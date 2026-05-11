習特會即將登場，分析料中美關係未必有重大突破，應視為進一步互動起點

特朗普曾在2017年訪華。（AP圖片）

美國總統特朗普訪華日期落實，中國外交部今早宣布，應國家主席習近平邀請，特朗普將於5月13日至15日（周三至五）對中國進行國事訪問。這是美國總統時隔近9年後再次訪華；對上一次美國總統訪華是在2017年11月，亦是特朗普首個總統任期內首次訪華。對於今次中美元首再次聚首北京，有分析認為，兩國關係未必取得特別重大的突破性進展，應視此訪為兩國進一步互動的起點。

稍早白宮公布，特朗普將於北京時間周三（13日）晚上抵達北京，周四上午大約十點與習近平舉行會談，預料討論經貿、伊朗、人工智能(AI)等議題；之後兩人將到訪天壇，晚上則共晉國宴；周五上午，兩國元首將先茶敘，再出席工作午餐，之後特朗普返回華盛頓。

白宮副新聞秘書凱利(Anna Kelly)表示，特朗普此行的重點是「重新平衡與北京的經濟關係」。中美雙方將討論貿​​易和投資委員會的相關事宜，並就航空、農業和能源領域的重要協議達成一致。美方官員則稱，伊朗戰事及烏克蘭問題亦是焦點之一；特朗普曾多次向習近平談及中國採購伊朗和俄羅斯石油，以及軍民兩用物資銷售事宜。

習近平和特朗普對上一次會面是去年10月在韓國，雙方最終同意暫停貿易戰--當時美國對中國商品加徵三位數關稅，北京則威脅限制全球稀土供應。《紐約時報》稱，今次訪問或將決定自上次會晤後形成的脆弱緩和局面能否延續。

特朗普訪華前夕，據報已有7架C-17運輸機、500多噸物資先行抵華。（AP圖片）

美高級官員稱稀土協議尚未到期，正談判延長

美國貿易代表格里爾今年4月曾表示，特朗普5月訪華重點為確保稀土自由流通。《路透》昨引述一位美國高級政府官員稱，美國認為與中國達成的稀土協議仍然有效，指它「尚未到期」，關於延長該協議可能性的談判仍在進行中，政府將在適當的時候宣布可能的延期事宜。

《紐約時報》則指出，中美領導人自上次會面以來，國際局勢已發生諸多變化。特朗普如今深陷與伊朗的戰爭，而伊朗是中國在中東最親密的夥伴，這場衝突已引發全球能源危機，並迫使美國將軍事力量從亞洲調離。習近平則面臨自身挑戰：他正努力應對經濟增速放緩、能源價格高企，以及可能爆發的全球衰退--這將重創依賴出口的中國經濟。

報道引述復旦大學國際關係專家趙明昊稱，「我們不應期待此次會晤取得特別重大的突破性進展」。他認為，此次會面將成為兩國進一步互動的起點。

美方官員透露，兩國領導人今年或舉行四次會晤。據了解，除了此次北京行外，特朗普還計劃在白宮接待習近平，另外還有11月的亞太經濟合作會議(APEC)峰會，以及12月在的20國集團(G20)峰會。

報道又引述分析人士稱，隨著競爭持續，此次峰會也是雙方為自己爭取時間、降低對彼此依賴的一種方式。

料談及台灣議題，促美國減少支持

《紐約時報》分析，習特會上或將討論貿易的問題，預計包括兩國間潛在的相互投資。美方一直強調所謂的「五B」：中國採購波音飛機(Boeing)、美國牛肉(beef)與大豆(soybeans)，以及設立投資委員會(board of investment)和貿易委員會(board of trade)。該兩個機構將劃定中美經濟交流中不涉及國家安全風險的領域。

中方則強調「三T」：關稅(tariffs)、科技(technology)與台灣(Taiwan)。北京或將推動延續去年的貿易休戰協議，並放寬對中國升級工業部門所需先進半導體產品的出口管制。習近平今年2月與特朗普通電話時曾表示，中國「永遠不可能讓台灣分裂出去」，估計習近平很可能將敦促特朗普減少美國對台支持。

預計特朗普還將要求中國勸說伊朗重新開放霍爾木茲海峽；雙方還可能討論人工智能風險管理領域的合作。

撰文：經濟通中國組

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