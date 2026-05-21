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京城近觀｜跟著黃仁勳足跡，南鑼鼓巷吃喝全攻略

21/05/2026

　　5月15日下午，北京的南鑼鼓巷跟往常一樣擠滿了遊客。那天下午接近攝氏30度，天氣有點熱，人群中，一個穿著黑色皮衣，一頭白髮，看起來精力充沛的老人格外顯眼。很快，周圍的遊客發現，那是英偉達(NVIDIA)創始人、CEO黃仁勳--13日在阿拉斯加機場，戲劇性地臨尾登上美國空軍一號，與美國總統特朗普一同飛到北京的「AI教父」。

 

京城近觀｜跟著黃仁勳足跡，南鑼鼓巷吃喝全攻略

英偉達（NVIDIA）創始人、CEO黃仁勳上周到南鑼鼓巷CITYWALK。(黃燕明攝)

 

　　原來富豪大佬來中國，不是只會開高端會議、見客戶、巡視公司業務，還會這麼接地氣，走進一般遊客來北京也會去的熱門景點南鑼鼓巷。一開始網上流出的視頻可見，他去了方磚廠69號炸醬麵，站在門口吃了一碗炸醬麵。其實除了炸醬麵，他把南鑼鼓巷從頭逛到尾，一口氣買了十幾樣好吃的，最後還去了什剎海吃飯和喝酒，堪稱「真會玩」。不得不說，黃仁勳的團隊真的懂北京，他去的店都很有名氣和實力。不妨跟隨著黃仁勳的步伐，打卡一遍南鑼鼓巷。

 

方磚廠69號店前站著吃炸醬麵

 

　　黃仁勳從南鑼鼓巷的北口進入，他先來到北口附近的方磚廠69號炸醬麵。炸醬麵的炸醬是靈魂，用365天黑豬五花肉，切成1cm肉丁，配六必居黃醬+秘製甜醬，再用鑄鐵鍋慢熬90分鐘。店內客滿，外賣可以很快拿走，黃仁勳就在店外站著吃，手裏捧著滿滿一碗麵，吃得一臉滿足，當街稱讚「It's so good」，還用中文問路人「你們來吃過嗎？」店員說：「他來我們店裏逛，我們認出他來了，就請他免費吃了一碗招牌黑豬肉炸醬麵，原價38元（人民幣．下同）。他當時說挺好吃的。」

 

京城近觀｜跟著黃仁勳足跡，南鑼鼓巷吃喝全攻略

黃仁勳吃了招牌黑豬肉炸醬麵，他被拍的照片用來做成了海報。(黃燕明攝)

 

　　方磚廠69號炸醬麵是北京知名老北京炸醬麵專營品牌，米芝蓮必比登推介連續7年上榜(2020-2026)，被稱為「中國炸醬麵第一品牌」。不好意思的說一句，小記駐京多年也沒吃過，這家炸醬麵是真的很火爆，每次想去吃的時候，看到門外排隊的人龍，至少要排半個小時，直接就被勸退。　

 

紫光園喝奶皮子酸奶

 

　　黃仁勳接著去了對面的紫光園，買了這家店最火的原味奶皮子酸奶，店員在門口貼上了與黃仁勳的合照。奶皮子酸奶本來就是北京超級網紅，遊客必買手信，日銷最高30萬杯，年銷超3000萬杯。黃仁勳打卡後，更是全網斷貨、代購翻倍、快遞爆倉。

京城近觀｜跟著黃仁勳足跡，南鑼鼓巷吃喝全攻略

黃仁勳光顧過的紫光園酸奶。(黃燕明攝)

 

　　店員笑說，黃仁勳一走進南鑼鼓巷就很哄動，不管走到哪都被一群遊客圍著，幾乎寸步難移，大家都拿出手機拍他，而且是超近的「懟臉拍」，他們抓緊機會拍了合照。

 

京城近觀｜跟著黃仁勳足跡，南鑼鼓巷吃喝全攻略

紫光園貼上了店員和黃仁勳的合照。(黃燕明攝)

 

被投餵豆汁喝出「痛苦面具」

 

