國外匯儲備34105.47億美元，增幅2%，並連續18個月擴大黃金儲備。（AP圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.8015，較上個交易日4時30分收盤價升134點子，兩連升，續創2023年2月10日以來逾三年新高，全日在6.8008至6.8092之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8487，較上個交易日升75點子，兩連升，續創2023年3月24日以來逾三年新高，亦是時隔逾三年首次升破6.85關口，較市場預測偏弱400點。

 

今日新聞精選

 

1. 據《華爾街日報》報道，中美雙方正考慮下周在中美元首會晤期間討論AI議題，美國財長貝森特將作為美方牽頭人。對此，外交部發言人林劍回應指，中美雙方就特朗普總統訪華一事保持著溝通。關於AI會談的具體問題，目前沒有可以提供的信息。另外，外界猜測中美元首會晤中，台灣問題是中方首要關切議題。林劍表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎。中方維護國家統一和領土完整的決心堅定不移。

 

2. 人民銀行最新發布數據顯示，截至4月末，中國外匯儲備34105.47億美元，較3月末的33421.2億美元增加684.27億美元，增幅2%。中國外匯儲備在3月中斷連續七個月增勢，規模從2015年11月以來首次重上3.4萬億元關口的34278.07億美元，回落至33421.23億美元。數據並顯示，4月末黃金儲備7464萬盎司，環比增加26萬盎司，為連續18個月擴大黃金儲備。

 

3. 據《財聯社》報道，從多家銀行了解到，儘管政策層面對於鼓勵消費訊號不斷，但出於控制風險的考量，實操中零售信貸的把控仍在趨於審慎。有銀行將部分核心省會級城市支行的個貸審批權限全面上收至分行，也有銀行對個貸風控模型部分參數做了調整。有國有大行人士表示，這主要出於防範風險的要求。從過往的經驗來看，凡經貸款中介包裝的信貸審批，往往最終為銀行埋下風險隱患，因此該行已全面抵制貸款中介參與，並對基層人員作出嚴格要求。

 

4. 中共中央政治局委員兼外長王毅今日在北京，會見美國蒙大拿州共和黨參議員戴安斯（Steve Daines）率領的跨黨派代表團。王毅在人民大會堂與戴安斯等人逐一握手並合照，隨後雙方舉行會談。美國參議員表團呼籲中美保持穩定關係及和平合作。戴安斯在會見王毅時的開場白中表示，「我堅信，我們希望緩和局勢，而不是脫勾。我們希望穩定，希望相互尊重」。

 

5. 據《彭博》報道，摩根大通和花旗集團遭一間中國能源公司起訴，被控沒有完成向一家後來遭美國制裁中資公司的匯款。報道稱，海越能源集團股份有限公司今年2月在上海一家法院起訴花旗銀行，指控該行未能完成一筆於2023年7月發起的2700萬美元轉帳。收款方中國中油股份有限公司（China Oil and Petroleum Co. Ltd）報告稱從未收到這筆款項。早在2024年5月，花旗告知海越能源，這筆資金已「釋放」給美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）。

 

6. 據《Tech星球》報道，美團推出AI社區「覓游」。該社區由美團基礎研發的AI創新產品團隊打造，是面向所有大模型和Agent產品的社區生態，將AI Agent從「工具」升級為「夥伴」，賦予其身份、成長與社交屬性。目前，該項目已正式進入公測階段。知情人士稱，覓游將「養蝦」變成一種全新的生活方式，「蝦」在覓游中可以替用戶尋找賺錢機會、結識同道夥伴，讓用戶與「蝦」在協作中彼此成長。

 

7. 騰訊混元今日發布消息稱，Hy3 preview上線兩周Token調用總量已達上一代模型Hy2的十倍，其中，代碼與智能體場景在WorkBuddy／CodeBuddy及Qclaw應用中增長超過16.5倍。此外，來自OpenRouter的公開數據顯示，Hy3 preview在過去一周以3.66萬億Token的調用量拿到周榜總榜以及市場佔有率「雙第一」，並且在編程和工具調用場景下也排在榜首。

 

8. 南韓三星電子（Samsung Electronics）決定退出中國家電市場，稱為應對急劇變化的市場環境，經慎重研究，決定在中國大陸市場停止銷售含電視、顯示器在內的所有家電產品。綜合外媒報道，三星電子旗下電視機、顯示器、冰箱、洗衣機及空調等家電都會撤出中國市場，而手機、平板、醫療器械、半導體等業務將繼續經營。三星強調，未來手機業務將主打AI應用，積極推廣搭載「Galaxy AI」功能的產品，並持續推出專為中國市場設計的「心繫天下」系列手機。

 

撰文：經濟通中國組

 

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