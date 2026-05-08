神州經脈 | 巴西對華免簽，成品油價年內第七漲，股匯同跌

滬深股市今日（8日）調整，滬綜指平收，報4179.95點，本周仍升1.6%，並錄得連漲五周；深成指今日收低0.5%，創業板指也跌0.96%。滬深兩市成交額3.05萬億（人民幣．下同），連續三個交易日突破3萬億元，較上一個交易日縮量954億元或約3%。在地緣局勢緩和以及全球科技熱潮的提振下，A股科技股本周領漲，半導體板塊全周升5.2%，人形機器人概念飆7%。

自本月11日起，巴西對持普通護照的中國公民實施免簽入境政策。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.8017，較上個交易日4時30分收盤價跌2點子，止兩連升，全日在6.8009至6.8083之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8502，較上個交易日跌15點子，止兩連升，較市場預測偏弱360點。

今日新聞精選

1. 美國總統特朗普日前表示，中美元首會談會按計劃舉行。中國外交部發言人林劍今日再於例行記者會上被問及相關事宜時重申，「中美雙方就特朗普總統訪華事保持著溝通。我目前沒有可以進一步提供的信息」。另據《路透》引述消息報道，不同於特朗普2017年訪華時率領29名重量級企業高層隨行，白宮與財政部此次考慮邀請約12家美國企業的代表，包括英偉達、蘋果、高通、花旗集團以及波音的CEO。情況反映出政府內部對華經濟政策的分歧，以及外界對此次峰會的有限期待。

2. 巴西政府7日宣布，自本月11日起對持普通護照的中國公民實施免簽入境政策。外交部發布公報稱，這是巴西政府就中方此前對巴西公民實施單方面免簽政策的對等回應措施。5月11日至12月31日，持有效普通護照來巴西旅遊、經商、過境及從事文藝或體育活動的中國公民，可免簽入境，停留期不超過30天且不可延期。此前，中國2025年6月1日‌對巴西公民實施單方面免簽政策，‌原定今年5月31日‌截止，據中國駐巴西大使館發布的信息，該免簽政策已‌延至今年12月31日‌‌‌。

3. 軍事法院昨日對前後兩任國防部長魏鳳和、李尚福一審宣判，認定魏鳳和犯受賄罪，判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產，緩刑期滿減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；李尚福受賄罪、行賄罪罪成，數罪並罰，刑罰與魏鳳和相同。《解放軍報》今日發表題為《堅持有腐必反、有貪必肅》的文章，指上述判決充分體現了黨中央全面從嚴治黨、全面從嚴治軍的堅定決心，表明了黨中央、中央軍委堅定不移懲治腐敗的決心意志。

4. 據《彭博》報道，知情人士透露，巴基斯坦計劃在中國在岸債券市場首次發行人民幣債券，發行規模至多17.5億元人民幣（約2.57億美元）。知情人士表示，債券期限三年，為可持續發展債券，最早可能下周定價。該債券將由亞投行和亞開行提供部分擔保，擔保本息覆蓋率為95%。相關細節尚在討論中，仍可能發生變化。

5. 自今晚12時起，內地汽、柴油價格每噸分別上調320元、310元。這是內地油價今年以來第九輪調價窗口，亦是年內第七次上調。其中，為減緩國際油價上漲帶來的衝擊，發改委曾在3月底和4月初連續兩輪對成品油價格採取調控措施，即實際漲幅比應有漲幅大幅削減。本輪調價後，全國平均來看，92號汽油、95號汽油和0號柴油每升分別上調0.25元、0.27元、0.27元。用92號汽油加滿50升的油箱將多花12.5元。

6. 據海關最新統計數據，2026年一季度，各類單獨列名的機器人合計出口額達113.2億元，產品銷售至全球148個國家和地區。其中，清潔機器人出口貨值達77.5億元，佔機器人出口總值的68.5%；工業機器人出口達31.6億元，同比增長42%。

7. 據中國證監會網站披露，崑崙芯（北京）科技股份有限公司於4月29日在北京證監局辦理上市輔導備案登記，擬首次公開發行股票並在科創板上市，輔導券商為中金公司。今年1月，百度公告稱，崑崙芯已通過其聯席保薦人以保密形式向香港聯交所提交上市申請表格，以申請批准崑崙芯股份於香港聯交所主板上市及買賣。據內媒引述知情人士報道，崑崙芯仍在正常推動港股上市進程。科技企業在港股上市前後同步推進A股輔導備案，已成為行業普遍做法。

8. 在今日舉行的2026移動雲大會主論壇上，中國移動發布移動模型服務平台MoMA，接入超300款業界主流AI模型，首創Token（詞元）集約化運營模式，基於國產算力部署自研推理引擎打造。MoMA可提供統一API網關，目前已接入中國移動自研基座大模型「九天」，以及DeepSeek、通義千問、豆包、Kimi、GLM等業界優質模型，覆蓋文本生成、語音處理、多模態理解等多項能力，滿足政務、金融、工業、醫療等場景應用需求。

撰文：經濟通中國組

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