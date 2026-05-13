神州經脈 | 特朗普今起訪華，創業板指創新高，中美經貿磋商在韓舉行

習特會前夕，A股市場全面反彈，滬指收升0.67%報4242.57點創近11年高，創業板指收報4038.33點刷新歷史新高，漲幅2.63%；深成指亦揚1.67%。成交持續高位，滬深全日成交額3.2萬億元，為連續六個交易日超3萬億元，較上個交易日微減26億元。盤面上，算力硬件概念持續走高，綠電概念爆發，豬肉股陷入調整，另外房地產、白酒及煤炭股跌幅靠前。

A股市場全面反彈，創業板指收報4038.33點刷新歷史新高，漲幅2.63%。（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.7905，較上個交易日4時30分收盤價升41點子，三連升，續創2023年2月9日以來逾三年新高，全日在6.7900至6.7935之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8431，較上個交易日跌5點子，止兩連升，較市場預測偏弱約490點。

今日新聞精選

1. 美國總統特朗普將於今晚抵達北京，對中國展開為期3天的國事訪問，多家美國大型企業高管包括特斯拉（Tesla）(US.TSLA)行政總裁馬斯克、蘋果公司(US.AAPL)行政總裁庫克、英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳等隨行；明日上午國家主席習近平將與特朗普會談。對於特朗普稱，他將向中方提出要求，對隨他訪華的一眾企業開放中國市場，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應稱，中方願同美方一道秉持平等、尊重、互惠的精神，擴大合作，管控分歧，為變亂交織的世界注入更多的穩定性和確定性。

2. 據《央視新聞》報道，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特，今日在韓國舉行經貿磋商。雙方以兩國元首重要共識為指引，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，就解決彼此關注的經貿問題和進一步拓展務實合作進行了坦誠、深入、建設性的交流。此外，報道指，韓國總統李在明今日在首爾總統府會見何立峰。何立峰表示，中方願同韓方深化交流合作，維護好發展好中韓戰略合作夥伴關係。

3. 摩根士丹利發表最新研究報告指出，人工智能（AI）在中國快速擴散，短期可能對就業市場形成壓力。但長期來看，未來十年AI可累計對中國全要素生產率增長貢獻約3個百分點，並使中國2035年潛在國內生產毛額（GDP）水準較未採用AI的情境高出3.5個百分點。這代表AI對中國經濟的影響並非單純利多或利空，而是一場時間錯位的結構調整：短期可能壓抑就業與消費信心，中期則透過資本開支、企業效率提升與生產率改善，部分抵消人口老齡化對潛在增長的拖累。

4. Create 2026百度AI開發者大會今起一連兩天在北京舉行，百度創始人李彥宏宣布，百度慧播星升級為「百度一鏡」，成為全球首個全場景多智能體數字人平台。一鏡海外版同步推出，助力中國企業出海。此外，百度搭子DuMate全新推出移動端App，只需一句話指令，就能實現從「想法」到「結果」自動執行。大會同時發布代碼智能體秒噠App及企業版，以及自我演化決策智能體百度伐謀2.0版本。李彥宏又提出，AI時代的度量衡可能是「日活智能體數」（Daily Active Agents，簡稱DAA），這更能關注有多少Agents在為人類工作，並交付成果。比以Token消耗來衡量更佳。

5. 麥肯錫最新發布的《2026中國汽車消費者洞察》顯示，在過去一年內購車的消費者中，對「價格戰」持消極態度的比例為22.2%，已超過持積極態度的比例16.5%，淨負面感受達到5.7%。與之形成對比的是，由技術迭代和配置升級帶來的淨積極影響高達20.7%，較上年的10.8%接近翻倍。報告還顯示，在電動汽車的關鍵購買因素中，「品牌」從長期徘徊的第五位躍升至第二位，僅次於「續航里程及充電時長」，明年有望成為電動車消費者的第一大購買因素。

6. 據海關統計，今年前4個月，粵港澳大灣區內地9市進出口3.37萬億元，同比增長18.4%，佔全國進出口總值的比重較去年同期提升0.6個百分點至20.7%，對全國增長的貢獻度達24.9%。其中，出口2萬億元，增長11.4%；進口1.37億元，增長30.4%。單4月，大灣區內地9市進出口9118.6億元，增長15.3%，今年以來保持連續4個月兩位數增長。前4個月，東盟、香港、歐盟為大灣區內地9市前三大貿易夥伴，對其進出口分別增長10%、41.1%、10.1%。

7. 近期鬧得沸沸揚揚的兩家COSTCO之爭有新進展。據《第一財經》報道，開市客（北京）國際商業發展有限公司（下稱「開市客北京」）相關負責人今日透露，目前案件已經進入司法流程。「兩家開市客都是真的，我們是正常維權，現在我們雙方正在協商談判中，雙方有望和解，具體細節不便透露」。相關負責人又透露，目前先處理雙方協商談判事宜，長遠來看，中國市場非常具有潛力，尤其會員店業態是實體零售領域相對盈利最高的，所以未來不會放棄中國市場。今年4月，開市客北京進入中國大陸市場時被開市客中國指稱為假冒，因此對開市客中國提起民事訴訟。

8. TikTok昨宣布，在美國和日本市場推出生活服務品牌TikTok GO。此前該品牌已於今年4月底在印尼上線。TikTok GO覆蓋酒店、遊玩、景點、餐飲等本地服務，用戶可在平台內發現內容後一鍵預訂，實現線上內容與線下消費的無縫連接。據官方介紹，該功能面向美國超過2億的TikTok用戶，用戶只需通過視頻、搜索或地點頁面瀏覽相關內容，即可查看詳情、查詢空房或餘票，並完成預訂流程。

撰文：經濟通中國組

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