  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

神州經脈 | 特朗普今起訪華，創業板指創新高，中美經貿磋商在韓舉行

13/05/2026

　　習特會前夕，A股市場全面反彈，滬指收升0.67%報4242.57點創近11年高，創業板指收報4038.33點刷新歷史新高，漲幅2.63%；深成指亦揚1.67%。成交持續高位，滬深全日成交額3.2萬億元，為連續六個交易日超3萬億元，較上個交易日微減26億元。盤面上，算力硬件概念持續走高，綠電概念爆發，豬肉股陷入調整，另外房地產、白酒及煤炭股跌幅靠前。

 

神州經脈 | 特朗普今起訪華，創業板指創新高，中美經貿磋商在韓舉行

A股市場全面反彈，創業板指收報4038.33點刷新歷史新高，漲幅2.63%。（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.7905，較上個交易日4時30分收盤價升41點子，三連升，續創2023年2月9日以來逾三年新高，全日在6.7900至6.7935之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8431，較上個交易日跌5點子，止兩連升，較市場預測偏弱約490點。

 

今日新聞精選

 

1. 美國總統特朗普將於今晚抵達北京，對中國展開為期3天的國事訪問，多家美國大型企業高管包括特斯拉（Tesla）(US.TSLA)行政總裁馬斯克、蘋果公司(US.AAPL)行政總裁庫克、英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳等隨行；明日上午國家主席習近平將與特朗普會談。對於特朗普稱，他將向中方提出要求，對隨他訪華的一眾企業開放中國市場，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應稱，中方願同美方一道秉持平等、尊重、互惠的精神，擴大合作，管控分歧，為變亂交織的世界注入更多的穩定性和確定性。

 

2. 據《央視新聞》報道，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特，今日在韓國舉行經貿磋商。雙方以兩國元首重要共識為指引，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，就解決彼此關注的經貿問題和進一步拓展務實合作進行了坦誠、深入、建設性的交流。此外，報道指，韓國總統李在明今日在首爾總統府會見何立峰。何立峰表示，中方願同韓方深化交流合作，維護好發展好中韓戰略合作夥伴關係。

 

3. 摩根士丹利發表最新研究報告指出，人工智能（AI）在中國快速擴散，短期可能對就業市場形成壓力。但長期來看，未來十年AI可累計對中國全要素生產率增長貢獻約3個百分點，並使中國2035年潛在國內生產毛額（GDP）水準較未採用AI的情境高出3.5個百分點。這代表AI對中國經濟的影響並非單純利多或利空，而是一場時間錯位的結構調整：短期可能壓抑就業與消費信心，中期則透過資本開支、企業效率提升與生產率改善，部分抵消人口老齡化對潛在增長的拖累。

 

4. Create 2026百度AI開發者大會今起一連兩天在北京舉行，百度創始人李彥宏宣布，百度慧播星升級為「百度一鏡」，成為全球首個全場景多智能體數字人平台。一鏡海外版同步推出，助力中國企業出海。此外，百度搭子DuMate全新推出移動端App，只需一句話指令，就能實現從「想法」到「結果」自動執行。大會同時發布代碼智能體秒噠App及企業版，以及自我演化決策智能體百度伐謀2.0版本。李彥宏又提出，AI時代的度量衡可能是「日活智能體數」（Daily Active Agents，簡稱DAA），這更能關注有多少Agents在為人類工作，並交付成果。比以Token消耗來衡量更佳。

 

5. 麥肯錫最新發布的《2026中國汽車消費者洞察》顯示，在過去一年內購車的消費者中，對「價格戰」持消極態度的比例為22.2%，已超過持積極態度的比例16.5%，淨負面感受達到5.7%。與之形成對比的是，由技術迭代和配置升級帶來的淨積極影響高達20.7%，較上年的10.8%接近翻倍。報告還顯示，在電動汽車的關鍵購買因素中，「品牌」從長期徘徊的第五位躍升至第二位，僅次於「續航里程及充電時長」，明年有望成為電動車消費者的第一大購買因素。

 

6. 據海關統計，今年前4個月，粵港澳大灣區內地9市進出口3.37萬億元，同比增長18.4%，佔全國進出口總值的比重較去年同期提升0.6個百分點至20.7%，對全國增長的貢獻度達24.9%。其中，出口2萬億元，增長11.4%；進口1.37億元，增長30.4%。單4月，大灣區內地9市進出口9118.6億元，增長15.3%，今年以來保持連續4個月兩位數增長。前4個月，東盟、香港、歐盟為大灣區內地9市前三大貿易夥伴，對其進出口分別增長10%、41.1%、10.1%。

 

7. 近期鬧得沸沸揚揚的兩家COSTCO之爭有新進展。據《第一財經》報道，開市客（北京）國際商業發展有限公司（下稱「開市客北京」）相關負責人今日透露，目前案件已經進入司法流程。「兩家開市客都是真的，我們是正常維權，現在我們雙方正在協商談判中，雙方有望和解，具體細節不便透露」。相關負責人又透露，目前先處理雙方協商談判事宜，長遠來看，中國市場非常具有潛力，尤其會員店業態是實體零售領域相對盈利最高的，所以未來不會放棄中國市場。今年4月，開市客北京進入中國大陸市場時被開市客中國指稱為假冒，因此對開市客中國提起民事訴訟。

