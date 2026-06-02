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神州經脈 | 傳允民營煉油廠減產，20城二手房成交量增幅擴，股匯升

02/06/2026

　　滬綜指今日止跌回升，全日收高0.43%報4075.10點，創業板指走勢較強、漲2.66%，深成指也升1.63%。成交則進一步萎縮，滬深兩市全日成交額2.79萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少845億元或3%。科技股續成市場焦點，芯片產業鏈中的CPO概念領漲，收升3.5%。此外，有色金屬漲幅居前，指數升逾3%。

 

神州經脈 | 傳允民營煉油廠減產，20城二手房成交量增幅擴，股匯升

中指研究院發佈數據顯示，5月20城二手住宅成交14.1萬套，環比下降9%，同比增長19.3%。（AP圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.7622，較上個交易日4時30分收盤價升28點子，五連升，再創2023年2月3日以來逾三年新高，全日在6.7613至6.7663之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8187，較上個交易日跌20點子，止三連升，較市場預測偏弱約470點。

 

今日新聞精選

 

1. 據《路透》報道，諮詢公司和消息人士稱，中國國家發展和改革委員會已允許部分民營煉廠從6月起減產，這表明北京對於能夠應對因霍爾木茲海峽封鎖而引發的石油衝擊愈來愈有信心。消息人士稱，5月初山東的一些煉油企業曾向北京申請降低加工量或暫停部分裝置運行。其中一位行業消息人士表示，即便有最新調整，生產要求仍將給該行業帶來負擔。目前原油加工都在虧損，企業更希望徹底停產。

 

2. 財政部近期下達2026年育兒補貼補助資金999億元，較上年增長10.6%，支持各地為符合條件的嬰幼兒發放育兒補貼。預計全年各級財政共安排補貼資金約1100億元。財政部稱，各級衛生健康部門負責育兒補貼審核發放的組織實施，原則上每季度至少集中發放一批；上個季度審核通過的申請，應當於本季度末前發放到位。

 

3. 中指研究院最新發布的《2026年5月全國房地產市場月報》顯示，5月20城二手住宅成交14.1萬套，環比下降9%，同比增長19.3%，同比增幅較上月擴大6.3個百分點。累計來看，今年1-5月，20城二手住宅成交62.9萬套，同比增長4.4%，需求穩定釋放。一線城市中，北京二手住宅成交1.6萬套，上海二手商品房成交2.8萬套，同比分別增長12.1%和30.9%，連續兩個月創下近五年同期新高。

 

4. 在今日舉行的第十九屆（2026）國際太陽能光伏和智慧能源（上海）大會開幕式上，太空能源發展聯盟宣布啟動。聯盟的共同發起和創始盟主單位出席啟動儀式，主要包括：澳洲國家科學和工程研究院院士施正榮、銀河航天、中科院微小衛星創新研究院、上海空間電源研究所、中科院上海微系統研究所、長三角太陽能光伏技術創新中心、昆山協鑫光電等。據現場介紹，太空能源發展聯盟匯聚光儲氫算充全產業鏈資源，旨在打通航天與新能源的邊界。

 

5. 北京市稅務局今日宣布，全國首家網上離境退稅商店正式在北京落地，北京首批酒店行業離境退稅集中退付點也同步啟用。境外遊客在網上購物後，可直接在酒店辦理退稅，離境退稅服務範圍進一步擴大。首例成功案例為印尼遊客在酒店完成手機網購退稅。‌‌來自印尼的遊客安琪拉通過網上購物平台，購買了一款帶有「離境退稅」標識的商品，由快遞直接送達酒店。依托酒店新設立的離境退稅集中退付點，她一站式完成了網購商品的退稅，退稅款實時到帳。

 

6. 據《36氪》引述知情人士報道，豆包預計將在6月下旬正式上線付費內容，並於同期舉行的Force大會上更新相關功能。選擇這一時間節點，是因為PC端與移動端仍需約一個月時間，完成基礎功能與收費體系的適配改造。若進展順利，豆包將於三季度進一步結合電商功能更新完善付費場景，並通過補貼為抖音商城引流，於四季度進入運行期。這些動作均為面向2027年及更長期的商業化回報做準備，因此豆包今年不會把付費用戶滲透率作為考察指標。

 

7. 據《新浪科技》報道，通用磨坊今日宣布，將旗下中國大陸哈根達斯實體門店業務出售給本土茶飲企業檸季。檸季將獲得通用磨坊的獨家授權，可在中國大陸的冰淇淋門店及禮品業務中使用哈根達斯品牌；哈根達斯在中國的零售、餐飲業務仍由通用磨坊自主運營。交易具體財務條款未對外披露，交易預計將於2026年內完成交割，花旗擔任通用磨坊的獨家財務顧問。

 

8. 快手發布《2025年度快手企業社會責任報告》。報告顯示，截至2025年底，快手平台共帶動4860萬個就業機會，其中平台直接帶動就業2600萬個，商業生態體系帶動就業1548萬個，內容生態體系帶動就業712萬個。與此同時，平台累計催生189個新職業，其中由AI發展帶來的新職業達到15個，涵蓋AIGC應用師、提示詞工程師、AI導演、人工智能訓練師等多個方向。

 

撰文：經濟通中國組

 

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