　　黃仁勳最出圈的表情包，是被路人投餵豆汁後出現的。有路人遞給他一瓶尹三豆汁，他可能口渴了，接過擰開瓶蓋就喝了一大口，喝完立即眉頭緊鎖，臉上寫滿了掙扎，皺眉頭發問「這甚麼東西？」不知道來過北京那麼多次的黃仁勳第幾次喝豆汁，但應該每一次都挺難忘的，這種自帶「生化武器」屬性的怪口味北京特色飲料，很多人都喝不慣。

 

京城近觀｜跟著黃仁勳足跡，南鑼鼓巷吃喝全攻略

尹三豆汁的門口貼上了黃仁勳光顧的海報。(黃燕明攝)

 

　　「尹三豆汁」是老北京豆汁第一品牌，登上米芝蓮必比登5年、大眾點評必吃榜6年，亦是非遺技藝，清朝乾隆時更成為御膳，非常有營養。人均15-25元，被稱為「北京最便宜的米芝蓮」。豆汁的味道是濃酸發酵味，帶著綠豆青澀腥香，聞著衝鼻，越熱酸味越明顯，外地人初嚐難接受，但老北京越喝越上頭。試試也無妨，人生貴在體驗。

 

蜜雪冰城喝8元的蜜桃四季春

　　

　　除了豆汁，黃仁勳還在南鑼鼓巷喝了蜜雪冰城。作為億萬大佬，他喝的是一杯8元的蜜桃四季春，同樣被網友認為反差出圈。黃仁勳光顧後，蜜雪冰城的反應非常快，馬上就在小程序上面上標註了大佬同款標簽。官方微博也發布創意海報，將飲品與「液冷降溫」的顯卡散熱概念結合，玩梗營銷。據門店反饋，該款飲品銷量顯著增長，甚至出現顧客一單買30杯的情況。不少網友留言道，「我和科技大佬竟有相同愛好」、「我也喜歡喝」等等。跟大佬同款，原來這麼簡單。

 

京城近觀｜跟著黃仁勳足跡，南鑼鼓巷吃喝全攻略

蜜雪冰城在小程序上面蜜桃四季春標註了大佬同款標籤。(網上截圖)

 

稻香村、廣和川買傳統和新派中式糕點

 

　　黃仁勳買了不少糕點。他去了北京三禾稻香村，就是今年初國家主席習近平也買過的那家連鎖店，買了棗花酥和山藥茯苓酥。一大袋散點心，當場拆來吃，還分給店員和路人，邊走邊分。都是常見京式點心，主打就是最經典、本地人常買的款。

 

京城近觀｜跟著黃仁勳足跡，南鑼鼓巷吃喝全攻略

黃仁勳去了稻香村買糕點，邊吃邊分給路人。(黃燕明攝)

 

　　黃仁勳還去了廣和川--今年初開張的一家新派中式糕點店。這家的糕點介於「傳統京點」與「西式甜點」之間，現烤現做、奶香為主、偏年輕化。店家也很有生意頭腦，把黃仁勳買的東西打包成一個首富套餐，裏面有貝勒爺沙琪瑪一盒、三星拿破崙兩個、核桃養生糕2個、虎皮沾沾糕一個，原價59.9元，首富套餐價38.8元。

 

京城近觀｜跟著黃仁勳足跡，南鑼鼓巷吃喝全攻略

廣和川上了黃仁勳同款套餐，主打沾大佬財運。(黃燕明攝)

 

　　一路逛逛吃吃，黃仁勳被拍到手拿鐵板大魷魚、體驗吹糖人、買模型小車，提了一路的鼓樓饅頭，也是邊走邊吃。他欣然與周圍遊客合影，舉止隨意親民。最後來到後海附近閒逛，被店員喊進了一家名為慶雲樓的飯莊吃晚餐，他熟練地拿起筷子，夾起一片荷葉餅，捲上鴨肉和蔥絲，吃得津津有味。

 

　　縱然身處商界頂層，黃仁勳依舊熱愛街頭滋味。來北京遊玩，不妨直接照搬這份同款行程，消費百元出頭就可以從經典風味到新潮甜點一站式打卡，輕鬆吃玩盡興。

 

撰文、攝影：經濟通駐京記者黃燕明

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