神州經脈 | 京滬聯手治理外賣食安，字節傳自研CPU，DS融資名單或敲定

A股市場今日（28日）探底回升，滬綜指止兩連跌、收高0.12%，報4098.64點，深成指揚0.8%，創業板指漲1.96%，此前一度跌超1%。滬深兩市全日成交2.97萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量2704億元或8%。券商指短期滬指大概率圍繞4100點震盪；結構上看，半導體板塊高位迎來連續調整後，上漲趨勢有所弱化，資金或將逐步尋找新的方向。今日半導體仍收升1.55%。

據《路透》報道，字節跳動正在開發中央處理器(CPU)，以滿足AI基礎設施需求。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7800，較上個交易日4時30分收盤價升17點子，兩連升，創2023年2月3日以來逾三年新高，全日在6.7770至6.7890之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8240，較上個交易日升51點子，創2023年2月15日以來逾三年新高，較市場預測偏弱約380點。

今日新聞精選

1. 中國商務部發言人何亞東今日在例行記者會上，被問到中美關稅談判進展時表示，關稅一直是中美經貿關係中的關鍵問題之一，希望美方信守承諾，為雙方拓展經貿合作創造積極條件。同時，雙方原則同意在貿易理事會項下討論同等規模產品對等降稅框架安排，規模各為300億美元或更多。雙方經貿團隊將保持密切溝通，商定具體安排並盡快推動實施。

2. 有報道稱歐盟將擴大對華進口配額和關稅措施，中國外交部發言人毛寧今天在例行記者會上回應稱，國際貿易是雙向選擇，不存在強買強賣。中歐經貿關係的本質是互利共贏，中方從不刻意追求對歐洲的貿易順差。歐盟應當全面客觀看待中歐經貿關係，恪守自由貿易承諾。中方也在密切關注歐盟的動向，將採取必要措施維護自身的正當權益。

3. 據《路透》引述三位知情人士報道，中國科技巨頭字節跳動正在開發自己的中央處理器(CPU)，以滿足其不斷增長的人工智能(AI)基礎設施需求。消息人士稱，字節跳動計劃在其服務器和數據中心部署其專有CPU，以支持內部運營，同時準備大規模推出包括其Coze平台在內的基於代理的產品。字節跳動已與多家外部合作夥伴接洽以尋求協助。這些合作夥伴預計不僅將參與芯片設計工作，還將幫助確保代工廠的產能。

4. DeepSeek（深度求索）首輪融資洽談據報已接近尾聲。《財經》雜誌引述參與交易談判的投資人報道，本輪融資由國家集成電路產業投資基金領投，數家市場化投資機構也在談判名單上。一名接近交易人士透露，首輪融資名單在本月底已基本敲定。中國商業經濟學會副會長宋向清認為，國家大基金領投DeepSeek首輪融資，這是國家大基金成立12年來首次跨界投資一家純大模型公司，AI產業正在進入「國家隊引領、市場資本跟進」的階段，DeepSeek正在上升為國家級AI戰略平台。

5. 據《央視新聞》報道，為期四天的2026世界智能產業博覽會今日在天津開幕。本屆博覽會以「智行天下．能動未來」為主題，集中發布涵蓋低空經濟、具身智能、智能製造等領域的200餘項新標準、新產品、新技術，全景展現智能產業領域的前沿科技應用。本屆智博會展覽面積達13萬平方米，匯聚了超700家國內外智能科技領域企業。展會設置人工智能核心技術、智能網聯車、低空經濟與商業航天等六大主題展區，其中具身智能展區首次獨立成館。

6. 由深交所主辦的2026全球投資者大會今日在深圳舉行。中證監副主席劉浩凌致辭時表示，中國是世界經濟增長的主要貢獻者和穩定錨，是外資企業投資興業的沃土。今年以來，外資通過各種渠道穩步流入中國股市。截至目前，各類境外投資者持有A股流通市值超過4萬億元，已成為中國資本市場的重要參與者。

7. 據《央視新聞》報道，北京、上海兩市市場監管局今日簽訂《網絡餐飲第三方平台食品安全治理合作框架協議》，建立網絡餐飲食品安全協同治理機制。為有效落實將於6月1日施行的《網絡餐飲服務經營者落實食品安全主體責任監督管理規定》，兩地市監局今日還聯合召開外賣平台企業行政指導會，指導美團（註冊地位於北京）、淘寶閃購（註冊地位於上海）、京東外賣（註冊地位於上海）三大外賣平台企業完善細化落實舉措，嚴格落實食品安全主體責任。

8. 據《上海證券報》報道，國產手機品牌在「天貓618」大規模降價，多款機型價格下調，最高降幅達3500元。行業分析認為，此次集體降價主要為了搶佔「618」銷售窗口。天貓平台品牌官方旗艦店顯示，5月21日至今，多款安卓旗艦熱門機型價格明顯下調。其中，華為Mate X6折疊屏手機疊加店舖優惠和大額券後，降價超3500元；小米15 Ultra降價2700元，從原價6499元降到3799元，降幅達40%；Vivo iQOO 15的12+512G版本，從5099元降到4099元，降價1000元。

撰文：經濟通中國組

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