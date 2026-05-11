神州經脈 | 滬指創近11年高，特朗普周三起訪華，CPI、PPI勝預期

滬深股市今日（11日）大漲，滬綜指企穩四千二收升1.08%，報4225.02點，創近11年收盤新高；半導體為首的科技股領漲，創業板多拿3.5%，深成指亦收高2.16%。交投活躍，滬深兩市全天成交額超3.5萬億元（人民幣．下同），為連續四個交易日超3萬億元，較上個交易日放量4903億元或16%，並為今年1月14日以來新高。市場人士分析，大市走強是多重利好疊加，包括經濟數據變好、特朗普即將訪華，以及美股科技股不斷新高。

滬綜指今日企穩四千二收升1.08%，報4225.02點，創近11年收盤新高。（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.7954，較上個交易日4時30分收盤價升63點子，創2023年2月9日以來逾三年新高，亦為時隔逾三年首次升破6.80關口，全日在6.7900至6.8009之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8467，較上個交易日升35點子，創2023年3月24日以來逾三年新高，較市場預期偏弱近480點子。

今日新聞精選

1. 美國總統特朗普訪華日期落實，中國外交部今早宣布，應國家主席習近平邀請，特朗普將於5月13日至15日（周三至五）對中國進行國事訪問。這是美國總統時隔近9年後再次訪華。有分析認為，此次中美元首會晤未必取得特別重大的突破性進展，應視此訪為兩國進一步互動的起點。稍早白宮公布，特朗普將於北京時間周三（13日）晚上抵達北京，周四上午大約十點與習近平舉行會談，預料討論經貿、伊朗、人工智能（AI）等議題；之後兩人將到訪天壇，晚上共晉國宴；周五上午，兩國元首將先茶敘，再出席工作午餐，之後特朗普返回華盛頓。

2. 國家統計局公布，4月全國居民消費價格指數（CPI）按年上漲1.2%，優於市場預期的升0.9%，升幅較3月擴大0.2個百分點。首四個月平均全國居民消費價格按年上漲0.9%。4月全國工業生產者出廠價格（PPI）按年上漲2.8%，大勝市場預期的升1.6%，為連續第二個月上漲，漲幅較3月擴大2.3個百分點，並創2022年7月以來新高；按月升1.7%，升幅較3月擴大0.7個百分點。統計局指，CPI上漲是受國際原油價格變動和假期出行需求增加影響。機構分析稱，通脹高於預期主要是國際油價的傳導作用，對消費品價格傳導有限，通脹動能的持續性取決於能否激活居民需求。

3. 據《彭博》引述知情人士稱報道，由於虧損愈來愈重，中國民營煉油企業已尋求政府批准降低開工率；而一個月前，中國官方曾指示煉油民企顧全大局維持產量，以確保國內成品油供應。4月初，國家發改委告知民營煉油企業，哪怕可能有運營虧損，也要把成品油產量維持在2025年的水平。因此，4月開工率飆升至近兩年來的最高水平，從汽油到柴油的各種成品油庫存都有所攀升，但煉油企業深陷虧損。山東及周邊地區煉廠幾周來虧損不斷加劇。

4. 天舟十號貨運飛船今早8時許由長征七號遙十一運載火箭發射升空，進入預定軌道，之後與在軌運行的中國太空站組合體交會對接。此次天舟十號貨運飛船裝載了1套艙外航天服以及航天員在軌駐留消耗品、推進劑、應用實（試）驗裝置等物資，當中包括柔性封裝單晶硅太陽電池樣品。該電池將進行太空環境實驗，為中國商業航天互聯網組網、太空算力及未來太空光伏產業發展提供技術支撐。

5. 據內媒指出，5月8日晚間的央視《新聞聯播》播出中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥到訪華為練秋湖研發中心「芯片基礎技術研究實驗室」的畫面，華為技術有限公司董事、首席執行官任正非也罕見出鏡，與丁薛祥在實驗室內站立交流。目前官方暫未公開該實驗室的具體職能，但有分析人士指出，其可能是支撐華為麒麟手機芯片、鯤鵬服務器CPU、昇騰AI芯片等全線產品的源頭創新基地。

6. 中汽協今日公布數據顯示，4月，汽車產銷分別完成257.5萬輛和252.6萬輛，同比分別下降1.7%和2.5%；出口則為90.1萬輛，同比增長74.4%。4月，新能源汽車產銷量分別為132萬輛和134.4萬輛，同比分別增長5.5%和9.7%，出口則為43萬輛，同比增長1.1倍。另外，乘聯分會今日發布4月份全國乘用車市場分析顯示，4月全國狹義乘用車市場零售138.4萬輛，同比降21.5%；出口76.9萬輛，同比增80.7%。4月新能源乘用車市場零售84.9萬輛，同比降6.8%；出口40.6萬輛，同比增長111.8%。

7. Sensor Tower發布數據顯示，騰訊旗下《王者榮耀》在4月位列全球手遊收入榜榜首，比3月全球排名上升1位，主要得益於其強勁且密集的營運活動。緊排在《王者榮耀》之後的依次為北京元趣娛樂的《Last War:Survival Game》、世紀華通旗下點點互動的《Whiteout Survival》、Dream Games的《Royal Match》及北京檸檬微趣的《Gossip Harbor》。騰訊另一款熱門手遊《和平精英》（Game for Peace）則排名全球第十位。

8. TikTok今日宣布，在接下來的幾個月裏，英國18歲及以上年齡用戶的帳戶將逐漸能夠訂閱一個新的無廣告訂閱選項--TikTok Ad-Free，訂閱費用為每月3.99英鎊。TikTok表示，對於那些選擇不訂閱的用戶，他們將能夠繼續像往常一樣使用帶有個性化廣告的TikTok。TikTok並稱，其平台上的廣告幫助當地企業產生了數億英鎊的收入，並為英國整體的GDP增長做出了貢獻。

撰文：經濟通中國組

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