  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

神州經脈 | 巴西對華免簽，成品油價年內第七漲，股匯同跌

08/05/2026

　　滬深股市今日（8日）調整，滬綜指平收，報4179.95點，本周仍升1.6%，並錄得連漲五周；深成指今日收低0.5%，創業板指也跌0.96%。滬深兩市成交額3.05萬億（人民幣．下同），連續三個交易日突破3萬億元，較上一個交易日縮量954億元或約3%。在地緣局勢緩和以及全球科技熱潮的提振下，A股科技股本周領漲，半導體板塊全周升5.2%，人形機器人概念飆7%。

 

神州經脈 | 巴西對華免簽，成品油價年內第七漲，股匯同跌

自本月11日起，巴西對持普通護照的中國公民實施免簽入境政策。（AP圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.8017，較上個交易日4時30分收盤價跌2點子，止兩連升，全日在6.8009至6.8083之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8502，較上個交易日跌15點子，止兩連升，較市場預測偏弱360點。

 

今日新聞精選

 

1. 美國總統特朗普日前表示，中美元首會談會按計劃舉行。中國外交部發言人林劍今日再於例行記者會上被問及相關事宜時重申，「中美雙方就特朗普總統訪華事保持著溝通。我目前沒有可以進一步提供的信息」。另據《路透》引述消息報道，不同於特朗普2017年訪華時率領29名重量級企業高層隨行，白宮與財政部此次考慮邀請約12家美國企業的代表，包括英偉達、蘋果、高通、花旗集團以及波音的CEO。情況反映出政府內部對華經濟政策的分歧，以及外界對此次峰會的有限期待。

 

2. 巴西政府7日宣布，自本月11日起對持普通護照的中國公民實施免簽入境政策。外交部發布公報稱，這是巴西政府就中方此前對巴西公民實施單方面免簽政策的對等回應措施。5月11日至12月31日，持有效普通護照來巴西旅遊、經商、過境及從事文藝或體育活動的中國公民，可免簽入境，停留期不超過30天且不可延期。此前，中國2025年6月1日‌對巴西公民實施單方面免簽政策，‌原定今年5月31日‌截止，據中國駐巴西大使館發布的信息，該免簽政策已‌延至今年12月31日‌‌‌。

 

3. 軍事法院昨日對前後兩任國防部長魏鳳和、李尚福一審宣判，認定魏鳳和犯受賄罪，判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產，緩刑期滿減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；李尚福受賄罪、行賄罪罪成，數罪並罰，刑罰與魏鳳和相同。《解放軍報》今日發表題為《堅持有腐必反、有貪必肅》的文章，指上述判決充分體現了黨中央全面從嚴治黨、全面從嚴治軍的堅定決心，表明了黨中央、中央軍委堅定不移懲治腐敗的決心意志。

 

4. 據《彭博》報道，知情人士透露，巴基斯坦計劃在中國在岸債券市場首次發行人民幣債券，發行規模至多17.5億元人民幣（約2.57億美元）。知情人士表示，債券期限三年，為可持續發展債券，最早可能下周定價。該債券將由亞投行和亞開行提供部分擔保，擔保本息覆蓋率為95%。相關細節尚在討論中，仍可能發生變化。

 

5. 自今晚12時起，內地汽、柴油價格每噸分別上調320元、310元。這是內地油價今年以來第九輪調價窗口，亦是年內第七次上調。其中，為減緩國際油價上漲帶來的衝擊，發改委曾在3月底和4月初連續兩輪對成品油價格採取調控措施，即實際漲幅比應有漲幅大幅削減。本輪調價後，全國平均來看，92號汽油、95號汽油和0號柴油每升分別上調0.25元、0.27元、0.27元。用92號汽油加滿50升的油箱將多花12.5元。

 

6. 據海關最新統計數據，2026年一季度，各類單獨列名的機器人合計出口額達113.2億元，產品銷售至全球148個國家和地區。其中，清潔機器人出口貨值達77.5億元，佔機器人出口總值的68.5%；工業機器人出口達31.6億元，同比增長42%。

 

7. 據中國證監會網站披露，崑崙芯（北京）科技股份有限公司於4月29日在北京證監局辦理上市輔導備案登記，擬首次公開發行股票並在科創板上市，輔導券商為中金公司。今年1月，百度公告稱，崑崙芯已通過其聯席保薦人以保密形式向香港聯交所提交上市申請表格，以申請批准崑崙芯股份於香港聯交所主板上市及買賣。據內媒引述知情人士報道，崑崙芯仍在正常推動港股上市進程。科技企業在港股上市前後同步推進A股輔導備案，已成為行業普遍做法。

 

