一文看懂中證監整治方案：兩年內取締境外證券機構等非法跨境經營活動，擬嚴罰老虎、富途、長橋並沒收境內外全部違法所得

中國證監會、工業和信息化部、公安部、中國人民銀行、市場監管總局、金融監管總局、國家網信辦、國家外匯局等八部門今日聯合發布《綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案》（下稱《整治方案》）。一文讀懂《整治方案》重點：

出台背景：

境外證券期貨基金經營機構未經批准，利用境內關聯或合作主體在境內招攬客戶，並通過網站、應用程序（APP）向境內投資者提供境外股票等開戶、交易服務，嚴重擾亂中國金融市場秩序，危害投資者合法權益。2022年12月30日，中證監依法開展對境外機構非法跨境經營的整治工作，禁止境外機構違法招攬境內投資者及為其開立新帳戶，遏制了相關風險蔓延勢頭。為建立健全防範和打擊非法跨境證券期貨基金經營活動長效機制，強化源頭治理、標本兼治，切實維護金融市場秩序和投資者合法權益，因而制定了《整治方案》。

意義：

取締非法跨境證券期貨基金經營活動，建立綜合施策、標本兼治的長效機制；淨化資本市場生態，保障資本市場健康發展；引導投資者通過合法渠道開展境外投資，保護投資者合法權益。

目標：

經過2年集中整治，全面取締境外證券期貨基金經營機構（下稱「境外機構」）非法跨境經營活動，實現「堅決取締非法、穩妥清理存量」整治目標。

整治對象：

非法跨境經營證券期貨基金業務的境外機構、協助境外機構非法跨境經營的境內關聯或合作主體、招攬境內投資者的非法中介、違法違規發布信息的互聯網平台及網絡自媒體等。相關主體違反外匯管理、反洗錢、網絡安全和信息管理、個人信息保護等法律法規規定的行為，一併納入整治範圍。

取締措施：

- 禁止境外機構在境內開展證券期貨基金業務相關營銷招攬活動、提供相關開戶、處理交易指令、資金劃轉等交易服務。

- 禁止境內相關主體協助境外機構違法開展營銷、交易服務，以及為其提供網站、交易軟件開發運營、客戶服務等。

- 清理非法存量業務的措施為設置2年集中整治期，集中整治期內，禁止境外機構為存量投資者在境內非法提供買入交易、轉入資金等服務，只允許單向賣出交易並轉出資金。集中整治期滿後，境外機構全面關停境內網站、交易軟件及配套服務，禁止為存量投資者在境內非法提供交易等服務。

主要任務：

- 建立常態化協同監管機制，全面開展監測排查，及時對非法跨境經營涉及的互聯網平台、廣告和信息等進行清理處置。

- 約談非法跨境經營境外機構等，督促其嚴格落實整治要求。對非法跨境經營機構，開展檢查調查。對涉嫌犯罪的主體立案偵查。做好境內主體非法業務的剝離處置。

- 約談為境內投資者非法跨境證券期貨基金投資提供帳戶服務的境內銀行，監督境內銀行加強外匯資金匯出的合規性審核，打擊地下錢莊等非法跨境資金流出渠道。

- 強化跨境監管協作，保障境內投資者財產安全，妥善處理投資者投訴。做好宣傳教育、風險警示及政策宣傳引導。

- 完善監管制度，引導境內投資者通過合法渠道開展境外投資。

中證監：通過嚴打非法經營保護投資者合法權益，投資者財產安全不受整治影響

中證監有關負責人強調，投資者通過非法渠道開展境外投資，由此產生的糾紛或損失，將難以得到境內法律的充分保障和救濟。本次整治工作的主要出發點是通過嚴打非法經營活動保護投資者合法權益，投資者的財產安全不受整治影響。中證監並指，將引導境內投資者通過港股通、合格境內機構投資者（QDII）及跨境理財通等合法渠道開展境外投資。

中證監：擬對老虎、富途、長橋嚴厲處罰，並沒收境內外全部違法所得

與此同時，中證監宣布，對Tiger Brokers(NZ)Limited（以下簡稱老虎）、富途證券國際（香港）有限公司（以下簡稱富途）、長橋證券（香港）有限公司（以下簡稱長橋）的非法跨境展業行為，依據相關規定，擬決定沒收三者的境內外相關主體全部違法所得，並依法嚴厲處罰。

中證監指出，近日依法對老虎、富途、長橋境內外相關主體在境內非法經營證券業務等行為立案調查並作出行政處罰事先告知。老虎、富途、長橋境內外相關主體未經中證監核准，未取得經營證券經紀業務許可、經營證券融資融券業務許可，在境內開展證券交易營銷推廣、處理交易指令等相關證券業務服務並獲取相關收益，違反了《證券法》第一百二十條的規定，構成非法經營證券業務。此外，三家機構境內外相關主體還違反了《證券投資基金法》第九十七條、《期貨和衍生品法》第六十三條的規定，構成非法從事公募基金銷售業務、非法從事期貨經紀業務。

老虎：將積極配合相關工作，目前公司各項業務運營正常

內媒引述老虎方面回應稱，公司已注意到相關通知，將嚴格按照監管要求積極配合相關工作，目前公司各項業務運營正常。老虎始終將合規置於首位，並持續與監管機構保持密切溝通。

富途：目前業務運營一切正常；長橋：服務持續正常運作

內媒又引述富途控股接線工作人員表示，公司已經關注到相關監管動態，正在仔細研究相關內容，待信息完整後公司將統一作出回應。目前公司業務運營一切正常，客戶的帳戶資產及各項服務不受影響。

長橋證券社媒帳號則在長橋證券APP社區內回應稱，「我們已關注到相關的新聞動態，公司尚未接收到正式的監管通知。如果有進一步信息，隨時和大家溝通。大家的帳戶與資產受到完整保障，服務持續正常運作」。

撰文：經濟通中國組

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