 

8. TikTok昨宣布，在美國和日本市場推出生活服務品牌TikTok GO。此前該品牌已於今年4月底在印尼上線。TikTok GO覆蓋酒店、遊玩、景點、餐飲等本地服務，用戶可在平台內發現內容後一鍵預訂，實現線上內容與線下消費的無縫連接。據官方介紹，該功能面向美國超過2億的TikTok用戶，用戶只需通過視頻、搜索或地點頁面瀏覽相關內容，即可查看詳情、查詢空房或餘票，並完成預訂流程。

 

撰文：經濟通中國組

 

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,998.34

最大成交額股票

深300308

中際旭創 #

1,049.200

最大成交額股票

滬601138

工業富聯

70.840

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01253 綠博生態
  • 0.110
  • 01741 成志控股
  • 0.300
  • 02597 訊眾通信
  • 48.000
  • 08023 鄺文記
  • 0.380
  • 02526 德適－Ｂ
  • 343.600
股份推介
  • 01177 中國生物製藥
  • 5.650
  • 目標︰$6.58
  • 00558 力勁科技
  • 3.090
  • 目標︰--
  • 02476 勝宏科技
  • 385.000
  • 目標︰$380.00
  • 00580 賽晶科技
  • 2.290
  • 目標︰$3.50
  • 00992 聯想集團
  • 12.940
  • 目標︰$13.20
人氣股
  • 00001 長和
  • 72.600
  • 00175 吉利汽車
  • 21.380
  • 00005 滙豐控股
  • 141.100
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.980
  • 00100 MINIMAX-W
  • 818.000
報章貼士
  • 02161 健倍苗苗
  • 2.470
  • 目標︰--
  • 03993 洛陽鉬業
  • 20.520
  • 目標︰$23.00
  • 02648 安井食品
  • 84.750
  • 目標︰$98.00
熱炒概念股
即時重點新聞

13/05/2026 16:56  《盤後部署》觀望習特會恒指料反覆偏好，特步股價跌至一年低買定搏反彈

13/05/2026 17:34  【阿里業績】阿里巴巴(09988)第四財季經調整盈利跌99.7%至8600萬人幣，遠遜預期，收入升3%

13/05/2026 17:45  【新世界】黑石集團據報退出新世界擬議40億美元交易，因鄭氏家族拒絕交出控制權

13/05/2026 16:34  【騰訊業績】騰訊首季經調整盈利升11%至679億人幣，略勝預期

13/05/2026 15:50  【習特會】中國外交部歡迎特朗普訪華：願一同秉持平等互惠精神，擴大合作管控分歧

13/05/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出67.71億元，買泡泡瑪特沽阿里

13/05/2026 08:54  【大行炒Ｄ乜】京東績後獲麥格理升目標逾一成，瑞銀看好內房升中海外至買入

13/05/2026 16:25  《財資快訊》美電升報7.8304，一周及兩周拆息較上日均微軟至2.69%

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

ETF | 凌子敬：大市橫行買備兌ETF以高息抗震破局，恒生高息股月月派息好息之徒勿錯過新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

盛滙李根興慨嘆舖市衰足十年，復甦需滿足三條件，麥萃才指中小型發展商出現爆煲潮機會不大新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新世界 | 黑石集團據報退出新世界擬議40億美元交易，因鄭氏家族拒絕交出控制權新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

寵物好去處︱港島南THE SOUTHSIDE升級室內貓狗樂園＋借用寵物車＋寵物友善餐廳＋免費泊車優惠
人氣文章

玩樂假期

紅磡站鐵路展5.16重開︱新增模擬駕駛體驗＋免費試穿制服＋5米巨型車票打卡牆＋預約攻略新文章
人氣文章

搵食地圖

雪糕優惠2026︱Häagen-Dazs外賣雙球雪糕買一送一＋全新士多啤梨麻糬＋朱古力布朗尼迷你杯$20新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

維港夜景下的雙重盛宴：從煙燻牛脂熟成韓牛1++到原創雞尾酒，品味麗晶酒店的沉穩奢華
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

Jisoo Met Gala 2026 妝容細節：如何以柔和 Soft Glam 打造法式名媛氣息？
人氣文章

Fashion Feature

世界盃2026 | 將是C朗最後一舞？！2.8億美元封王：偏愛Gucci的愛情故事 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
飲食宜忌｜榴槤溫脾補腎，中醫解析食用宜忌＋推介清熱解毒茶 新文章
人氣文章
當內在小孩仍未長大——從家庭系統看親子界線失衡
人氣文章
深港醫療無縫對接 深圳希華愛康健醫院：港人跨境體檢與眼科服務新選擇
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/05/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/05/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/05/2026 20:15
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/05/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/05/2026
ETF | 凌子敬：大市橫行買備兌ETF以高息抗震破局，恒生高息股月月派息好息之徒勿錯過
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

再見UFO——美國解密不明異常現象檔案玄機

13/05/2026 16:27

大國博弈

美伊談判不過是特朗普的獨角戲

12/05/2026 15:25

中東戰火

說說心理話

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區