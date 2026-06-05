神州經脈 | 習近平下周訪北韓，內險經債券南向通買點心債，滬指連跌四周

滬綜指今日（5日）收低0.74%報4027.74點，按周亦挫1%，並屬於連跌四周；深成指軟2.21%，創業板指跌3.2%。滬深兩市全日成交重上3萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量3115億元或11%。半導體板塊重挫，此前美國芯片製造商博通因業績未達理想股價暴跌。分析人士稱，科技股交易短期過熱後回調，整體情緒低落，預計市場仍會處於當前的弱勢震盪格局。

滬綜指今日收低0.74%報4027.74點，按周亦挫1%，並屬於連跌四周。（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.7712，較上個交易日4時30分收盤價升56點子，止兩連跌，全日在6.7697至6.7879之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8157，較上個交易日升46點子，創2023年2月14日以來逾三年新高。

今日新聞精選

1. 中共中央對外聯絡部發言人宣布，應朝鮮勞動黨總書記、朝鮮民主主義人民共和國國務委員長金正恩邀請，中共中央總書記、中華人民共和國主席習近平將於下周一（8日）至周二（9日）對朝鮮民主主義人民共和國進行國事訪問。這將是習近平時隔約7年再次訪問朝鮮。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上表示，今年是《中朝友好合作互助條約》簽訂65周年，雙方將以此訪為契機，推動中朝關係與時俱進取得更大發展。

2. 中共中央政治局委員、外交部長王毅今日在北京同緬甸外長丁貌瑞舉行會談。王毅表示，今年是緬新政府施政第一年。中方願同緬方加強高層交往，增進政治互信，深化戰略合作，推動中緬命運共同體建設取得更多務實成果，助力緬甸加快發展振興；穩步推進中緬經濟走廊重點項目，合力打擊網賭電詐等跨國犯罪，維護中緬邊境地區和平安寧。希望緬方確保中方在緬人員、機構和項目安全。

3. 據《彭博》報道，中國部分大型保險公司據悉近日在監管放行後開始通過債券南向通購買點心債。此次監管放行保險機構參與南向通投資，距離中國宣布將非銀機構納入該機制已近一年。報道指，國家金融監督管理總局回覆問詢時表示，近日同意部分頭部保險公司通過南向通機制投資符合條件的債券。知情人士稱，上周晚些時候獲得監管部門首肯後，至少兩家內地大型保險公司已開始買入點心債。目前已被納入南向通投資者名單的保險機構包括中國平安保險、泰康保險和中國人壽等。

4. 據《財新》報道，首單落地尚不滿一載的數據資產ABS（Data Asset-Backed Securities），在2026年上半年申報和發行量均井噴，城投平台爭相湧入這個「點石成金」的新賽道融資，其中潛藏的風險已引發監管部門關注。報道引述多位市場人士及接近監管的人士表示，數據資產ABS日前已被暫時叫停。兩位投行人士均稱，6月3日收到來自交易所的窗口指導，暫停申報數據資產ABS，「如果自行申報會被勸退」。另有一位資深債市人士稱，不只是申報暫停，已過會的項目也已暫停封卷領取批文，而已拿到批文的項目則可能需要暫緩備案發行。

5. 在中國證監會等八個部門宣布聯合整治非法跨境炒股，香港證監會、金管局加強監管內地客開戶之下，本地傳媒報道，內地居民在香港主要銀行的內地分行開設離岸帳戶時亦面臨更嚴格的限制，東亞銀行上海分行更已暫停開設此類帳戶；中證監則於近日在深圳見香港各券商負責人，了解其整治內地存量客戶的最新情況，並再次明確提出各項監管要求。內媒《每日經濟新聞》則發現，持續收緊的監管措施無礙內地投資者的跨境炒股熱情，江浙滬、西南等地近期有大批內地民眾到香港找券商和銀行開設投資戶口，而且不少人是「打飛的」趕來的。

6. 中央國家機關住房資金管理中心發布關於優化中央國家機關住房公積金提取使用政策的通知。其中提出，擴大住房公積金使用範圍。重點支持提取住房公積金用於首套普通住房和第二套改善型住房消費。購買第3套及以上住房的，可申請提取住房公積金。在北京市外的戶籍地（或原籍）所在省（自治區、直轄市）購買自住住房的，可申請提取住房公積金。2026年6月5日後，因租房提取住房公積金的，在申請住房公積金個人住房貸款時，提取資金金額可合併計入住房公積金帳戶餘額。

7. 2026華為雲INSPIRE創想者大會6月5日至6日在上海舉行，華為公司董事、華為雲CEO周躍峰今日在會上發布AICS靈衢智算集群、AMS Agentic記憶存儲解決方案、CCE VolcanoNext通智一體化調度、及Agent運行環境AgentSphere四大新品，同時正式發布「行業AI夢工廠．具身智能專區」，並宣布全球首個全流程具身智能開發平台CloudRobo將在6月30日開啟公測。

8. 騰訊AI產業峰會今日在北京舉行。會上，騰訊首次系統發布「效率智能體工具集」，面向個人提效、辦公提效、企業提效三類需求，針對20多個垂直場景提供差異化的智能體解決方案。其中，針對個人用戶，本地AI助手QClaw首創「微信直連」模式，並打通騰訊文檔、騰訊會議、ima、QQ郵箱等工具。

撰文：經濟通中國組

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