8. 在今日舉行的2026移動雲大會主論壇上，中國移動發布移動模型服務平台MoMA，接入超300款業界主流AI模型，首創Token（詞元）集約化運營模式，基於國產算力部署自研推理引擎打造。MoMA可提供統一API網關，目前已接入中國移動自研基座大模型「九天」，以及DeepSeek、通義千問、豆包、Kimi、GLM等業界優質模型，覆蓋文本生成、語音處理、多模態理解等多項能力，滿足政務、金融、工業、醫療等場景應用需求。

 

撰文：經濟通中國組

 

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,871.91

最大成交額股票

深300476

勝宏科技 #

358.660

最大成交額股票

滬511360

短融ETF

113.429

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 471.400
  • 00019 太古股份公司Ａ
  • 91.150
  • 02676 納芯微
  • 170.000
  • 06185 康希諾生物
  • 30.800
  • 06660 艾美疫苗
  • 3.070
股份推介
  • 00580 賽晶科技
  • 2.050
  • 目標︰$3.50
  • 00992 聯想集團
  • 12.540
  • 目標︰$13.20
  • 00836 華潤電力
  • 20.080
  • 目標︰$21.00
  • 00945 宏利金融－Ｓ
  • 310.200
  • 目標︰--
  • 03908 中金公司
  • 21.460
  • 目標︰$22.00
人氣股
  • 09868 小鵬集團－Ｗ
  • 61.300
  • 00700 騰訊控股
  • 471.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 139.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 168.100
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 145.200
報章貼士
  • 01304 FORTIOR
  • 150.400
  • 目標︰$150.00
  • 00001 長和
  • 73.300
  • 目標︰--
  • 01024 快手－Ｗ
  • 52.950
  • 目標︰$53.00
熱炒概念股
即時重點新聞

08/05/2026 17:15  《盤後部署》美伊霍峽擦槍亞股回吐溫和，憧憬樓市回暖萬科低位見支持

08/05/2026 17:17  國泰航空本月16日起下調客運燃油附加費，短途航班降至339元，長途減至1362元

08/05/2026 16:07  《本港樓市》中原CCL按周升0.24%，今年暫累升7.96%

08/05/2026 09:04  【關稅戰】美國貿易法院裁定特朗普政府最新的10%關稅不合法

08/05/2026 10:48  【中東戰火】第一阿布扎比銀行等三家中東銀行據報在香港設立或擴大業務，將進駐長江集團中心二期

08/05/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近132億元，買快手沽小米

08/05/2026 09:01  【大行炒Ｄ乜】摩通升創科目標見176元，大和升濰柴評級至跑贏大市

08/05/2026 16:25  《財資快訊》美電升報7.8295，一周拆息較上日微升15基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

AI | 阿里否認數據中心使用過任何被禁售英偉達芯片新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 巴西對華免簽，成品油價年內第七漲，股匯同跌新文章
人氣文章

新聞>專訪

徐家健專訪 | AI盛宴「一將功成萬骨枯」，油價蝴蝶效應礙港樓復甦（有片）新文章
品味生活
生活
人氣文章

足球俱樂部．主教練

阿仙奴爭冠軍，勢破韋斯咸；曼城中堅危機，賓福特搶分新文章
人氣文章

熱話 Feature

報稅攻略2026︱網上報稅延期至7.4＋最新免税額指南＋七大扣稅項目＋提防欺詐短訊新文章
人氣文章

市場最熱點

溫傑星期四｜習特會下周舉行有機亦有危 | 分析長和售資潮 | 滙豐業績利空出盡勢破頂？新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

大館表演藝術季 SPOTLIGHT：當身份開始分裂《午夜故事畫廊》、《殘存之間：暗室》及《雙生》
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

網路瘋傳做愛前喝三杯咖啡能提升性高潮，破解「性愛咖啡」迷思：男女影響大不同！
人氣文章

Watch & Jewelry Feature

母親節珠寶提案：FRED 幽雅航海扣 、Tiffany 黃金交替扣環、Pomellato海藍托帕石，盡顯女性知性光彩
健康好人生 Health Channel
人氣文章
夏天養生│5月心火盛難入睡 留意3大信號，寒底熱底滅火方法不同
人氣文章
超級食物｜杏仁成全球最健康食物 ，日食1分量減重補腦護心抗氧化新文章
人氣文章
立夏養生｜夏季護心救腎秘訣，吃苦清心火，2款食療必試
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/05/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/05/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/05/2026 18:42
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/05/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話08/05/2026
AI | 阿里否認數據中心使用過任何被禁售英偉達芯片
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

中東戰火 | 伊朗戰火70日，美伊在霍爾木茲海峽互轟數小時，...

08/05/2026 09:10

中東戰火

美行刺「文化」5特點，揭暗殺背後真相

08/05/2026 08:26

大國博弈

說說心理話

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區